Ingrid Betancourt: “No me voy a apartar de la candidatura a la Presidencia”

Ingrid Betancourt es candidata por Verde Oxígeno y avaló a Humberto de la Calle para que llegara al Senado. Foto: Óscar Pérez

Nuevos vientos soplan y sacuden a los integrantes y exintegrantes del centro político de cara a la primera vuelta que tendrá lugar el próximo 29 de mayo. Dudas sobre doble militancia y peticiones para abandonar la campaña se posan sobre Verde Oxígeno e involucran a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, el senador electo Humberto de la Calle, y también sobre Sergio Fajardo, candidato por la Coalición Centro Esperanza.

(Lea: Registraduría anunció cambios en el diseño de los formularios E-14)

El equipo de Betancourt le relató a El Espectador que tarde en la noche, la candidata recibió una carta de De la Calle en la que el senador electo le mencionaba su preocupación por la posibilidad de incurrir en doble militancia. Esto porque se hizo elegir con el aval de Verde Oxígeno, pero está apoyando la campaña presidencial de Sergio Fajardo (avalado por la ASI). En la carta, De la Calle también le habría manifestado a Betancourt que un camino para unir la centro era que ella desistiera de su campaña y se uniera a la de Fajardo.

No voy a desistir: Betancourt

Sobre la posibilidad mencionada por De la Calle, Betancourt fue enfática: “No me voy a apartar de la candidatura a la Presidencia”. Así lo dijo desde que recibió la carta y lo repitió este miércoles, cuando faltan menos de dos meses para que la primera vuelta se celebre.

Su equipo señaló que, si bien la candidata entiende la preocupación del senador electo por Verde Oxígeno, no considera que sea ella quien deba apartarse de la carrera presidencial por dos motivos: por un lado, fue Betancourt la que dejó la Coalición Centro Esperanza por estar en desacuerdo con las decisiones internas de la misma frente a los apoyos de partidos tradicionales a Alejandro Gaviria. Por el otro lado, desde el momento en que Betancourt se separó de la Coalición Centro Esperanza, dejó en libertad a su lista al Congreso.

(Conozca: “Hay una conspiración para ocultar las ideas conservadoras”: Enrique Gómez)

“La idea es que no haya una limitación, porque uno de los factores que puede ser complicado de manejar es el tema de la doble militancia. Y para evitar ese riesgo es que vamos a expedir esa resolución, que deja a cada una de las personas avaladas por Verde Oxígeno en libertad de votar por los candidatos de la coalición como quieran. Claro, puede votar también por mí, pero no es una obligación”, dijo Betancourt en entrevista con este diario (lea la entrevista completa acá).

De hecho, un concepto del Ministerio del Interior dice que De la Calle no podría apoyar a otro candidato presidencial, pues Verde Oxígeno tiene su propia candidata, a menos que el partido los deje en libertad. “Si el candidato al Senado por la coalición Alianza Verde y centro Esperanza, Humberto de la Calle Lombana, fue avalado por el Partido Verde Oxígeno, para las elecciones del 13 de marzo de 2022 y luego de inscrito, dicho Partido se retira de la coalición, eso NO afecta el aval otorgado, por cuanto al aspirante le asiste el derecho fundamental, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, de elegir y ser elegido, y dicho derecho no está condicionado a la voluntad de las directivas políticas de permanecer o retirarse de una coalición. La consecuencia que sí tiene el retiro del Partido Verde Oxígeno de la mencionada coalición es que el candidato De La Calle, ya NO puede apoyar candidatos o precandidatos a la Presidencia distintos a los de su Partido, excepto que su partido de origen No lo(s) tenga(n) y lo haya dejado libre para dar ese apoyo. De lo contrario, podría estar incurriendo en doble militancia”, se lee en el documento. Tal cosa, para efectos prácticos, ocurrió desde enero de 2022.

(Más: “Seguiremos conversando”: Sergio Fajardo a Rodolfo Hernández en reunión)

Al respecto, Betancourt mencionó este miércoles en W Radio que: “Le propuse a Humberto que Verde Oxígeno sacara una resolución para dejarlos en libertad. Hubo en su momento la posibilidad que le retiraramos el aval, pero el no quiso aceptar esa propuesta. El caso es que en política hay que asumir las responsabilidades. Ellos son hombres maduros y sabían que sus decisiones tenían efectos en cadena”.

Betancourt agregó que aunque Verde Oxígeno dio avales incluso a adeptos de Compromiso Ciudadano, está viendo que ahora los están impugnando por doble militancia. “Lo que tenemos que hacer hoy en día es que Humberto tenga cuidado con sus declaraciones para que nadie lo vaya a impugnar, pero no va a suceder que yo me aparte. Esto no es armando pelea con los lados del centro. En esto tiene que haber estrategia política, madurez y responsabilidad con el país. Me parece liviano decir que para que no le acusen de doble militancia, yo me retire de la contienda. El país necesita tener opciones”, reiteró la candidata.

Humberto de la Calle aún no se ha pronunciado sobre el tema.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político