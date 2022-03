“La UNP se niega a protegernos”: F. Márquez reiteró falta de garantías electorales

Francia Márquez comenzó el recorrido en la zona Caribe. Su próximo destino es Antioquia. Foto: Tomada de Instagram

Como la mayoría de candidatos, Francia Márquez se encuentra visitando varias regiones del país para dar a conocer su propuesta de gobierno. El lunes estuvo en Caldas y el turno este martes fue para Nariño. Desde allí, la precandidata presidencial del Polo Democrático y su movimiento Soy porque Somos, ambos pertenecientes al Pacto Histórico, amplió las denuncias que ha hecho sobre la falta de garantías para desarrollar su campaña de forma óptima. Márquez ya se había referido a los problemas que ha tenido para recibir los recursos anticipados del Consejo Nacional Electoral, pero esta vez habló sobre el tema de la protección para sus recorridos.

En rueda de prensa, Francia Márquez resaltó que han hecho una campaña construida de manera colectiva, basada en voluntariado de jóvenes en su mayoría. También destacó que los objetivos de su campaña los han planteado a partir de mandatos populares. “Hoy tenemos un mandato nacional feminista, que aún sigue en construcción, pero que ya tiene unas bases estructurales”, dijo la precandidata.

Por la misma naturaleza de su campaña, Márquez evidenció su preocupación por la falta de garantías electorales en este proceso. “Estoy llegando a Nariño sin esquema de protección, porque a pesar de que hicimos la solicitud de vehículo blindado para llegar a los territorios la Unidad Nacional de Protección (UNP) se niega a protegernos. Esa es parte de las situaciones de riesgo que tenemos”, agregó la activista y, según las encuestas, la segunda en intención de voto en la consulta de centro-izquierda.

Según dijo, su preocupación radica en que por ahora es la única que está hablando de frente de la legalización de las drogas y planteando un paradigma diferente en ese tema. “Sabemos que eso representa situaciones de riesgo para nuestras vidas y, de manera irresponsable, el Gobierno nos está quitando las garantías”, añadió, poniendo sobre la mesa una vez más el tema de los anticipos por parte del CNE.

En la mañana de este martes, desde la campaña de Márquez anunciaron la presentación de una tutela para que les sea entregado el anticipo por la reposición de votos. “Aún faltan 13 días para las elecciones y no tenemos las garantías económicas para participar, como participan todos los otros candidatos y precandidatos. El tema de seguridad para mí es muy preocupante, muchas veces nos mandan solo con escoltas y en taxi, porque la UNP no nos brinda las garantías”, dijo.

Por otro lado, la precandidata se refirió a la reunión que se dio el lunes entre Gustavo Petro, uno de los líderes más visibles del Pacto Histórico, y el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal. Sobre el encuentro, Márquez fue clara en que es muy diferente recibir el apoyo de bases liberales al jefe del liberalismo, uno partido que ha acompañado en gran medida al Gobierno Duque.

“Más que la llegada del liberalismo, estoy en contra de la llegada de Gaviria al Pacto Histórico. Una cosa son liderazgos del liberalismo, que están dispuestos a construir país, y otra cosa es el jefe del liberalismo, el señor Gaviria que le ha hecho tanto daño a este país a partir de la corrupción y esa política neoliberal. Mi pacto es con la gente de a pie y nuestras alianzas son con quienes han luchado por dignificar la vida en el país”, manifestó Márquez.

Incluso Alexánder López Maya, presidente del Polo Democrático y quien estuvo en la rueda de prensa, se refirió al tema. Para López, “una reunión de Petro con César Gaviria es una reunión de Petro con César Gaviria. Lo que pacten es algo entre ellos dos y luego el tendrá que llevar eso al Pacto. Allá discutiremos el alcance de lo que acordó, porque el pacto es con el pueblo o no será pacto, será otra cosa y eso tiene que quedar absolutamente claro”.

Asimismo, según dijo, el aval que le dieron a Francia Márquez y los acuerdos que hicieron con el movimiento Soy porque Somos se caracterizan por ser acuerdos con la ciudadanía y no “con los mismos que han destruido a Colombia” y dejó claro que el tema va más allá de la vicepresidencia.

“Claro que queremos acuerdos, pero no pueden ser sobre los derechos de los colombianos. Claro que queremos hablar con diferentes a nosotros y vamos a esperar qué nos dice. Esto no pasa por una vicepresidencia, porque nosotros no le estamos apostando a que Francia sea vicepresidenta. Le apostamos a que sea la candidata del pacto y el 13 vamos a hablar”, concluyó López.