“Las encuestas están recogiendo conocimiento, no intención de voto”: A. Gaviria

Gaviria entró a la Coalición Centro Esperanza en noviembre de 2021. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las campañas a las consultas presidenciales ya están cerrando y el estrés permanece bajo la confianza del trabajo hecho. En una conversación tranquila, el precandidato Alejandro Gaviria, que participa de la Coalición Centro Esperanza, habló sobre lo trabajado, sobre las propuestas, sobre la relación con sus compañeros de consulta y sobre lo que haría en caso tal de que no gane.

“Colombia se inventó en esta elección presidencial las consultas y las reglas no están completamente definidas. En donde estoy las reglas sobre apoyos de partidos diferentes a los que integran la coalición no fueron claras”, comenzó diciendo Gaviria en entrevista con Caracol Radio.

A lo que se refiere es a los respaldos que ha recibido de políticos que militan en partidos tradicionales, como el Liberal o Cambio Radical. “Han sido apoyos de personas de partidos, no son apoyos institucionales. Y eso generó un rifirrafe”, acotó en la conversación con la emisora.

A Jorge Robledo, con quien se ha generado una tensión mayor dentro de la coalición, le hizo una invitación de pasar la página y asumir madurez política en estos momentos en los que como colegas tienen que permanecer cohesionados. “Hay que sentarnos a reconstruir la confianza, no creo que la relación esté rota completamente, debemos de tener la capacidad de trabajar juntos”, fue el llamado que le extendió al actual senador en Caracol Radio.

Igualmente, la entrevista no estuvo ajena a preguntas sobre Ingrid Betancourt, que se fue de la coalición por os apoyos que ha recibido Gaviria. “Ingrid ha tenido una actitud obsesiva con las llamadas maquinarias. Y hoy en día, en medio de la locura en elecciones, la política le ponen como sinónimo la corrupción. Hay que tener una actitud de sentido común y razonabilidad. Si se gradúan a los políticos de corruptos, habrá imposibilidad de gobernar. Si por razones políticas o demagógicas se le llaman mafias o clanes políticos a quienes piensan distintos, estamos profundizando la crisis de confianza que tiene la democracia”, opinó el también exministro en la entrevista.

Para cerrar el capítulo de los desencuentros con la coalición, recordó que en las primarias de EE. UU. para escoger candidato único de los demócratas hubo una puja intensa y dura entre Joe Biden y Kamala Harris. “Esa elección fue a muerte, hasta Harris señaló a Biden de acosador”, complementó en la entrevista, trayendo a colación que hoy en día ambos hacen equipo de gobierno.

Sosteniendo el tema de las elecciones, pero concentrándose en hablar de los sondeos, Gaviria sostuvo en Caracol Radio que las grandes perdedoras de estos comicios serán las encuestadoras. “Las encuestas están recogiendo reconocimiento, no intención de voto”, agregó, insistiendo que, por ejemplo, las mediciones no están teniendo en cuenta el jalonamiento que puede brindar la votación a Congreso en las consultas y los apoyos que han dado ciertos candidatos o legisladores.

En últimas, manifestó estar tranquilo con las mediciones internas que está haciendo su equipo, así como el trabajo en campaña y las propuestas que le ha presentado al país.

Entre otros temas pues a consideración, Gaviria aceptó que admiraba a Álvaro Uribe cuando llegó a su primer período presidencial. En ese entonces, trabajó en su gobierno como subdirector del Departamento Nacional de Planeación. “Casi todas las carreras políticas terminan mal, su papel actual no me gusta. Esa admiración se ha ido diluyendo. Es más, cuando fui ministro y él senador yo no lo veía como expresidente”, sostuvo en Caracol.

Y en cuanto a su relación con César Gaviria, expresidente y director del Partido Liberal, aceptó que en diciembre del año pasado tuvo un traspié, que ahora, en lo personal, ya está resuelto.

Por último, sobre lo que haría en caso tal de que no gane en la consulta y decida no seguir participando en el proceso con miras al 29 de mayo, aseguró que no le preocupa en dónde va a terminar. Sus opciones en continuar en la docencia o seguir escribiendo.