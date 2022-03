“Lo importante es salvaguardar la confianza”: la derecha aprieta por el recuento

El Partido MIRA fue el último en sumarse al equipo de centro-derecha. Foto: Cortesía

Las dudas están sembradas y la legitimidad de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo ya está en entredicho. Luego de los múltiples llamados que se hicieron desde diferentes orillas sobre posibles irregularidades en el proceso de conteo de votos y transmisión de la información, el registrador Alexander Vega aceptó abrir la bolsa de los votos para contarlos uno a uno y verificar los resultados iniciales. Según el funcionario, más allá de que fue una petición de varios políticos, la decisión se tomó para “dar transparencia al proceso electoral”.

Ahora, desde la centro-izquierda rechazan que este proceso se realice, aduciendo que se rompió la cadena de custodia a pesar de que esta se mantiene, según la Registraduría, pero desde la centro-derecha aumentó la presión para que el Consejo Nacional Electoral acceda a la solicitud de Vega. Una de las voces más estridentes sobre la necesidad de hacer el reconteo es la del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, quien se refirió a los votos que le sumaron al Pacto Histórico durante la primera fase del escrutinio.

“Cómo así que con 500 mil votos que no aparecían en el conteo inicial no podemos pedir reconteo! Una cosa es reconocer que el partido retrocedió, aceptar la afectación de mi reputación, reconocer lo que ha faltado al Gbno,y; Otra cosa es pedir el reconteo en bien d la democracia” (sic), publicó el exmandatario en su cuenta de Twitter, en la que ha publicado lo que su juicio son pruebas de votos que le habrían omitido al Centro Democrático.

Desde el Partido de la U, colectividad que hace parte del Equipo por Colombia, también reiteraron el llamado a que se realice el recuento. La directora del partido, Dilian Francisca Toro, señaló que en principio no se puede hablar de fraude. “Así como lo ha afirmado la MOE, yo soy una convencida de que no hubo fraude en las elecciones del pasado domingo y que el nuestro es un sistema electoral que funciona en debida manera”, dijo la exgobernadora del Valle.

Sin embargo, manifestó que lo que viene pasando con los resultados ha aumentado la desconfianza ciudadana en el proceso, por lo que pidió confianza en los mecanismos contemplados en un sistema electoral que calificó como “eficaz y transparente”. “Lo más importante en una democracia es salvaguardar y mantener la confianza de los electores en el sistema electoral; por lo tanto, así como lo han pedido varios sectores políticos y hoy lo han solicitado, tanto el Presidente de la República como el Registrador, yo estoy de acuerdo con un reconteo general de votos que sirva al propósito máximo de la democracia: mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema”, añadió Toro.

Eso sí, debido a los múltiples señalamientos de que ya no existe cadena de custodia de los votos depositados por la ciudadanía el pasado 13 de marzo, la directora del Partido de la U pidió al registrador Vega explicar la logística para garantizar que los votos se conserven intactos. “Deberá dar garantías de la seguridad en la movilización de casi 18 millones de votos de los formularios que están físicamente en todos los rincones del país, entre otros aspectos. Si todo ello está garantizado, en unos tiempos prudentes, bienvenido el reconteo general”, mencionó.

No obstante, desde el partido MIRA, también parte de la coalición de centro-derecha, indicaron que no es conveniente hacer un reconteo y como precedente puso sobre la mesa lo ocurrido en 2014, cuando no se pudo hacer recuento de votos en más de 10.000 mesas de votación debido a que se perdió material electoral, había bolsas abiertas, no se respetó la cadena de custodia y en general hubo muchas irregularidades en el proceso.

“El recuento de votos debe ser motivado en situaciones de hecho y derecho sustentado en las causales de reclamación previstas en la Ley, realizado por las instancias competentes y respetando el principio de preclusividad. A corte de hoy 22 de marzo de 2022 se terminó el escrutinio que realizaron las comisiones auxiliares, zonales y municipales, las cuales en el marco de sus competencia recibieron y resolvieron las reclamaciones y los recursos de apelación interpuestos por los testigos, candidatos y apoderados”, puntualizaron desde la colectividad cristiana.