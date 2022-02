“Muchos que se tildan de independientes buscan el apoyo de los partidos”: David Barguil

David Barguil hizo énfasis en que el mayor de problema de Colombia es el narcotráfico. Foto: Óscar Pérez

Aunque hace varios meses se conoció la candidatura única de David Barguil por el Partido Conservador, solo hasta hace una semana la colectividad lo hizo oficial con una convención que dio mucho de qué hablar. El evento comenzó con el expresidente Andrés Pastrana y su ataque directo a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, así como al candidato Gustavo Petro. Los graduó de cuatro jinetes del apocalipsis por sus postura a favor de la legalización de la droga.

Esto fue seguido por una propuesta de David Barguil para que, en caso de ser presidente, decretar desde su primer día de gobierno el Estado de conmoción para luchar contra el narcotráfico. Además, puso sobre la mesa una reforma constitucional que impida que se aplique la consulta previa para temas relacionados con la segurdiad nacional, en respuesta al más reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la reanudación de la aspersión con glifosato. En diálogo con El Espectador, Barguil se mantuvo en su propuesta y defendió lo dicho por el expresidente Pastrana. Además, habló del presente de su coalición, el Equipo por Colombia, y otros temas de la contienda presidencial.

Después de toda esa situación con Óscar Iván Zuluaga, ¿cómo queda el Equipo por Colombia?

El Equipo por Colombia se inscribió ante la Registraduría, estamos los cinco candidatos. Hemos recorrido juntos el país. Estuvimos en Barranquilla, vamos a estar en Montería, en la zona cafetera, en Bogotá, en Medellín y estamos muy motivados haciendo esta campaña y haciendo la tarea. Hay unos temas que nos vinculan, cada uno tiene sus matices y propuestas, y cuando se trata de defender la democracia y las libertades estamos como equipo.

Juan Carlos Echeverry y Dilian Francisca Toro al final se bajaron también de las candidaturas, ¿qué pasó ahí?

Dilian siempre evitó anunciarse como candidata. Estaba revisando y analizando, y decidió el aval y apoyo del Partido de la U a Enrique Peñalosa. Lo de Juan Carlos nos tomó un poco por sorpresa a todos, pero entendimos sus razones. Él es un hombre muy valioso y manifestó que se quedaba en el equipo a consolidar este proyecto.

Ahora, no todo ha sido restas. A la alianza llegó Aydeé Lizarazo...

Nos parece muy importante que una mujer aspire a la Presidencia de Colombia, y este equipo le abre la puerta para que una mujer dé la lucha y llegue a la primera magistratura del Estado. Conozco a Aydeé desde hace mucho tiempo, en el Congreso, y es una mujer muy valiosa, estudiosa y muy seria. Representa unos valores que nos vincula y mueve a la sociedad colombiana: la defensa de la familia, la defensa de la libertad religiosa y de la fe, la defensa de la autoridad y las instituciones, la defensa de la inversión privada para que el país avance, Estamos muy contentos e integrados como equipo.

¿Por qué solo el Mira y no toda la coalición cristiana? ¿Hubo algún veto a John Milton Rodríguez?

No, incluso con John Milton estuvimos conversando desde el inicio, en los primeros pasos del Equipo por Colombia. Hemos dicho que aquí es más que bienvenido, pero ellos están resolviendo los temas internos de partido. Y eso ha impedido que ellos puedan tomar una decisión de participar o no en una consulta. Pero si la toman, estamos más que listos para que nos puedan acompañar en este propósito.

¿Los sorprendió de alguna forma que Alejandro Char decidiera aspirar? ¿No teme que les cueste por sus investigaciones y que actualmente se reactivó el ventilador de Aida Merlano?

Recuerden que los primeros que armaron esta coalición fueron los exalcaldes Álex Char, Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa. Luego fue invitado Juan Carlos Echeverry y después fui yo. Ellos están desde el origen del Equipo por Colombia. A la segunda pregunta, uno tiene que respetar la presunción de inocencia de las personas. Donde uno se ponga a jugar con el buen nombre de la gente y no respete esa presunción, ¿a dónde vamos a llegar en este país? Aquí en Colombia hemos perdonado a los que están por fuera de la ley y hoy están en la vida pública y, ¿no vamos a respetar la presunción de inocencia?

¿El cambio de la U de Dilian Francisca Toro, gran electoral del Valle del Cauca, por Enrique Peñalosa, que no pudo recoger todas sus firmas, no implica una pérdida de votos?

Él ha sido dos veces alcalde de Bogotá, eso no es menor. Y también ha estado en distintas aspiraciones a la Presidencia en el pasado. Tiene unos logros y una trayectoria para mostrar que son la envidia de muchos candidatos y políticos en el país. Creo que fue un paso muy importante y que allí gana tanto el Partido de la U como el doctor Enrique Peñalosa.

En la convención conservadora se destacó la dura postura del expresidente Andrés Pastrana de tildar a Santos, Gaviria, Samper y Petro de ser los “cuatro jinetes del Apocalipsis”. ¿No cree que se le fue la mano o comparte esa opinión?

Mejor diré lo que pienso sobre el tema. Un país hoy con 250.000 hectáreas de coca y dólar a $4.000, es simple, estamos en bonanza de esas estructuras criminales. Ese es un riesgo muy grande para la seguridad de Colombia. Tenemos mala memoria, se nos olvidaron las épocas del cartel de Medellín. Se nos olvidó lo que hizo la droga con las guerrillas y los paramilitares, que los convirtió en unos monstruos. Eso lo produjo la droga. Donde no detengamos a tiempo esta bonanza, vamos a estar en grave riesgo como Estado. Mucha de esa droga no está yendo del país, se está quedando en parques, colegios y poniendo en riesgo a nuestros niños y jóvenes. Me opongo rotundamente en la legalización. Perdí a mi padre por la droga. Él intentó salir y no pudo. La droga no es libertad, es esclavitud y lo que he dicho, y el mensaje del expresidente Pastrana, es que aquí hay que enfrentar la droga con todos los mecanismos necesarios o ponemos en riesgo a Colombia.

Usted dijo en esa convención que decretaría el Estado de conmoción. De inmediato tildaron la propuesta de autoritaria y lo cuestionaron por las implicaciones que tiene, como ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué responde a esas críticas?

Lo que dijimos nosotros es que estamos dispuestos, una vez lleguemos a la Presidencia, al Estado de conmoción interior, para tener los mecanismos legales para actuar contra esa problemática tan grande de la droga. El país está viendo la situación cada día. Hace unos días fue el atentado contra un gobernador, también contra la vida de policías y civiles, atentados en guarniciones militares y más. Todo eso tiene un origen en la droga y parece que se nos hubiera olvidado. Para muchos es fácil opinar desde Bogotá o desde una realidad distinta a la situación que viven las regiones. ¿Vamos a dejar que el Estado vuelva a estar en jaque? Yo dije que esa puerta está abierta y de manera simultánea vamos a radicar una reforma que permita que cuando se trate de temas de seguridad nacional no quepan consultas. Uno no puede detener el Estado para proteger a los ciudadanos y que leguleyadas impidan que el Estado defienda a connacionales. Esos ejemplos del siglo XX están muy lejanos. Lo más cercano son los Estados de conmoción invocados por la pandemia y que han servido cuando surgen temas extraordinarios que requieren medidas extraordinarias.

¿Eso quiere decir que no existen las herramientas en el ordenamiento para luchar contra el narcotráfico?

No hemos podido. Se ha tratado y estamos en 250.000 hectáreas de coca. Hace ocho años le dijeron al país que había que cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas y empezaron a hablar de despenalización. Luego, ocho años después y con las restricciones que impuso la Corte para la fumigación, estamos inundados de coca. ¿Vamos a cerrar los ojos frente a esa realidad? ¿Vamos a hacer que eso no está pasando? Esas estructuras ahorita están llenas de billete comprando armas y reclutando personas. Han articulado estructuras organizadas para el microtráfico. Es muy grave y, ¿nos vamos a quedar detenidos? La Corte dice que hay que hacer consulta para fumigación y yo lo que digo es que hay que utilizar todos los mecanismos necesarios: erradicación manual, la sustitución, pero también la fumigación. En mi tierra se fumiga el maíz y el arroz con glifosato. Y ahora estos sí, ¿pero la coca no? Tenemos que encontrar los mecanismos que la Constitución nos brinda para enfrentar el narcotráfico. Tenemos que hacerlo ya, antes de que sea tarde. El país sabe lo que ocurre. Ellos llegaron a estar en la política y hasta a comprar una presidencia. Esto es muy grave y no podemos seguir con los ojos vendados.

Ya que habla del crecimiento de esta situación, ¿no es responsabilidad de la actual administración?

No. Aquí lo que ha pasado es que las restricciones que ha impuesto la Corte han impedido que se actúe. El Gobierno estaba preparado para iniciar la fumigación cumpliendo con los protocolos y requisitos, pero a todos nos tomó por sorpresa la decisión de que para fumigar en estos territorios había que hacer consultas. Imagínense lo que eso significa. Eso es paralizar esa opción. Por eso corresponde, cuando llegamos al gobierno, declarar la conmoción interior y radicar una reforma constitucional que impida que para los temas de seguridad nacional se tenga que hacer consultas. Es una situación muy compleja y la solución es difícil. Ante estas situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

¿Qué terminó pasando con esa coincidencia de campaña con Sandra Ortiz?

No va ese asunto. Yo respeto mucho a Sandra y es colega nuestra. Yo usé ese eslogan “De frente y sin miedo” por un libro que se llamaba así, y son los diálogos con monseñor Castrillón. A mí me impactó el mensaje planteado y el título, y yo le dije al autor que tenía ese título metido en mi cabeza y lo iba a usar en mi campaña. Lo pude comentar con el propio autor, porque desde hace 10 años me he venido enfrentando a los sectores más poderosos de este país: me he enfrentado al sector financiero (llevo ocho leyes en contra del abuso de los bancos), denuncié al cartel del cemento, di la pelea contra las cláusulas de permanencia en los servicios de telefonía, nos dimos la lucha para sacar a Electricaribe de la región, y esas luchas han sido "de frente y sin miedo". Las decisiones que tenemos que tomar en esta campaña debe tomarse de esta misma manera. En este país hay unas roscas legales y otras ilegales, y ambas las vamos a enfrentar.

Le critican por haber enviado condolencias a Petro cuando murió “el Paisa” y “Romaña”, y ahora saca su foto con el papa Francisco, en respuesta a la reunión que tuvo con el líder del Pacto Histórico. ¿No le está haciendo la campaña a él?

Lo de ayer no lo saqué yo propiamente, lo registraron algunos medios que en el pasado registraron mis dos visitas al Vaticano. Estuve en audiencia privada con el santo padre y algunos medios registraron eso porque era el tema del día. Para mí fue un momento muy especial esa visita, donde pudimos conversar de Colombia y pedir oración por nuestro país. Yo soy creyente de todos los días. Cada día que me levanto lo hago orando y cada que me acuesto igual. Creo que el mensaje es que uno no puede acordarse de la fe solo en tiempos de campaña para lograr votos. El tema de la fe es de la vida diaria de uno y de la espiritualidad, y valores que los caracterizan a uno. Y yo soy un hombre de fe.

Pero, ¿enfocarse tanto en Gustavo Petro no puede terminar ayudándole?

No. Obviamente hay que hacer la campaña haciendo propuestas y contando la historia de uno. Por ejemplo, no soy tan conocido por mi edad y porque vengo de un pueblito llamado Cereté. Pero hablo de Petro, porque uno ve que dice que va a acabar la industria de la minería y el petróleo, y cómo no responder eso cuando es un suicidio colectivo. Más bien he dicho que voy a tomar el 30 % de las regalías de esos sectores para la educación, que fue la herramienta que me permitió cumplir todos mis sueños, incluyendo el de ser candidato a la Presidencia por un partido histórico como el Conservador. Con ese cheque quiero cubrir la deuda que tenemos con la educación.

¿Se ve con Gustavo Petro en segunda vuelta?

Mi partido es un partido histórico que hoy está unido. Nos levantamos cuando sentimos que están en riesgo valores fundamentales que defendemos, como la democracia, la libertad, la seguridad. Mi partido está en pie de lucha, recuperamos la vocación de poder. Revisen las cifras. Este partido nunca ha sacado menos de dos millones de votos en las últimas cinco elecciones. Además, vengo del Caribe, donde el último candidato fue Evaristo Sourdis, hace 50 años. Hemos estado relegados y por eso nos van a acompañar y nos darán sus votos para ganar la consulta del 13 de marzo y luego liderar a nombre de esta coalición, que será la más votada. Eso nos dará la fuerza para disputar la Presidencia en segunda vuelta y ganar.

A usted le reconocen la juventud, pero al mismo tiempo lo cuestionan por no ejercer ningún cargo administrativo...

Claramente no conocen nuestra historia. Vengo de liderar un equipo que transformó la historia de una ciudad intermedia como Montería. Ese equipo lo lideré yo. Cuando llegamos a Montería, la ciudad tenías sus peores cifras en desempleo, en pobreza, en materia de calidad educativa, en salud pública y estaba relegada. Luego de nuestro trabajo, Montería es un modelo de ciudad intermedia, con los mejores indicadores de calidad educativa y salud pública. Hubo una transformación urbanística impresionante. A eso le deben sumar las leyes que hemos creado y los debates que hemos dado. En campaña los políticos proponen y hablan mucho, Los colombianos deben ver la historia de cada quién.

¿Y no cree que le va a restar venir de ese tradicionalismo conservador, que en contextos como el paro nacional fueron rechazados?

No soy de doble moral, de los que predican y luego uno los ve haciendo lo que cuestionaban. Muchos que se tildan de independientes buscan el apoyo de los partidos. En el mundo entero los partidos mueven la democracia. Lo que hice fue meterme a un partido para dar la pelea por dentro. Creo que es un esfuerzo mayor aún. Vean los resultados. Soy un conservador, venido de provincia, y me les he parado a los banqueros de este país y les he ganado las peleas. Mi candidatura es un mensaje claro a los malquerientes del partido que dicen que es de élite. Es un mensaje de hondo calado. Yo lo que quiero ver es a esos independientes, que se rasgan las vestiduras contra los partidos, dar las peleas que yo he dado. Los veo arrodillados ante los poderosos de este país. Esto no es con cuentos y discursos queriendo engañar. Esto es con resultados y esas peleas las hemos dado nosotros.

Ya que habla de esas peleas, ¿por qué arriesgar la tribuna en la que ha obtenido esos logros para enfrentarse a candidatos con más caudal electoral que usted?

Porque Colombia necesita un tema de convicción de enfrentarnos a las rocas, legales e ilegales. A mí me mueven convicciones y no cálculos políticos. Por eso hago la tarea de recorrerme Colombia y que sean las regiones las que tengan la voz. Debemos dejar que desde Bogotá se dicte todo y las regiones queden relegadas.

¿Alguna aspiración regional en 2023 si pierde la consulta?

Vamos a ganar la consulta y la Presidencia.

Ahora los dos que lideran las presidenciales son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿el Equipo por Colombia podría apoyar a alguno de ellos?

No me preocupa eso en este momento, porque solo hasta la semana anterior pude comenzar mi campaña legalmente. Eso la gente no lo sabía. Mientras que algunos candidatos llevan varias elecciones aspirando y otros han hecho proselitismo por su candidatura por firmas, nosotros solo hasta hace una semana nos inscribimos. Ahora vamos a tener vallas, espacios en televisión y más, y eso va a permitir que los colombianos nos conozcan aún más. Los números van a cambiar y lo vamos a ver en las elecciones.