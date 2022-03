“No más Duques, no más trampas”: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, celebra su triunfo como candidato precidencial de Centro Esperanza. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Segio Fajardo fue el ganador este domingo de la consulta presidencial por la Coalición Centro Esperanza, con 32,85 % de los votos en esta consulta cuando se habían escrutado más de 80 % de las mesas.

En el camino hacia esta victoria, que le garantiza un lugar en el partidor para disputarse la presidencia, Fajardo derrotó a sus coequiperos de la Coalición Centro Esperanza: Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo. Galán fue el segundo más votado en esta consulta, con más de 22 % de los votos.

Esta es la segunda candidatura presidencial de Sergio Fajardo. La primera fue en 2018 y estuvo muy cerca de pasar a la segunda vuelta, quedó a poco menos de 300.000 votos de Gustavo Petro.

Durante su discurso de victoria, el exgobernador de Antioquia aseguró que “como coalición cometimos errores, pero esa es una etapa superada, estamos unidos: vamos a demostrar lo que queremos ser para nuestro país”.

“Es un orgullo estar acá representando la esperanza: es lo que somos, la esperanza para Colombia. Somos la expresión de un voto libre en Colombia, libre del clientelismo, de los contratos. Me dirijo a esa mayoría de colombianos que creen que somos el camino para superar la polarización, que se vive hoy, porque esta película ya la vivimos hace cuatro años”, dijo el candidato.

A renglón seguido dirigió unas duras palabras contra el gobierno Duque al decir “este Gobierno después de cuatro años ha representado el dolor: nos entrega una Colombia con rabia con la corrupción, con miedo por la seguridad, la incapacidad de tener buenos empleos, una economía que ha beneficiado a unos pocos. A esa Colombia es que nos estamos acercando. No vamos a repetir la historia de estos cuatro años, que ha sido nefasta para nuestro país. No más Duques, no más trampas. No más engaños”.

