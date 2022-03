“No pueden decir que no aparecen los votos hasta no terminar el escrutinio”: Vega

Alexánder Vega, registrador nacional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este jueves, el registrador Alexánder Vega rompió el silencio por estos días, tras el cierre de las urnas el pasado domingo y la serie de críticas y acusaciones sobre posible fraude en el proceso electoral, que han hecho organizaciones políticas y aspirantes al Congreso y a la Presidencia.

En entrevista con El Tiempo, Vega señaló que no se puede hablar de fraude en tanto no concluyan los escrutinios municipales, a cargo de la Registraduría. “Hasta ahora los votos se están contando, por eso es la desinformación. No se puede decir que no aparecen los votos hasta tanto no se termine el escrutinio. Por eso subimos, como una medida de transparencia, todas las actas, de todas las mesas”, dijo al medio.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

En ese sentido, pidió esperar a que la Registraduría concluya los escrutinios municipales para hacer las respectivas reclamaciones o interponer denuncias formales. El registrador explicó que los resultados del domingo son dados a través del preconteo. “Este es meramente informativo (…) hay que recordar que hace cuatro años Colombia Justa-Libres en el preconteo no aparecía con curules en el Senado y finalmente entraron cuatro (congresistas). Entonces uno no puede comparar escrutinio con el preconteo”, hizo énfasis en El Tiempo.

Siguió diciendo al medio que “en este momento se están contando los votos. Si bien los votos se cuentan en la mesa y eso va para las comisiones, uno lo que necesita son las actas y esas actas vienen con errores, mal diligenciados, otras veces no se transmiten por las comunicaciones debido a la distancia (…) no se puede decir que no aparecen los votos hasta tanto no se termine el escrutinio”.

Lea: ¿Fraude electoral? Las denuncias y evidencias desde diferentes orillas políticas.

El registrador comunicó que como otra acción de transparencia van a hacer una audiencia pública sobre el informe con los resultados de los escrutinios municipales.

Por otro lado, Vega le dijo a El Tiempo que los candidatos electos en las consultas tendrán más tiempo para anunciar y comunicar sus fórmulas vicepresidenciales. “Cinco días después de que se les notifique el resultado (plazo de inscripción)”, dijo Vega, prometiendo que mañana espera hacer dicha notificación.