Preparan debate de control a la Registraduría por irregularidades en elecciones

El Pacto Histórico habla de impugnar resultados de 29.000 mesas de votación en el país. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Cada vez más son las denuncias por irregularidades e inconsistencias en el proceso de preconteo y escrutinios de las elecciones del pasado domingo, así como el actuar y las garantías que ha ofrecido la Registraduría, las cuales, a juicio de muchos, son insuficientes. Por ese motivo y una vez reactivado el Congreso para concluir su último período legislativo, la oposición está preparando un debate de control político a la jornada del pasado domingo.

“Vamos a citar un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave (…) Hemos tenido información de votos que no aparecen registrados y es gente que votó por nosotros, que reportó esa votación; así como alteraciones en los formularios E-14, inconsistencias en el preconteo. Aquí hay un sin número de irregularidades que se suman a las 29.000 mesas denuncias por el Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana y el común denominador es que eso no está ocurriendo a las fuerzas progresistas”, dijo el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) a La FM.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Para Sanguino es raro que la votación suya el pasado domingo haya sido tan baja en comparación a 2018. Para estos comicios sacó 17.764 votos y en las pasadas 22.332. “Es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña como para que viera reducida mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, agregó en La FM.

Por ahora, Sanguino está recogiendo las firmas necesarias para radicar la proposición del debate de control político. Aunque en el documento se cita al ministro del Interior, Daniel Palacios, al registrador Alexánder Vega y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Doris Ruth Méndez, estos dos últimos no están en la obligación constitucional de asistir.

Sin embargo, por respeto funcionarios que no pertenecen a la rama Ejecutiva o a entidades descentralizadas, así como el alcalde de Bogotá, aceptan asistir a los debates y responder las dudas de los congresistas.

Lea también: ¿Fraude electoral? Las denuncias y evidencias desde diferentes orillas políticas.

Igualmente, en la proposición a radicar se invitará al debate a la procuradora Margarita Cabello, al fiscal Francisco Barbosa y al defensor Carlos Camargo.

Estas son las preguntas planteadas para cada cabeza que será citada e invitada al debate:

Ministerio del Interior – Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez.

1. ¿Qué acciones se realizaron para garantizar la transparencia electoral en las urnas de las elecciones al Congreso de la República del 13 de marzo de 2022?

2. ¿Qué irregularidades fueron reportadas y atendidas por parte de las comisiones nacionales y territoriales de seguimiento electoral, durante los comisiones del 13 de marzo de 2022?

3. ¿Cuál fue el cumplimiento e implementación de las estrategias diseñadas por su entidad para brindar garantías electorales?

4. ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar la eficacia del voto y la verdad electoral?

Registrador Nacional del Estado Civil – Alexander Vega.

1. ¿Cuáles son los trámites y acciones realizadas frente a las denuncias de irregularidades presentadas en las elecciones del 13 de marzo? Señalar de forma discriminada los puntos y mesas de votación en los cuales se reportaron irregularidades.

2. ¿Qué pruebas técnicas se realizaron al software dispuesto por la entidad para la contabilización y registro de las votaciones en los diferentes lugares del país?

3. ¿Cuántas reclamaciones se presentaron en los escrutinios de mesa? ¿Cuál fue el trámite dado a cada una de las reclamaciones? Señalar de forma discriminada los puntos y mesas de votación en los cuales se reportaron reclamaciones.

4. ¿Cuántas reclamaciones se presentaron en las comisiones de escrutinio? ¿Cuál fue el trámite dado a cada una de las reclamaciones? Señalar de forma discriminada los puntos y mesas de votación en los cuales se reportaron reclamaciones.

Consejo Nacional Electoral - Dora Ruth Méndez Cubillos.

1. ¿Cuántas reclamaciones se presentaron en las comisiones de escrutinio? ¿Cuál fue el trámite dado a cada una de las reclamaciones? Señalar de forma discriminada los puntos y mesas de votación en los cuales se reportaron reclamaciones.

2. ¿Cuántas inconsistencias e irregularidades se reportaron entre los formularios E-14 y E24?

3. ¿Cuáles fueron las causales de reclamación previstas en la ley que se presentaron durante los escrutinios? Señalar de forma discrimina el número de reclamaciones presentadas por cada una de las causales dispuestas en los artículo 122, 164 y 192 del Código Electoral?

Fiscalía General de la Nación – Francisco Barbosa.

1. ¿Se reportaron denuncias por manipulación y alteraciones de los E-14? En caso de respuesta positiva, señalar el número de denuncias, los lugares en los cuales se presentaron, el trámite dada a cada una de estas y su estado actual.

Defensoría del Pueblo – Defensor, Carlos Ernesto Camargo.

1. ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar la eficacia del voto y la verdad electoral?

2. ¿Qué acciones se realizaron para garantizar la transparencia electoral en las urnas de las elecciones al Congreso de la República del 13 de marzo de 2022?

3. ¿Qué irregularidades fueron reportadas y atendidas por parte de las comisiones nacionales y territoriales de seguimiento electoral, durante los comisiones del 13 de marzo de 2022?

4. ¿Cuál fue el cumplimiento e implementación de las estrategias diseñadas por su entidad para brindar garantías electorales?

Procuraduría General de la Nación – Procuradora, Margarita Cabello.

1. ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar la eficacia del voto y la verdad electoral?

2. ¿Qué acciones se realizaron para garantizar la transparencia electoral en las urnas de las elecciones al Congreso de la República del 13 de marzo de 2022?

3. ¿Qué irregularidades fueron reportadas y atendidas por parte de las comisiones nacionales y territoriales de seguimiento electoral, durante los comisiones del 13 de marzo de 2022?

4. ¿Cuál fue el cumplimiento e implementación de las estrategias diseñadas por su entidad para brindar garantías electorales?