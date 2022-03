¿Qué va a pasar con la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras?

Germán Vargas Lleras ya fue candidato presidencial en 2010 y 2018 y hay dudas de si también lo será en 2022. Foto: Archivo

La semana anterior a la jornada electoral del 13 de marzo, Germán Vargas Lleras se robó la atención de los círculos políticos ante los preparativos para su eventual candidatura presidencial. Desde 2021 venía negando que se lanzaba, pero las movidas de esos días, que comenzaron con una publicidad televisiva centrada en él y siguieron con la candidatura temporal de Germán Córdoba, director de Cambio Radical, pusieron a la expectativa a varios sectores.

Sin embargo, tras el domingo, se volvió a perder el interés en la posible candidatura del exvicepresidente del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. La atención se centró únicamente en Gustavo Petro y Federico ‘Fico’ Gutiérrez, los dos que sacaron las más altas votaciones en sus respectivas consultas. Sin embargo, todavía queda en el aire el cuestionamiento de si Germán Vargas Lleras intentará lanzarse o no. Sobre todo, ante el anuncio de Federico Gutiérrez de que intentará acercarse a Cambio Radical y su líder natural.

El panorama no es muy claro. Antes de las elecciones, cercanos al exvicepresidente le comentaron a este diario que la candidatura estaba condicionada a los resultados del domingo: el voto por el partido, las votaciones de la consulta de la derecha y el ganador en el centro. Supuestamente buscaban un amplio voto por Cambio Radical, una baja participación en la consulta del Equipo por Colombia y que Sergio Fajardo fuera el ganador de Centro Esperanza.

De los tres condicionantes, solo se logró uno, la victoria de Fajardo -con quien Vargas Lleras tiene una vieja rivalidad-. Cambio Radical tuvo una reducción en curules tanto en Senado como en Cámara y Federico Gutiérrez, ganador de la consulta de la derecha, alcanzó una importante votación. No obstante, este martes se conoció información de que supuestamente la candidatura de Germán Vargas Lleras seguiría adelante.

Fuentes le comentaron a este diario que sería casi un hecho que el líder natural de Cambio Radical se lance y que contaría con el apoyo del liberalismo de César Gaviria, que hasta hace unos días estaba en conversaciones con el Pacto Histórico. No obstante, tanto miembros de Cambio Radical como del Partido Liberal negaron dicha posibilidad.

Desde las tribunas de Vargas Lleras han dicho que el tema se ha tocado con total hermetismo y que el posible candidato no ha dado su sí ni no. Este miércoles sería el día D para saber en qué para la candidatura del líder de Cambio Radical. Mañana se llevará a cabo una reunión de bancada en la que se hablará de los resultados del domingo y se definirá la ruta a seguir. También, según los consultados, se decidirá si el exvicepresidente se lanza o no. En este mismo sector rechazaron la idea de poder ir con el liberalismo, pues las relaciones entre César Gaviria y Germán Vargas no serían las mejores.

Por otro lado, desde el liberalismo también negaron un supuesto acercamiento a Cambio Radical y su jefe de filas. Incluso aseguraron que Gaviria no se habla con este desde hace más de un mes y medio y que “no existe posibilidad alguna de apoyarlo”. Supuestamente, el liberalismo se reuniría el otro martes para definir la agenda roja que le propondrán al candidato que decidan apoyar.