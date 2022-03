Rodolfo Hernández y el papa Francisco se reunieron en el Vaticano

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga Foto: Liliana Rincón B.

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se convirtió en el segundo aspirante a la Presidencia que se reúne con el papa Francisco. El encuentro se dio en la madrugada de este miércoles, primero en una audiencia privada de 20 minutos y luego en audiencia pública, en la que Hernández estuvo con su familia. Como ocurrió con Gustavo Petro, primer presidenciable que se reunió con el papa, en la reunión no se permitieron fotografías.

“Le quiero pedir al papa que me ilumine y me dé fuerza para sacar en el próximo gobierno, que vamos a liderar, toda ese ladronera que ha traicionado los intereses de Colombia. Ese es nuestro propósito, y pedirle la bendición para llegar fortalecidos a terminar la campaña y no flaquear en el propósito supremo que es rescatar a Colombia de estas administraciones corrompidas y traicioneras, que tienen arruinado y aguantando hambre a más de 22 millones de colombianos”, dijo el exalcalde de Bucaramanga antes de su cita con el papa Francisco.

En el encuentro, de acuerdo con el equipo de campaña de Hernández, hablaron temas como la pospandemia, la migración en la región y los compromisos anticorrupción que ha asumido el candidato presidencial. Desde la campaña también anunciaron que, tras el encuentro, Hernández viajó a España para un encuentro con el Real Madrid, en el que buscará vincular 200.000 niños del país a un proyecto de fútbol base del club europeo.

El ingeniero Rodolfo Hernández con el papa Francisco después de la audiencia privada

En algún momento se dijo que el papa Francisco se iba a reunir con todos los candidatos presidenciales que lo solicitaron. Así lo mencionó en algún momento el embajador ante el Vaticano, Jorge Mario Eastman, en una publicación de Twitter que luego borró. A inicios de febrero, el papa Francisco recibió a Gustavo Petro en un encuentro de 40 minutos este miércoles. Desde la campaña del candidato del Pacto Histórico afirmaron que la gestión para el encuentro se hizo mediante el nuncio en Colombia, Luis Mariano Montemayor, a quien el candidato presidencial le habría escrito una carta solicitando el encuentro.

El encuentro entre Petro y el papa Francisco también se llevó a cabo en total hermetismo y al parecer no se trataron temas políticos, sino sobre el cambio climático y la paz del país. También transcendió sobre el encuentro que Petro le llevó al máximo líder de la iglesia católica una hamaca de San Jacinto, discos de música y libros de historia colombiana.

También vale recordar que, desde 2016, el papa Francisco viene sosteniendo este tipo de encuentros con aspirantes a ocupar la Presidencia de sus países. El primero que se recuerda se dio en abril de 2016, cuando Bernie Sanders aspiraba a representar al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de ese año en Estados Unidos. “Le dije que estaba increíblemente agradecido por el increíble papel que está desempeñando en este planeta al discutir temas sobre la necesidad de una economía basada en la moralidad, no en la codicia”, dijo en su momento Sanders sobre el encuentro.