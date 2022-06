William Ospina: “La cultura solo puede funcionar cuando se dialoga con todos”

William Ospina, candidato a ser ministro de Cultura y Ambiente en un eventual gobierno de Rodolfo Hernández.

La contienda presidencial en Colombia, que deparó el domingo último una segunda vuelta inesperada entre el candidato favorito de la izquierda, Gustavo Petro, y el polémico empresario independiente Rodolfo Hernández, arrojó una primera novedad sorprendente: si éste resulta electo como próximo presidente de ese país el 19 de junio, su ministro de Cultura y Ambiente (con ambas carteras fusionadas) será el narrador y poeta colombiano William Ospina.

La noticia sorprendió no solo porque los medios y la oposición a Hernández lo señalan como “populista de derecha”, sino porque Ospina –un intelectual cercano al centro izquierda- había apoyado el proyecto “bolivariano” de Hugo Chávez hasta que Venezuela cayó en el abismo con Nicolás Maduro.

Novelista respetado e internacionalmente reconocido, admirador irredento de Jorge Luis Borges, Ospina ha indagado profundamente en sus ensayos y novelas en las raíces de su tierra. Varios autores colombianos de posturas progresistas han hecho público su apoyo a Petro. Laura Restrepo, incluso, ha escrito sobre su cercanía al M19 hace ya más de 35 años.

No se podrá decir que Ospina no conoce Colombia, pues ha sido el centro de sus medulosos trabajos literarios a lo largo de su vida. Desde Bogotá conversó con Clarín vía zoom.

- ¿Es cierta su proximidad con Rodolfo Hernández, un hombre que ha dicho admirar al “filósofo Adolfo Hitler”? ¿Será su ministro de Cultura en caso de que el candidato gane la elección el próximo 19 de junio?

El domingo pasado la gran mayoría de la población votó en contra y derrotó abrumadoramente a la maquinaria de los viejos partidos políticos que se habían unido todos –el uribismo, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical- alrededor de Federico Gutiérrez y fueron superados por dos opciones de cambio. La de Gustavo Petro, que viene madurando ya en varias elecciones, y la de Rodolfo Hernández, más reciente.

Ambas se proponen un cambio real y profundo de la sociedad colombiana desde dos perspectivas distintas. Yo veo con muy buenos ojos la propuesta del candidato Hernández; lo he acompañado en los últimos meses cuando descubrí lo que proponía. Me parecieron propuestas muy convenientes para la sociedad colombiana. Un día me propuso ser ministro de Cultura y Ambiente –él quiere fusionar ambos ministerios- y aunque no soy amigo del poder y tengo rechazo por los cargos, creo que luchar por el cambio climático y la reconciliación con la naturaleza es una tarea cultural.

- Tratándose de un candidato tan controvertido, ¿cuáles serían las líneas de su gestión, teniendo en cuenta que siempre ha estado más cerca de la centroizquierda que de la centroderecha y el populismo?

Bueno, son varias cosas. Es cierto que hace tiempo le hicieron una entrevista y Hernández quiso citar a Albert Einstein en una frase que se le atribuye sobre que no se pueden lograr resultados distintos si uno hace siempre lo mismo, y por un lapsus dijo que era de un pensador alemán que se llamaba Adolfo Hitler.

Después dijo muchas veces que había sido un error, pero en estos procesos electorales parece que esas cosas no tuvieran perdón. Aunque evidentemente en estos tiempos nadie que fuera hitleriano se atrevería siquiera a decirlo. Es cierto que se le fue la lengua pero esas cosas son juzgadas con mucha severidad y más cuando hay tensiones políticas.

Otra de las cosas que se dicen de él es que es misógino, porque una vez le preguntaron por el papel de la mujer en su gobierno y entendió que se referían a su esposa. En esa ocasión añadió que en Bucaramanga, cuando fue alcalde, las más talentosas de su equipo fueron mujeres, pero esa parte la editaron y dejaron la parte que lo muestra como misógino. Él es una persona muy entusiasta con la participación de la mujer en la política (tiene una candidata a vicepresidente mujer). Es parte del anecdotario de la política.

En cuanto a si es populista de derecha o no, me parece que tiene mucho que ver con la propaganda política y con el esfuerzo por marcar diferencias. Yo veo en Rodolfo Hernández una propuesta de transformar Colombia. No una transformación radical como la de Petro. Creo que la de Hernández tiene un sentido distinto de las prioridades.

Lo que hay que hacer en Colombia es acabar con la corrupción que está desangrando al país, cuyos recursos se destinan a pagar el funcionamiento del Estado y los ríos de la corrupción, pero no a la salud, la educación y lo que la gente necesita. Decir que es populista de derecha es una simplificación, porque su propuesta es compleja y un sector muy humilde de la sociedad colombiana también lo acompaña en esta propuesta; por eso se necesitan debates más complejos.

- Conociendo su obra y su forma de pensar ¿por qué lo persuade más la propuesta de Hernández que la de Petro?

El proyecto de Petro me parece muy respetable. Si la mayoría de la sociedad colombiana lo escoge habrá elegido un camino de cambio. Estoy convencido de ello. No hablaría mal de un proyecto en el que creen ocho millones de personas que depositan en un candidato una esperanza muy grande de cambio. Pero conociendo Colombia me doy cuenta que el proyecto de Petro despierta muchas más resistencias, por razones que están en la historia de Colombia. Y el país está viviendo una polarización muy grande en los últimos tiempos y es muy probable que si gana Petro, una mitad de la sociedad quiera frustrar su esfuerzo por cambiar las cosas. Y si hubiera ganado Federico Gutiérrez (el candidato del establishment) seguramente el petrismo hubiera hecho lo imposible por frustrar esas políticas.

En estos momentos lo más importante, me parece, es superar esa polarización. Aquí siempre se ha enseñado que la mitad del país tiene que odiar a la otra mitad. Yo crecí en la violencia de los años 50 cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador eran enemigos acérrimos; aquello parecía una guerra religiosa donde el otro era el malo absoluto y esa polarización ha gastado las energías del país.

Lo que siento es que Rodolfo Hernández es el esfuerzo por dar vuelta la página, por empezar a transformar las cosas y corregirlas, y no volver a pasar el memorial de agravios sobre a cuántos hay que castigar y cuántas deudas viejas hay que cobrar. De modo que la propuesta de Hernández tiene menos resistencia en la sociedad y en estos momentos podría empezar esos cambios.

- El candidato del establishment, Federico Gutiérrez, se volcó con Hernández la noche misma en que fue derrotado. ¿Cómo se siente usted, un crítico del establishment, al saber que esos votos pueden ayudar a Hernández a ganar la Presidencia de Colombia?

Ellos pueden decir lo que sea porque fueron derrotados. Creen que podrán colarse en otro barco. Pero lo de Rodolfo Hernández ha sido claro desde el comienzo. No ha hecho alianzas con nadie. Desde el comienzo lo dijo. Y que si votan por él no puede ser a cambio de nada ni ha participado de las maniobras de la vieja política. Él va completamente solo.

Soy testigo de lo artesanal y pobre que ha sido su campaña, que nace más del entusiasmo de la gente en los barrios y en los pueblos de Colombia, que de una inversión gigantesca de recursos. Ha gastado muchísimo más dinero la campaña de Gustavo Petro. Rodolfo no tiene vallas ni publicidad y en la televisión tampoco ha tenido difusión.

Si los representantes de la vieja politiquería creen que van a poder montarse en ese barco para manipular los cambios que el país necesita, no lo van a lograr. Rodolfo debería decírselos con aspereza. Porque los seis millones que lo votaron lo hicieron por su programa que es contra la corrupción y contra la manera en que el Estado se ha convertido en el botín de unos políticos y unos partidos, y nadie en esta campaña está dispuesto a recibir a esa vieja politiquería oportunista.

- Más allá de no haber tenido cargos públicos, usted sabe que la política es negociación.

No estoy tan seguro. Lo de Rodolfo puede ser quijotesco, sin duda, pero no quiere negociaciones. Quiere apelar a la ciudadanía y eso es la democracia y no acuerdos con maquinarias y politiqueros. Porque eso genera prebendas. Sé que lo que propone es difícil de lograr, pero dice cosas que ni Petro se anima a corregir. Por ejemplo, que hay que revisar las finanzas de las fuerzas armadas. Viene con la voluntad de no hacer pactos ni alianzas a espaldas de la comunidad. Y eso es la democracia.

- ¿Cómo imagina su gestión a partir del 7 de agosto cuando asuma el próximo presidente en caso de ganar Hernández?

Hay una cantidad de cosas por hacer en el campo de la cultura y el medioambiente. Como Rodolfo lo ha dicho, solo en la medida en que haya recursos genuinos se podrán echar a andar en las cosas. No sé por qué lo llaman populista si no hace promesas que no podrá cumplir, porque hacer promesas sin tener los recursos es mentirle a la ciudadanía. Las tareas por cumplir en Colombia son enormes. En todos los campos de la cultura hay una gran orfandad.

Como escritor, digo que Colombia necesita por primera vez en su historia hacer una gran biblioteca de escritores colombianos, que ningún gobierno ha hecho, y un enorme esfuerzo por divulgar la lectura y por crear lectores, en un país donde la mayor parte de los libros que se venden son piratas porque la gente no puede pagar las ediciones de las editoriales comerciales. Sabiendo que la piratería es negativa, no dejo de entender que, si existe, es porque hay más ganas de lectura que capacidad de compra.

Además, la gran literatura de Colombia y de los países de América Latina necesita una alianza cultural continental, sobre todo en el mercado del libro, ya que tenemos la misma lengua. Y de ese modo no seguir sujetos a la producción y la distribución que España hace. La cultura de América Latina es cada vez más poderosa en el mundo pero donde menos influye es en nuestros países.

En este país hay también una cantidad de sitios de la memoria que tenemos que rescatar. Son hitos de una historia nacional que debemos recuperar. Y fundamentalmente, el año pasado hubo un estallido social muy grande cuyos protagonistas fueron miles de jóvenes que viven en las fronteras del peligro, sin educación y sin empleo, abandonados a manos de la violencia, del hampa y las mafias.

Le voy a proponer a Rodolfo, si llegara a ser presidente, que haya legiones de jóvenes sembradores que recorran el país, haciendo tareas culturales y dando ejemplos de protección de los recursos naturales, a cambio de un salario mínimo ambiente para que presten servicio a un proyecto civilizado en lugar de quedar en manos de esa violencia que solo presagia nuevos estallidos. El debate entre las opciones de cambio tiene que ser civilizado. Para Colombia es una fortuna que por primera vez haya dos alternativas de cambio posible.

- ¿Cómo ha recibido la escena cultural su alineamiento con Rodolfo Hernández?

No he seguido mucho las posiciones y las declaraciones de los amigos. Sé que muchos escritores y artistas se han posicionado con Gustavo Petro y me parece muy válido. Del lado de Rodolfo no conozco muchos. No ha habido un gran debate sobre el tema cultural hasta el momento. No importa de qué lado esté cada uno. Lo fundamental es que tenemos muchas tareas en común. El cambio tiene que ser real para la sociedad.

- ¿Cuáles serán sus primeras líneas de acción como ministro de Cultura y Ambiente si gana Hernández?

Son muchas y es un proyecto en construcción. Lo más importante es no romper los esfuerzos culturales realizados, a pesar de los gobiernos. Hubo un programa CREA que recorrió el país pidiéndole a la gente que mostrara lo que sabía hacer en el campo de la cultura, en todas sus expresiones y campos. Desafortunadamente no tuvo continuación. Es un programa para retomar porque la cultura es el tejido verdaderamente integrador de una comunidad, así como lo es la lengua. Es menos lo que le traemos a la gente que lo que la gente sabe hacer.

Cuando hubo una afinidad política alrededor de la izquierda hace poco tiempo en América Latina, si de algo careció esa izquierda fue de un proyecto cultural integrador. Eso hizo que sucumbieran procesos tan interesantes de cambio porque se dejó la iniciativa a la política. Colombia tiene una parte que mira al Caribe, otra al océano Pacífico, otra a la cordillera de los Andes, otra a la Orinoquia y otra al Amazonas, es muy necesaria la integración y el diálogo de regiones como un aporte también al cambio en la actitud cultural de la gente en relación con el medio ambiente.

A mí la función de ministro como lo entiende el poder tradicional no me interesa. Me gusta más caminar el país y recoger cosas que proponga la gente, para valorar qué se debe potenciar y proponer cosas que tengan que ver con la vida diaria de la gente. Soy un miembro de la comunidad que quiere participar en la transformación con la mayor serenidad posible.

- Usted apoyó abiertamente el proyecto bolivariano de Chávez, ¿condena la persecución que se hace a opositores, artistas e intelectuales independientes en Venezuela, Nicaragua y Cuba? ¿Dialogará con todos?

La cultura solo puede funcionar cuando se dialoga con todos. Fui un entusiasta del proyecto chavista en sus comienzos. Me parecía que la renta petrolera gigantesca de Venezuela no podía estar solo en manos de una élite, cuando la mayoría de la gente vivía en la pobreza. Pero lamentablemente fue un gobierno que cometió errores muy graves. Venezuela tenía una fuerza cultural extraordinaria. Pero los gobiernos excesivamente ideologizados tienen políticas mezquinas y unas formas excesivamente controladoras, lo que no se parece a mi idea de la cultura.

La cultura tiene que dejar florecer la libertad creadora de la sociedad y no ser una escuela que gobierne la creatividad. Yo que respeto tantas cosas del gobierno cubano, por su resistencia heroica en muchas cosas, rechazo otras como cortarles las alas a los ciudadanos. No me arrepiento de haber apoyado el chavismo, porque inicialmente fue un proyecto generoso, pero apenas vi que querían perpetuarse en el poder, afectaron la democracia. Si se abandonan las reglas del juego se afecta el propio proyecto.

Yo escribí una carta pública exponiendo mi posición. Es complejo leer nuestros países porque los procesos de transformación tienen sus propias contradicciones. La libertad de los ciudadanos es la herramienta más importante para que un proyecto realmente transformador se abra camino.

- Si hoy artistas, escritores y gente de la cultura en esos tres países le pidieran su firma en defensa de sus libertades ¿se la daría?

Claro que sí. Por supuesto que sí.