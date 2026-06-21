¿A qué hora salen los resultados de la segunda vuelta en Colombia hoy 21 de junio?

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo se disputa la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto histórico). El país se enfrenta a un gobierno que puede mantener el proyecto político de izquierda del presidente Gustavo Petro en el poder por otros cuatro años, o, por el contrario, dar un vuelco radical hacia la ultraderecha de Abelardo de la Espriella.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Las urnas abrieron a las 8:00 a.m. y varias personalidades políticas y ciudadanos han acudido a ellas para ejercer su derecho al voto. Esta jornada de votaciones, al igual que las demás, cerrará a las 4:00 p.m. y solo quienes estén ya en el proceso de votación, en la mesa indicada, podrán terminar de votar. Quienes se encunetare en la fila, pero no hayan iniciado el proceso, no podrán hacerlo.

Lea: El Espectador le explica la recta final de las elecciones presidenciales

A partir de esa hora, y durante el resto de la tarde, se llevará a cabo el proceso de preconteo, un proceso de conteo rápido de votos que se realiza inmediatamente después de cerrar las urnas, cuando los jurados de votación asignados por la Registraduría cuentan los votos depositados, clasifican los resultados y suscriben las actas en el formulario E-14 de cada mesa.

Este proceso sirve para la divulgación rápida de resultados electorales el mismo día de la elección mediante boletines informativos que se publican cada 10-15 minutos, brindando información a la opinión pública sobre el avance de la jornada electoral. Hay que tener en cuenta que es un proceso que carece de valor jurídico vinculante y es meramente informativo, permitiendo que los ciudadanos conozcan resultados preliminares en el menor tiempo posible.

Puede interesarle: “Nosotros representamos una continuidad con unos ajustes”: Carolina Corcho sobre Iván Cepeda

Generalmente, el proceso del preconteo termina hacia las nueve de la noche, cuando se emite el boletín final con el 100 % de las mesas revisadas. En 2022, esta tarea terminó exactamente a las 9:20 p.m. y dio como ganador a Gustavo Petro por encima de Rodolfo Hernández.

No obstante, la tendencia puede arrojar el resultado preliminar mucho antes del último boletín. En esas elecciones, se mostró la tendencia hacia las 4:55 p.m., cuando con el 89,3 % de las mesas escrutadas en el boletín 10, se veía una ventaja en la que Petro lograba el 50,0 % de los votos y Hernández el 46,8 %. Algo que rápidamente aumentó, cuando cinco minutos después, y con el 94,5 % de las mesas escrutadas, el boletín reafirmó la tendencia con 50,6 % de votos para Petro y 47,3 % para Hernández.

Puede leer: Choque de maquinarias: Cepeda y De la Espriella se juegan la elección en las regiones

Teniendo esto en cuenta, en estas elecciones puede que la tendencia se conozca hacia el final de la tarde, aunque el resultado final del preconteo llegue varias horas después.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.