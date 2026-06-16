Movida Electoral: denuncias por compra de votos y alianzas en última semana de campaña

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: El Espectador

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Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda preparan las últimas cartas que jugarán en esta carrera presidencial que culminará el próximo 21 de junio en las urnas. Los dos aspirantes buscan suceder a Gustavo Petro en el poder y han emprendido, desde los terrenos judiciales, una contienda por determinar cuál será el modelo de país de los próximo cuatro años.

Luego de los cierres de campaña del pasado fin de semana, las dos candidaturas buscan formas de mantenerse en el debate político y por ello han optado por los señalamientos y acusaciones a su contraparte política, incluyendo delitos como una supuesta compra de votos o el desfalco al sistema de salud.

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En las últimas horas los señalamientos que se llevaron los focos fueron los que hizo Abelardo de la Espriella a los gobernadores de Nariño y Boyacá sobre su supuesta participación en una estructura para la compra de votos a favor de Iván Cepeda. Del primero, Luis Alfonso Escobar, aseguró que estaría participando en político e incluso lideraría la “intimidación” a pobladores de esa región. “No sea bandido, gobernador, no presione a la gente, deje de presionar a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, dijo.

Sus palabras se pronunciaron en medio del cierre de campaña que se desarrolló en Buga, Valle del Cauca. Desde allí también habló de constreñimiento al electorado por parte de grupos armados. Eso sí, su denuncia no se quedaría allí. De la Espriella también vinculó a Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, como otro mandatario que estaría incurriendo en supuestas irregularidades.

Durante una entrevista para Noticias RCN, De la Espriella aseguró que existe una “mafia” para la compra de votos, que si bien está focalizada en la región Caribe, “también se está moviendo en Boyacá, donde el gobernador [Carlos Amaya] está metiendo mano. Hoy he entregado la evidencia de cómo el gobernador Amaya está presionar alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos buscando votos para el señor Cepeda”, dijo.

De la Espriella agregó que “estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal. Tenemos que defender el voto. Para eso tengo que hacer lo que corresponda y no me puedo quedar de brazos cruzados. A los americanos también les interesa que se defienda esto”.

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Cabe señalar que no es el primer señalamiento que el candidato hace sobre este caso. De la Espriella ha vinculado a políticos de varias regiones del país, incluyendo especialmente a más de una decena de congresistas del Pacto Histórico. Esos casos los llevó a los Estados Unidos, país en el que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, aseguró estar vigilando el proceso electoral para evitar “la compra de votos”.

¿Qué responden los gobernadores?

El gobernador Luis Alfonso Escobar fue el primero en pronunciarse. “Cuando se ataca a un Gobernador llamándolo “bandido” no se agrede a una persona, se hiere la dignidad de un departamento entero que, durante años, ha luchado por reemplazar la violencia por la paz, el abandono por la esperanza y la división por la reconciliación", dijo.

Además, en un trino en su cuenta de X señaló que “Nariño no merece ser estigmatizado ni señalado desde el odio y la descalificación. Somos un pueblo trabajador, resiliente y valiente que ha hecho enormes sacrificios para convertirse en un referente de Paz Territorial en Colombia. Hoy, más que nunca, los nariñenses nos unimos para defender el respeto, la palabra y la democracia”.

En tanto, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que no entrará en contiendas electorales ante lo señalamientos de De la Espriella. “Mi tarea no es dividir a Boyacá ni enviar mensajes de división en este país que tanto necesita de reconciliación. Mi tarea es gobernar”, dijo el mandatario regional.

Amaya recalcó que sus labores como mandatario han tenido el recorrido constante en todo el departamento, algo que “seguiré haciendo hasta el 31 de diciembre de 2027″. Respecto a la compra de votos insistió en que “mis intervenciones públicas y privadas sobre el proceso electoral han sido claras y verificables: llamado al voto libre, al respeto, a la no agresión y a la serenidad. Y quiero dejar algo claro: Boyacá está por encima de cualquier campaña”.

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En esa misma entrevista concedida por De la Espriella el candidato habló de la conformación de su gobierno y aseguró tener al menos tres nombres en mente para asumir la cartera de Hacienda. Ese ministerio fue el que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ocupó durante el gobierno de Iván Duque. También dijo que tiene listos algunos rostros para el Ministerio de Defensa.

Además, la fórmula también tuvo una respuesta a Iván Cepeda. El candidato oficialista denunciará ante las autoridades colombianas a De la Espriella bajo el supuesto de haber participado “en el desfalco del sistema de salud”. Por lo menos cinco delitos presentará Cepeda en este panorama: administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

Al respecto, De la Espriella aseguró que esto hace parte de una estrategia de “difamación” de Cepeda. “Es una campaña de difamación a funcionarios público en el que les dicen que vamos a eliminar dependencias e institutos. También desdeñan del sistema electoral para sembrar dudas cuando sean derrotados”, dijo. Agregó, además, que “Cepeda es experto en aplicar todas las formas de lucha”.

Esa denuncia de Cepeda tuvo eco por parte del Superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien manifestó que ante estas denuncias, su entidad inició investigaciones para esclarecer los hechos. Quintero dijo que la contralora delegada no tuvo conocimiento de los términos del contrato que suscribió la firma De la Espriella Lawyers con Salud Vida EPS.

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“Gracias a un trabajo juicioso y a la revisión de más de 10.000 documentos pudimos constatar que esta investigación existió y se alcanzó a compulsar copias a la Contraloría y la Fiscalía (...) Con nombres y apellidos vamos a entregar las pruebas que tenemos a la Fiscalía y demás órganos de control para que avancen en las investigaciones”, dijo Quintero.

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