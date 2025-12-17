“Creo que se tomó una mirada sectaria e impositiva”: Lozano sobre la Reforma a la Salud

Presidenta comisión cuarta del Senado durante el debate de la Reforma Laboral realizado en la Comisión Cuarta – Senado de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Usted estuvo en la carrera por la cabeza de lista de la Alianza Verde pero al final se lo llevó el exalcalde Lucho Garzón ¿cómo toma esa decisión del partido?

Bien y mal. Bien porque reconozco el liderazgo, la cancha, la sabiduría y el talante de Lucho. ¿Qué parte no me gusta? Yo no retiré mi aspiración a ser cabeza de lista y me hice contar porque tengo certeza que las mujeres “adornamos la democracia”, pero no nos ponen a liderar. Nos dejan allá en otro renglón. Entonces, por eso me hice contar. Sabía que a nuestro liderazgo no lo iban a dejar.

Viendo la confirmación de la lista y de dónde viene el partido, ¿cuál será el camino a seguir a partir de 2026?

Bueno, es una lista primero de coalición, entonces nos reúne a cinco partidos de diferente tamaño e historia. Propiamente en el Partido Verde se mantiene la diversidad y la presencia de los mismos colegas actuales de izquierda. Muchos de nosotros somos de ADN verde, ola verde, más centro, centroizquierda en mi caso, centro derecha en otros y la novedad que trajo ‘Jotape’ [Hernández] al partido. Entonces, creo que el Verde representa el país con sus diversidades.

¿Cómo ve el futuro de la Alianza Verde de cara a las elecciones presidenciales de 2026?

Creo que en el Congreso tenemos todo para que nos vaya muy bien en el Senado. La lista quedó súper competitiva y fuerte. Le decimos adiós al pasado donde el último de la lista entraba con solo 40.000 votos. Esta vez será mucho más exigente. Creo que vamos a lograr una fuerza en el Congreso importante y en libertad presidencial. No tenemos un candidato propio, lo que hará que marquemos límites a quienes sí se puede apoyar y a quienes no y creo que seremos claves en la primera y segunda vuelta de las próximas elecciones.

¿Crees que la Alianza Verde sufrirá un voto castigo al estar varias figuras como Carlos Ramón González, Iván Name y otros, vinculados en escándalos de corrupción?

Esas personas no eran ni conocidas ni representativas del Verde. Yo creo que la gente ni sabía que Name existía. Él viene de una historia tradicional de la política en la Costa Caribe. Entonces, creo que sí hay un costo, pero también creo que esas personas no le decían nada al país, ni los asociaban con el partido Verde.

¿Cuáles son las banderas que buscará impulsar o defender de lograr la reelección en el Senado?

Yo me ocupo de solucionar los problemas cotidianos de la gente común y corriente. Por eso mi lucha es por que el proceso de alimentos, la cuota alimentaria sea más fácil, más rápida. Como una acción de tutela o las garantías a los que trabajan por prestación de servicios. Pero también, yo quiero reformas, reformas sí, constituyente no.

En esas dos vías es mi compromiso tejiendo puentes, concertando y sacando adelante, como lo hicimos en este periodo la reforma pensional y laboral, complejas, polarizantes y yo me la jugué con el alma, con argumentos por mejorarlas.

Angustiante desespero de pacientes por falta de medicamentos y tratamientos de pacientes de enfermedades raras. https://t.co/WADtCSGGMn — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) December 15, 2025

Sobre la coyuntura de la caída de la reforma a la salud, ¿cuáles son sus opiniones?

Creo que este gobierno trajo una agenda necesaria en muchos temas y que salió adelante porque todos los sectores nos metimos con el alma por necesidad de la gente, porque sí eran temas pendientes, como por ejemplo, la reforma pensional. Sin embargo, creo que tomó una mirada sectaria e impositiva. Claramente por el billete, por manejar el billete desde el gobierno como lo han hecho con la salud. El resultado es que la gente está sufriendo, sin medicamentos, gastando de su bolsillo, lo que le implica dejar descubiertos otros asuntos para los que antes tenían 2 pesos, ahora los tienen que destinar a medicamentos. La reforma de la salud, versión radical, corchista, fue el acabose para la gobernabilidad y una enfrentamiento que solo dejó pacientes sufriendo y agravándose.

¿Cómo va la campaña de Claudia López?¿Hacia dónde apunta la precandidata?

Ella está muy tranquila, muy contenta. Entregó las firmas la semana pasada, 1.300.000 y eso es muy valioso, porque fue andando por todo el país en su carro, en avioneta donde no se puede llegar por tierra. Creo que viene tejiendo un proceso, un movimiento que se llama imparables y creo que estamos en la etapa de repensar toda la política en Colombia.

Lo que ha pasado, el crecimiento de la izquierda y que se prevé estable como lo fue el centro democrático que ya lleva tres ciclos electorales, creo que deja un interrogante y una necesidad sobre el otro campo, donde están desde los partidos tradicionales históricos de más de un siglo, liberal y conservador, hasta emergentes como el nuestro. Entonces, creo que tenemos todo por tejer.

Claudia ya probó que se puede gobernar bien sin corrupción, que tiene liderazgo, le hizo frente a la pandemia de una forma ejemplar para el país y creo que su reto en esta elección es abrir ese campo para la socialdemocracia. El Centro Democrático institucionalizó la derecha hace tres periodos. El pacto se institucionaliza ahora. Creo que es el turno de organizar lo diferente y eso diferente es una apuesta de socialdemocracia, de profundidad, de cambio social, dignificación, pero con el sector privado, con crecimiento, con desarrollo, sin sectarismo.

