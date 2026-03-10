Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Así estará conformado el nuevo Senado tras las elecciones del 8 de marzo

Las 102 curules que conformarán el Senado de la República ya fueron repartidas y entrarán en vigencia a partir del próximo 20 de julio. Se espera por los escrutinios y la declaratoria de los resultados por parte de las autoridades electorales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
10 de marzo de 2026 - 06:10 p. m.
Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones.
Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las elecciones del pasado 8 de marzo dieron forma a la nueva conformación del Senado de la República que legislará desde el 20 de julio del 2026 y hasta el 20 de junio de 2030. Serán cuatro años en el que esta corporación defina el rumbo de políticas clave para el país en medio de un escenario que se ha agudizado su polarización.

Son varios los cambios que se presentaron en las urnas el pasado domingo, empezando por el crecimiento exponencial de la bancada del Pacto Histórico. También sucedió lo mismo con el Centro Democrático en la otra orilla política, así como las nuevas curules que acaparan sectores de centro como Dignidad y Compromiso o la llegada de Salvación Nacional.

Le sugerimos: Así se conformó el Senado 2026–2030

En efecto, el partido oficialista obtuvo con su lista cerrada la votación más alta de estas elecciones. Durante el preconteo esa colectividad reportó 4.413.636 votos de los 19.423.187 totales. Esa votación les entregaría cerca de 25 curules en este nuevo Senado.

En tanto, la segunda fuerza política sería la de Centro Democrático con 3.035.715 votos y un estimado de 17 escaños. Seguiría el Partido Liberal con 13 escaños; los verdes con 11; los conservadores con 10; La U con 9; Cambio Radical y Alma coparon 6 asientos; la coalición Ahora Colombia de Mira, Dignidad y Compromiso, y el Nuevo Liberalismo ocuparía 5 sillas; y finalmente Salvación Nacional ocuparía 4 curules. Otras 2 estarían en manos de MAIS y AICO, vencedores en la elección de Senado Indígena.

Estos serían los integrantes del nuevo Senado

Pacto Histórico

1- DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA

2- PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS

3 - CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR

4 - WILSON NEBER ARIAS CASTILLO

5 - LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA

6 - WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO

7 - AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL

8 - FERNEY SILVA IDROBO

9 - YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA

10 - CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA

11 - SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY

12 - JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO

13 - MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO

14 - ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ

15 - KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO

16 - AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO

17 - YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ

18 - CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ

19 - ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ

20 - MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI

21 - DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ

22 - DAVID RICARDO RACERO MAYORCA

23 - DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ

24 - ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA

25 - MARY JURADO PALOMINO

Centro Democrático

1 - ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA

2 - RAFAEL NIETO LOAIZA

3 - CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS

4 - HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ

5 - JULIA CORREA NUTTIN

6 - CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA

7 - CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE

8 - MARIA CLARA POSADA CAICEDO

9 - HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO

10 - JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ

11 - ESTEBAN QUINTERO CARDONA

12 - ENRIQUE CABRALES BAQUERO

13 - OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES

14 - JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ

15 - MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ

16 - JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS

17 - ZANDRA MARIA BERNAL RINCON

Siga informado: “No hay decisión oficial”: Oviedo sobre fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Partido Liberal

1 - LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY

2 - YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA

3 - MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE

4 - ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO

5 - GERSSON VARGAS VALDELEON

6 - CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA

7 - LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE

8 - OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON

9 - HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER

10 - FABIO RAUL AMIN SALEME

11 - SANTIAGO MONTOYA MONTOYA

12 - ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA

13 - LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ

Más información: Paloma Valencia: “yo quiero conquistar a los petristas”

Alianza Verde - En Marcha - ASI

1 - JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ

2 - LUIS CARLOS RUA SANCHEZ

3 - ANDREA PADILLA VILLARRAGA

4 - JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ

5 - ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ

6 - GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO

7 - JOSE GUTEMBERG MACEA GOMEZ

8 - DUVALIER SANCHEZ ARANGO

9 - WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

10 - LUIS ALFONSO MEJIA NUÑEZ

11 - CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO

Partido Conservador

1 - NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF

2 - WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT

3 - DANIEL RESTREPO CARMONA

4 - DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS

5 - MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO

6 - DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE

7 - MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

8 - LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS

9 - JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ

10 - SANTIAGO BARRETO TRIANA

Puede leer: Resultados de la Cámara por Bolívar 2026: conservadores mantienen liderazgo

Partido de La U

1 - NORMA HURTADO SANCHEZ

2 - JUAN CARLOS GARCES ROJAS

3 - WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA

4 - ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA

5 - JOHN MOISES BESAILE FAYAD

6 - ANA PAOLA GARCIA SOTO

7 - MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA

8 - ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ

9 - JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA

Cambio Radical-Alma

1 - EDGARDO MIGUEL ESPITIA CABRALES

2 - JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA

3 - SELMEN DAVID ARANA CANO

4 - DIDIER LOBO CHINCHILLA

5 - GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ

4 - CARLOS MARIO FARELO DAZA

Coalición Ahora Colombia

1 - ANA PAOLA AGUDELO GARCIA (MIRA)

2 - MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE (MIRA)

3 - CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON (MIRA)

4 - JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVAL (Dignidad y Compromiso)

5 - MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZ (Nuevo Liberalismo)

Salvación Nacional

1 - ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ

2 - SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ

3 - GERMAN ANDRES RODRIGUEZ PRIETO

4 - JOHN ALEJANDRO BERMEO RODRIGUEZ

MAIS

1 - MARTHA ISABELPERALTA EPIEYU

AICO

1- JESUS OMEROCUASAPUD CHASPUENGAL

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Senado

Congreso

Centro Democrático

Pacto Histórico

Conformación Senado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.