Así estará conformado el nuevo Senado tras las elecciones del 8 de marzo

Las elecciones del pasado 8 de marzo dieron forma a la nueva conformación del Senado de la República que legislará desde el 20 de julio del 2026 y hasta el 20 de junio de 2030. Serán cuatro años en el que esta corporación defina el rumbo de políticas clave para el país en medio de un escenario que se ha agudizado su polarización.
Son varios los cambios que se presentaron en las urnas el pasado domingo, empezando por el crecimiento exponencial de la bancada del Pacto Histórico. También sucedió lo mismo con el Centro Democrático en la otra orilla política, así como las nuevas curules que acaparan sectores de centro como Dignidad y Compromiso o la llegada de Salvación Nacional.
En efecto, el partido oficialista obtuvo con su lista cerrada la votación más alta de estas elecciones. Durante el preconteo esa colectividad reportó 4.413.636 votos de los 19.423.187 totales. Esa votación les entregaría cerca de 25 curules en este nuevo Senado.
En tanto, la segunda fuerza política sería la de Centro Democrático con 3.035.715 votos y un estimado de 17 escaños. Seguiría el Partido Liberal con 13 escaños; los verdes con 11; los conservadores con 10; La U con 9; Cambio Radical y Alma coparon 6 asientos; la coalición Ahora Colombia de Mira, Dignidad y Compromiso, y el Nuevo Liberalismo ocuparía 5 sillas; y finalmente Salvación Nacional ocuparía 4 curules. Otras 2 estarían en manos de MAIS y AICO, vencedores en la elección de Senado Indígena.
Estos serían los integrantes del nuevo Senado
Pacto Histórico
1- DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA
2- PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS
3 - CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR
4 - WILSON NEBER ARIAS CASTILLO
5 - LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA
6 - WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO
7 - AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL
8 - FERNEY SILVA IDROBO
9 - YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA
10 - CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA
11 - SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY
12 - JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO
13 - MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO
14 - ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ
15 - KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO
16 - AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO
17 - YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ
18 - CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ
19 - ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ
20 - MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI
21 - DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ
22 - DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
23 - DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ
24 - ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA
25 - MARY JURADO PALOMINO
Centro Democrático
1 - ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA
2 - RAFAEL NIETO LOAIZA
3 - CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS
4 - HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ
5 - JULIA CORREA NUTTIN
6 - CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA
7 - CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE
8 - MARIA CLARA POSADA CAICEDO
9 - HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO
10 - JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ
11 - ESTEBAN QUINTERO CARDONA
12 - ENRIQUE CABRALES BAQUERO
13 - OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES
14 - JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ
15 - MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ
16 - JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS
17 - ZANDRA MARIA BERNAL RINCON
Partido Liberal
1 - LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY
2 - YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA
3 - MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE
4 - ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO
5 - GERSSON VARGAS VALDELEON
6 - CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA
7 - LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE
8 - OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON
9 - HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER
10 - FABIO RAUL AMIN SALEME
11 - SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
12 - ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA
13 - LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ
Alianza Verde - En Marcha - ASI
1 - JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ
2 - LUIS CARLOS RUA SANCHEZ
3 - ANDREA PADILLA VILLARRAGA
4 - JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ
5 - ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ
6 - GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO
7 - JOSE GUTEMBERG MACEA GOMEZ
8 - DUVALIER SANCHEZ ARANGO
9 - WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
10 - LUIS ALFONSO MEJIA NUÑEZ
11 - CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO
Partido Conservador
1 - NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
2 - WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT
3 - DANIEL RESTREPO CARMONA
4 - DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS
5 - MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO
6 - DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE
7 - MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
8 - LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
9 - JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ
10 - SANTIAGO BARRETO TRIANA
Partido de La U
1 - NORMA HURTADO SANCHEZ
2 - JUAN CARLOS GARCES ROJAS
3 - WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA
4 - ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA
5 - JOHN MOISES BESAILE FAYAD
6 - ANA PAOLA GARCIA SOTO
7 - MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA
8 - ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ
9 - JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA
Cambio Radical-Alma
1 - EDGARDO MIGUEL ESPITIA CABRALES
2 - JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA
3 - SELMEN DAVID ARANA CANO
4 - DIDIER LOBO CHINCHILLA
5 - GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ
4 - CARLOS MARIO FARELO DAZA
Coalición Ahora Colombia
1 - ANA PAOLA AGUDELO GARCIA (MIRA)
2 - MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE (MIRA)
3 - CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON (MIRA)
4 - JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVAL (Dignidad y Compromiso)
5 - MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZ (Nuevo Liberalismo)
Salvación Nacional
1 - ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
2 - SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
3 - GERMAN ANDRES RODRIGUEZ PRIETO
4 - JOHN ALEJANDRO BERMEO RODRIGUEZ
MAIS
1 - MARTHA ISABELPERALTA EPIEYU
AICO
1- JESUS OMEROCUASAPUD CHASPUENGAL
