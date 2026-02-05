Cepeda oficializa su salida de la consulta: ¿qué viene para Romero, Cristo y Barreras?

Los precandidatos iniciales del Frente por la Vida eran Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Foto: Archivo Particular

Tras la votación 6 a 4 que dejó a Iván Cepeda por fuera de la consulta del Frente por la Vida, el precandidato se retiró oficialmente de la medida en urnas programada para el 8 de marzo próximo. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales y elaborado por el Pacto Histórico, tanto el como su partido comunicaron que se retiran de la consulta.

“El movimiento político Pacto Histórico desiste de este escenario de consulta y procederá a inscribir directamente al Dr. Iván Cepeda Castro como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo”, se lee en el comunicado.

Además, respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de bajar a Cepeda de la consulta, el partido manifestó: “La decisión de la autoridad electoral desconoce de manera abierta y arbitraria el derecho fundamental a la participación política, el objeto, alcance y efectos jurídicos de la consulta partidista realizada el 26 de octubre de 2025 y vulnera de forma grave y directa los derechos fundamentales a la autonomía de los partidos políticos, a la libertad de configuración interna y al carácter vinculante de las decisiones democráticamente adoptadas consagrados en los artículos 40, 107 y 108 de la constitución política, obstaculizando la profundización de la democracia”.

EL PACTO HISTÓRICO SE RETIRA DE LA CONSULTA DEL 8 DE MARZO



Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó al @CNE_COLOMBIA su retiro de la consulta del 8 de marzo,



Me inscribiré para la primera vuelta de las… pic.twitter.com/hVCLPH61lQ — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 5, 2026

Tras conocerse la noticia Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Roy Barreras, los otros miembros del Frente por la Vida, se manifestaron al respecto. En un primer momento el exsenador y exembajador Roy Barreras ha dicho que continuará con su aspiración y, a través de una carta enviada a la Dirección Nacional del Pacto Histórico, pide “fortalecer la consulta” e “incluir otros protagonistas” en ella. Entre tanto, Camilo Romero, exgobernador y exembajador, indicó que lo sucedido fue un “atentando del CNE a la democracia colombiana” y apuntó que lo que sigue es una reunión entre los candidatos para definir los pasos a seguir.

Por esta misma línea, Juan Fernando Cristo también respondió y propuso nuevamente una reunión entre los candidatos del Frente por la Vida. Reiterando que se trata de una vulneración a los derechos de Cepeda y calificó el fallo de “antidemocrático”.

Las declaraciones de Barreras dividieron a los miembros de la consulta y generaron revuelo dentro de los partidos que los respalda. Entre algunas de las reacciones está la del senador del Pacto, Wilson Arias, quien a través de sus redes sociales manifestó que la “propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda, debilita y divide al progresismo”.

No, ex senador Roy Barreras. Su propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda, debilita y divide al progresismo.



Le extendemos otra invitación:

Acompañen programática y electoralmente a nuestro candidato Iván Cepeda @IvanCepedaCast para ganar en primera vuelta 👇🏾 pic.twitter.com/WY6JxLPIBl — Wilson Arias (@wilsonariasc) February 5, 2026

No obstante, los miembros de la consulta tienen menos de 48 horas para definir si mantienen o no su participación en la consulta, pues deben anunciarlo en la Registraduría a más tardar el próximo viernes 6 de febrero.

