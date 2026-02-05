Logo El Espectador
Cepeda oficializa su salida de la consulta: ¿qué viene para Romero, Cristo y Barreras?

El candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, oficializó su salida de la llamada consulta del Frente por la Vida tras decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Redacción Política
05 de febrero de 2026 - 01:56 p. m.
Los precandidatos iniciales del Frente por la Vida eran Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo.
Foto: Archivo Particular
Tras la votación 6 a 4 que dejó a Iván Cepeda por fuera de la consulta del Frente por la Vida, el precandidato se retiró oficialmente de la medida en urnas programada para el 8 de marzo próximo. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales y elaborado por el Pacto Histórico, tanto el como su partido comunicaron que se retiran de la consulta.

“El movimiento político Pacto Histórico desiste de este escenario de consulta y procederá a inscribir directamente al Dr. Iván Cepeda Castro como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo”, se lee en el comunicado.

Además, respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de bajar a Cepeda de la consulta, el partido manifestó: “La decisión de la autoridad electoral desconoce de manera abierta y arbitraria el derecho fundamental a la participación política, el objeto, alcance y efectos jurídicos de la consulta partidista realizada el 26 de octubre de 2025 y vulnera de forma grave y directa los derechos fundamentales a la autonomía de los partidos políticos, a la libertad de configuración interna y al carácter vinculante de las decisiones democráticamente adoptadas consagrados en los artículos 40, 107 y 108 de la constitución política, obstaculizando la profundización de la democracia”.

Tras conocerse la noticia Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Roy Barreras, los otros miembros del Frente por la Vida, se manifestaron al respecto. En un primer momento el exsenador y exembajador Roy Barreras ha dicho que continuará con su aspiración y, a través de una carta enviada a la Dirección Nacional del Pacto Histórico, pide “fortalecer la consulta” e “incluir otros protagonistas” en ella. Entre tanto, Camilo Romero, exgobernador y exembajador, indicó que lo sucedido fue un “atentando del CNE a la democracia colombiana” y apuntó que lo que sigue es una reunión entre los candidatos para definir los pasos a seguir.

Por esta misma línea, Juan Fernando Cristo también respondió y propuso nuevamente una reunión entre los candidatos del Frente por la Vida. Reiterando que se trata de una vulneración a los derechos de Cepeda y calificó el fallo de “antidemocrático”.

Las declaraciones de Barreras dividieron a los miembros de la consulta y generaron revuelo dentro de los partidos que los respalda. Entre algunas de las reacciones está la del senador del Pacto, Wilson Arias, quien a través de sus redes sociales manifestó que la “propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda, debilita y divide al progresismo”.

No obstante, los miembros de la consulta tienen menos de 48 horas para definir si mantienen o no su participación en la consulta, pues deben anunciarlo en la Registraduría a más tardar el próximo viernes 6 de febrero.

Por Redacción Política

El camaleón y oportunista, ROY BARRERAS, no podrá dividir a la centro izquierda, y mucho menos a la izquierda pura. IVÁN CEPEDA, está imparable. No existe un candidato de sus características dentro de sus oponentes, serio, decente, ponderado, experimentado, competente y determinado.
