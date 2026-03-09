Así reaccionó el mundo político a los resultados de las elecciones del 8 de marzo

Abelardo de la Espriella, Katherine Miranda, María Fernanda Cabal y Juan Fernando Cristo. Foto: Archivo Particular

Luego de que se conocieran los resultados sobre consultas y Congreso, que dejaron a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras como los elegidos y al Pacto Histórico con mayorías en bancadas de Senado y bastante presencia en Cámara, el mundo político reaccionó a la nueva distribución del poder Legislativo y a la salida de aquellos que no lograron la reelección.

En un primer momento, tras conocerse que Salvación Nacional logró tres curules en el Senado, el candidato Abelardo de la Espriella aseguró: “Hoy hemos dado el primer gran paso electoral para la victoria, Colombia nos pide renovación. Que no tendríamos umbral, decían, aquí está la lista del Tigre: sin maquinaria, sin ríos de dinero, sin burocracia. Hoy se comprueba en las urnas lo que he venido diciendo: el verdadero enemigo a vencer es la izquierda radical, los resultados del congreso así lo demuestran”. Además, finalizó el mensaje felicitando a la senadora Paloma Valencia, y agregó: “haremos una campaña como se la merece el país: con altura e ideas”.

Por su parte, María Fernanda Cabal felicitó a su compañera de partido y aseguró que “este triunfo representa un paso importante en la derrota del neocomunismo que encarnan Petro y Cepeda”. Además, se refirió a Miguel Polo Polo, quien se quemó en su búsqueda por la reelección. Cabal aseguró que la curul que ocupó el representante en el periodo 2022-2026 se la debe a ella y que su “traición” al dejar el Centro Democrático para pasar a Salvación Nacional si le dolió.

Por otro lado, desde el sector alternativo, el candidato a la presidencia Juan Fernando Cristo se refirió a las elecciones y sostuvo que: La democracia colombiana y la institucionalidad se fortalecen con las elecciones del día de ayer después de tantos anuncios de catástrofe. El triunfo del PH y del CD, las dos más grandes votaciones a Senado, demuestran que el camino es lista cerrada y eliminar el voto preferente".

Jorge Enrique Roble, quien se quemó en su búsqueda por una curul en el Senado agradeció la generosidad y el respaldo que recibió su candidatura. “Cuenten con que seguiré con mi lucha política en pos del verdadero progreso de Colombia, hoy con su futuro económico y social muy en entredicho”, precisó.

Por último, desde la Alianza por Colombia tanto la senadora Angélica Lozano como la representante Katherine Miranda perdieron la posibilidad de ir al Senado en el periodo 2026-2030. Lozano agradeció por el apoyo afirmó que “hay que saber ganar, y saber perder. Gracias por los preciosos mensajes. Gratitud a mi equipazo de trabajo, pura convicción. Éxitos al nuevo Congreso”. En la misma línea, Katherine Miranda dijo: “Hicimos lo correcto. En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes. Gracias de corazón a tantos por acompañarnos”.

