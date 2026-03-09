¿Cuántas personas votaron en 2026 por Senado, Cámara y consultas y cuántas en 2022?

La jornada electoral ya dictaminó el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, Foto: EFE - STR

Las elecciones legislativas y por consultas dejaron al Pacto Histórico y al Centro Democrático con la mayor cantidad de curules en el Senado (siendo el Pacto el que más obtuvo) y a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras como ganadores de sus consultas. Colombianos y colombianas de todo el país acudieron a las urnas desde la 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y el preconteo estaba casi completo hacia la media noche del pasado domingo.

En Senado votaron esta vez exactamente 20,4 millones de personas, casi 3 millones más que en 2022, cuando el Senado obtuvo en su totalidad nacional 18,0 millones de votos. Por su parte en Cámara de Representantes votaron 19,9 millones de personas, mientras que en 2022 fueron un total de 18,4 millones de votos. Por su parte, en consultas interpartidistas este año votaron un total de 8,3 millones, cifra que en 2022 fue de 12,1 millones de personas.

Por su parte, dentro del top 5 de senadores y senadoras más votadas en listas abiertas el orden es el siguiente: en el primer lugar se ubica Nadia Blel del Partido Conservador, que obtuvo aproximadamente 170.000 votos; seguida de Lidio García (167.000), quien es el actual presidente del Senado y pertenece al Partido Liberal; el tercer puesto se lo llevó JP Hernández (Alianza por Colombia) con 156.000 votos; el cuarto Yesid Pulgar, del Partido Liberal con 140.000 votos y por último Norma Hurtado, del Partido de la U, que logró 133.000 votos. Además, en la Cámara de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático fue el congresista que obtuvo la mayoría de los votos con un poco más de 200.000 votos.

En cuanto a la distribución de los partidos en la Cámara de la capital, el Pacto Histórico logro nuevamente la mayoría, seguido del Centro Democrático, la Alianza por Colombia, el Partido Liberal y Salvación Nacional. Además, a nivel general en el territorio colombiano lideran nuevamente el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

Las orillas políticas marcan la agenda y se posicionan dentro del tablero de juego pisando fuerte. Desde la izquierda se percibe una victoria que abarca el Congreso, sin embargo, en consultas interpartidistas prima el silencio tras la negativa del Consejo Nacional electora, para que Iván Cepeda participara de la medida en urnas del día de ayer. Por su parte, la derecha sigue pisando fuerte con el Centro Democrático, aunque su líder, Álvaro Uribe, haga parte del pabellón de los quemados.

