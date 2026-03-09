Juan Daniel Oviedo y los otros de las consultas que no lograron ganar: ¿qué sigue?

Juan Daniel Oviedo, Daniel Quintero y Leonardo Huerta. Foto: Archivo Particular

La jornada electoral del pasado 8 de marzo posicionó como ganadores de las consultas interpartidistas a Paloma Valencia (Gran Consulta por Colombia), Claudia López (Consulta de las Soluciones) y Roy Barreras (Frente Amplio). Sin embargo, como segundos más votados quedaron Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta y Daniel Quintero en sus respectivas consultas.

Tras conocerse los resultados, en el panorama comenzaron a aparecer indicios sobre posibles escenarios de cara a la primera vuelta presidencial. En un primer momento e inmediatamente después de conocer los resultados que los dejaron como ganador, Roy Barreras aseguró que no irá con Daniel Quintero como fórmula vicepresidencial.

Luego de estar reunido con sus asesores y estrategas políticos durante más de dos horas, el candidato presidencial Roy Barreras habló sobre su triunfo en la consulta del Frente por la Vida. De entrada, dijo que “no hay posibilidad” de que Daniel Quintero sea su fórmula vicepresidencial. Agregó que tampoco cree que el excandidato esté interesado en hacer parte de su equipo y que el día de hoy anunciará el nombre de la persona que lo acompañará en la próxima etapa de la campaña.

Esta decisión llega luego de varios choques entre Quintero y Barreras y a pesar de que luego de su derrota, el exalcalde de Medellín afirmó que apoyaría al promotor inicial de esta consulta. La tensión entre los candidatos aumentó a pocos días de ir a urnas, luego de que Roy Barreras insinuó que el “metía las manos” en diferentes lugares desagradables con el objetivo de hacer que el cambio continuara. Afirmando además que él había “movido los engranajes para que el progresismo tuviera su primera oportunidad por el poder”.

El exalcalde de Medellín no tardó en responder: “usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos ni en esta ni en ninguna campaña”. A lo que Barreras replicó: “Es el quien tiene las manos sucias. Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno 37 de sus funcionarios están imputados”. Tras esta discusión los candidatos se distanciaron y los quiebres terminaron por verse luego de conocerse los resultados que dejaron a Barreras como el ganador.

Por el contrario, en la consulta de la derecha la situación pinta mucho más amable. Juan Daniel Oviedo, segundo en las votaciones de la llamada Gran Consulta por Colombia acompañó a su compañera Paloma Valencia, del Centro Democrático, durante la celebración de su triunfo en las urnas. “En primer lugar, nosotros teníamos un objetivo: participar en la Gran consulta como una voz del centro para ganarla y moderar a la derecha. No lo logramos”, aseguró Oviedo. Y agregó que aún no se recibe una invitación oficial para convertirse en la fórmula vicepresidencial de Valencia, pero que continúan trabajando por una política en la que prime la unión.

Por su parte, Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, aseguró que primero deben analizarse los resultados y que esta será una decisión que tomará Valencia de la mano del partido y del expresidente Álvaro Uribe. Asegurando que se hará antes del 13 de marzo.

Por último, en la consulta del centro, Leonardo Huerta aseguró, desde la sede de campaña de López, que decidirán en conjunto cuál es la mejor opción para ocupar esa fórmula vicepresidencial y aseguró que no descarta ir por la alcaldía de Pereira.

