Así se mueve la imagen del presidente Petro según las últimas encuestas

Después de la publicación de las cuatro mediciones más recientes sobre el panorama político de cara a las elecciones, se conoció cuál es la imagen del presidente Gustavo Petro a pocos meses de dejar el poder. La radiografía varía dependiendo de cada una de las encuestas, aquí le contamos cómo.

En esta ocasión, el primer sondeo fue publicado por Invamer, la encuesta financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. Según sus resultados, la aprobación del presidente Gustavo Petro se ubicó en 49,1 %, es decir, un 11,1 % mayor a la última medición de la misma encuestadora, que fue en diciembre de 2025 (38 %). Por otra parte, el 46,1 % dijo desaprobar la gestión, dato que bajó con respecto al sondeo anterior, en el que fue de 56,7 %.

Por su parte, la encuesta AtlasIntel (financiada por la revista Semana) arrojó una aprobación del 43,8 % (aumentando 8,1 % a comparación de la medición publicada en enero), mientras que la desaprobación se redujo 5,6 %, pasando de 53,5 % a 47,9 %.

Por último, la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría que fue financiada por la revista Cambio, mostró una favorabilidad del 54,5 % y una desaprobación del 38,7 %. Variando un total de 15,6 puntos porcentuales en la favorabilidad (en enero fue de 38,9 %) y 16,4 puntos porcentuales (en enero fue de 55,1 %).

Estas variaciones, evidencian en su totalidad resultados positivos en cuanto a la aprobación del presidente Petro, pues se ve un aumento en su aprobación respecto al mes pasado. Esto se pudo dar por factores como el aumento del salario mínimo y el encuentro favorable que llevó a cabo con el presidente Donald Trump, después de varios choques por redes sociales entre los mandatarios.

Tras los resultados, el presidente de Colombia ha celebrado la noticia y ha resaltado los que él considera han sido los principales logros del Gobiernos durante estos casi cuatro años en el poder.

