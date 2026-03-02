Así reaccionó el mundo político a amenazas a candidatos al Congreso y mandatarios regionales

El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez denunciaron que habría un plan para atacarlos. Salvación Nacional también señaló que algunos de sus candidatos estarían amenazados. Foto: Archivo Particular

A menos de una semana para las elecciones al Congreso, desde varias orillas han alertado por la creciente violencia contra candidatos al Legislativo. Tan solo en febrero, fueron siete hechos los que marcaron el debate en torno a la seguridad de los aspirantes que se medirán este 8 de marzo en las urnas, y nuevas amenazas al alcade de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, así como a la lista al Senado de Salvación Nacional, generaron una ola de indignación. Las autoridades ya se pronunciaron.

Este domingo, desde los canales de los mandatarios regionales antioqueños se dio a conocer que, con información de equipos de seguridad, existía “una amenaza real de ataque terrorista que se materializaría durante la rueda de prensa que presidirían ”Fico" y Rendón en Hidroituango este lunes. Según ese comunicado, las autoridades habrían recomendado que “el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las FARC que delinque en la zona”.

Ante eso, figuras de la política regional se pronunciaron. La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora Rafaela Cortés, expresó su solidaridad con los mandatarios y rechazó las amenazas. De acuerdo con ella, con el apoyo del Ejército, la Policía y la Fiscalía, redoblarían los esfuerzos para hacer frente a los grupos criminales.

Toda mi solidaridad y respaldo con @GobAntioquia @AndresJRendonC y @AlcaldiadeMed @FicoGutierrez ante lo que el Ejército ha calificado como una amenaza real de ataque con drones contra ellos y la prensa, en uno de los eventos a los que asistirían el día de hoy.



Desde la… https://t.co/TKhSBf63eV — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) March 2, 2026

El mismo llamado se hizo desde la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales). Desde allí expresaron “total respaldo y acompañamiento” a los dos políticos. Y se agregó: “Atentar contra un mandatario elegido por voto popular es un ataque directo a la democracia y a la institucionalidad territorial. Exigimos garantías plenas de seguridad y resultados contundentes en la investigación”.

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia también envió un mensaje de solidaridad y lanzó una pulla contra el Gobierno. Apuntó que el país está “secuestrado por el miedo y la violencia gracias a la paz total [del presidente Gustavo] Petro [e Iván Cepeda]”. Lo mismo hizo el abogado y candidato Abelardo de la Espriella: “Toda mi solidaridad con este par de patriotas que honran la política y hacen más grande a Antioquia”.

De acuerdo con el comandante del Ejército, el general Roger Gómez, aseguró que “es una realidad que el GAOR estructura 36 (...) tiene la capacidad de realizar y de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de artefactos explosivos con drones”. Pero subrayó que para la visita que estaba prevista desde las Fuerzas Armadas no se emitió “ninguna alerta ni verbal ni escrita sobre una acción criminal que se estuviera planeando”.

Esa no fue la única alerta que se prendió en estos días. Se suma la denuncia que el partido Salvación Nacional, reportando que por “informes de fuentes externas de alta confianza, cuatro de [sus] candidatos al Senado habrían sido declarados objetivo militar del frente 33 de las disidencias de las Farc”. Estos serían: el exministro de Justicia Wilson Ruiz, el mayor (r) Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y el creador de contenido Alejandro Bermeo.

Rechazamos las amenazas que ha hecho el Frente 33 de las Farc en contra de nuestros senadores.



No permitiremos que los enemigos de la libertad decidan el futuro de Colombia. Seguiremos defendiendo el Acuerdo sobre lo Fundamental sin dar un solo paso atrás.

¡Firme por la patria! pic.twitter.com/HCMdtlm8v3 — Salvación Nacional (@MovSalvacionNal) March 2, 2026

“Desde Salvación Nacional hemos acompañado a nuestros candidatos a interponer las denuncias correspondientes ante el Plan Democracia y a activar los protocolos ante la Unidad Nacional de Protección. Exigimos a las autoridades una investigación pronta, rigurosa y transparente, así como la asignación inmediata de esquemas de seguridad idóneos”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, los candidatos protegidos hasta el día de hoy son 462 para el Congreso (378 de circunscripciones territoriales y 84 de las CITREP). Sin embargo, continúan prendidas las alertas para garantizar unas elecciones libres y transparentes.

