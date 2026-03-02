Pacto Histórico sigue a la espera de dos decisiones clave en el Consejo Nacional Electoral

El Pacto Histórico inscribió sus listas al Congreso con Iván Cepeda como su carta presidencial. Foto: Óscar Pérez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene dos decisiones pendientes que tienen en vilo al Pacto Histórico. Ambas tocarán las aspiraciones del partido de izquierdas este 8 de marzo, cuando se elige el nuevo Congreso.

La primera es la revisión de la lista al Senado que está en el despacho del magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Aunque todavía no hay ponencia, hace algunos días el encargado de ese documento solicitó al Pacto Histórico pruebas y actuaciones dentro del proceso. El argumento central de la persona que presentó la solicitud de revocatoria de la lista es que “dicha inscripción configura vulnera normas constitucionales, ley electoral y principios que rigen la democracia interna de las organizaciones políticas”.

“Teniendo en cuenta los hechos previamente descritos, me permito solicitar: 1. Revocar la inscripción de la lista de candidaturas al Senado de la Republica presente por el movimiento político Pacto Histórico. 2. De manera subsidiaria, ordenar la corrección del orden de la lista, ajustada estrictamente al resultado de la votación obtenida en la consulta realizada el 26 de octubre de 2025″, se lee en el documento.

Esa determinación tendría que tomarse, a más tardar, esta semana. A partir del 8 de marzo, el día de las elecciones al Congreso y cuando se eligen también las consultas interpartidistas, el CNE estaría impedido para tomar este tipo de decisiones. La sala plena está prevista para este miércoles.

Sin embargo, hay otra que también está pendiente: la incorporación de la Colombia Humana en el partido del Pacto Histórico. Una decisión previa en ese mismo órgano había determinado que, si bien podía ocurrir la fusión, esa colectividad en específico no habría cumplido con los requisitos para aprobarla internamente.

Ese expediente está en el despacho del magistrado Benjamín Ortiz y tendría un panorama favorable. Precisamente, se espera que en las próximas horas sea radicada la ponencia para que la sala plena tome una decisión.

Y esa decisión podrá cerrarle, en caso de ser favorable al Pacto Histórico, la puerta a posibles recursos administrativos contra las listas que se presentaron a la Cámara y al Senado. Varias de ellas, por determinaciones del CNE, se tumbaron después de que se determinara que una coalición entre ese partido y la Colombia Humana violaba el umbral.

Por el momento, la izquierda está a la espera de esas decisiones. En el entretanto, se alistan para el llamado a urnas del 8 de marzo, en las que su candidato, Iván Cepeda, no participará en la consulta del Frente por la Vida.

