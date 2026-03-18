Así van conformándose equipos de Cepeda, Valencia, Fajardo, De la Espriella y más candidatos

Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Los resultados del nuevo Congreso marcaron una guía de cara a las elecciones presidenciales que se disputarán en mayo. Faltando poco más de un mes para llevar a cabo la medida en urnas que dejará a la nueva persona en ocupar la Casa de Nariño, los equipos de campaña de las y los candidatos que puentean en las encuestas se van definiendo.

Desde la derecha, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, a ella la acompaña: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la exministra María del Rosario Guerra, el exalcalde Enrique Peñalosa, la gerente de la campaña de Juan Daniel Oviedo, María Isabel Nieto, Pedro Agustín Valencia (hermano de Valencia) y Gabriel Vallejo en calidad de Director Nacional del Centro Democrático. Además suenan nombres como el de Alicia Arango, exministra del gobierno Duque y exsecretaria privada del expresidente Uribe.

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Desde la otra orilla, el candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico, tiene dentro de su equipo a la senadora María José Pizarro, como jefa de debate. Los congresistas Alexander López y Gabriel Becerra, La exministra de ambiente, Susana Muhamad, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, David Flórez y el abogado Franklin Castañeda.

Desde el centro, Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso) ya tiene consolidada a la congresista Jennifer Pedraza como jefa de debate y también lo acompañan Federico Restrepo, exgerente de EPM quien gerenciará la campaña, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y el profesor Andrés Vecino.

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Además, Abelardo de la Espriella tiene como jefe de debate a Enrique Gómez, quien es además senador elegido para el nuevo Congreso y suenan nombres como el del senador Mauricio Gómez Amin y el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

Por último, Claudia López por ahora cuenta con Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial tras participar junto a él en la consulta. Dentro de los apoyos que tiene la candidata está el de la académica feminista Florence Thomas, quién incluso la acompaño en el momento de la inscripción de firmas ante la Registraduría.

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Cabe aclarar que, aunque estos son los equipos que se ubican por el momento, las figuras dentro de las campañas pueden cambiar conforme siga acercándose la fecha para que las y los presidenciables se midan en urnas por primera vez.

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