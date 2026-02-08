Arrancó el bus por Colombia: un recorrido por el suroccidente para medir el pulso electoral

Las Las elecciones de Congreso y consultas son el 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo. Si hay segunda vuelta, se hará el 21 de junio (imagen de referencia). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Espectador recorrerá el suroccidente colombiano —en alianza con Noticias Caracol— para conocer cuáles son las preocupaciones de las regiones de cara a las elecciones del 8 de marzo (Congreso y consultas) y del 31 de mayo (primera vuelta presidencial). El viaje comienza desde Cali, en el Valle, y sigue por Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda), Ibagué (Tolima), Villavicencio (Meta) y finalizará en Soacha (Cundinamarca).

Serán dos semanas en las que los equipos periodísticos de esta casa editorial palparán directamente en las regiones cuáles son las dinámicas políticas que existen ad portas de la primera medición a urnas, la del próximo 8 de marzo, en el que se definirán los rostros de quiénes representarán al país en el Congreso.

El Espectador realizará un sondeo en territorio con el fin de identificar las exigencias de la ciudadanía, tanto hacia quienes buscan ocupar la Presidencia desde el próximo 7 de agosto —cuando termina el periodo del presidente Gustavo Petro—, como hacia los aspirantes que buscan un cupo en el Legislativo para el periodo 2026-2030.

Además, se entregarán cápsulas electorales periódicas para que, a través de las voces regionales, se dé una radiografía del panorama político. En el viaje estarán la periodista de la sección Política, Luna Mejía, y la realizadora audiovisual de la Unidad de Video, Valentina Matiz, quienes durante dos semanas buscarán las historias que conectarán a las audiencias con diversas realidades.

