Cambio Radical de Vargas Lleras analiza qué camino tomar en las presidenciales de mayo

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, junto al senador Carlos Fernando Motoa y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras durante un foro en el primer semestre de 2025 que organizó este partido sobre el sistema de salud (imagen de referencia). Foto: Óscar Pérez

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Cambio Radical alista para este 18 de marzo una reunión de su bancada actual y la electa, con el fin de analizar los resultados de las elecciones del 8 de marzo y determinar cuál será el camino a seguir de cara a los comicios presidenciales en los que se sufragará por el sucesor, o sucesora, del presidente Gustavo Petro.

La cita de esta colectividad genera interés en parte del mundo político de oposición, pues su exvicepresidente y líder natural, Germán Vargas Lleras, no tiene confirmado asistir ni presencial ni virtualmente como ha hecho en ocasiones pasadas.

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Además, se tienen que determinar las razones por las que este partido, en alianza con Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa y Libres y ADA —bajo la denominación de Coalición Cambio Radical-Alma—, solo llegó a 1,2 millones de votos para Senado en las legislativas de este 2026, lo cual refleja una reducción de su caudal electoral. Esto le da derecho a siete curules en esta corporación.

Hace cuatro años, en los comicios para Congreso, Cambio Radical obtuvo 1,6 millones de votos para el Senado sin alianzas, lo que le significó 11 curules en esa instancia.

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De cara a las presidenciales que vienen, cuya primera vuelta es el 31 de mayo, se han dado acercamientos con Abelardo de la Espriella. Sin embargo, dos de los legisladores que lideraban la pavimentación de este camino —Lina Garrido y Carlos Fernando Motoa— se quemaron en urnas en las pasadas votaciones.

Otra ala de esta colectividad está con Paloma Valencia y, por la votación que esta candidata obtuvo en las consultas (sumó 3,2 millones de votos individuales) ha logrado despertar más interés en parte de las toldas de esta colectividad.

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Es por todo esto que la cita de este miércoles, coordinada por el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, se hace clave para determinar el futuro político inmediato de un partido que está reduciendo su caudal electoral.

En análisis similares, pero con mejores votaciones, se encuentran los partidos Liberal, Conservador y de La U, en cuyas toldas analizan qué vía tomar de cara a las presidenciales.

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