Cancillería rechaza apoyo de Javier Milei a De la Espriella: presentó nota de protesta

Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio. Foto: AFP - STRINGER

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El ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, hechas en días pasados donde manifestaba su apoyo al candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

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A través de un comunicado emitido en la noche de este viernes, la Cancillería aseguró: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia manifiesta su categórico rechazo frente a las declaraciones públicas del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en particular mediante las publicaciones difundidas en su cuenta oficial de la red social X los días 31 de mayo y 17 de junio del año en curso, en las cuales ha expresado respaldo directo a una de las campañas para la elección de presidente y vicepresidente(a) de Colombia a realizarse este 21 de Junio”.

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Además manifestaron que toda muestra de respaldo, desaprobación, presión o intervención por parte de una autoridad extranjera destinada a beneficiar o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas en contienda es una actuación indebida.

“Resultan igualmente inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de una comunicación, respecto a un candidato o cualquier colombiana y colombiano. Estás manifestaciones afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas como esta consignado en la Constitución Política”, puntualizaron.

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En esta línea, aseguraron que ya se emitió una nota de protesta “al Gobierno de la República Argentina, mediante la cual rechaza formalmente estas manifestaciones y solicita que se adopten las medidas pertinentes para evitar su reiteración”.

“Las recientes declaraciones desconocen el llamado previo formulado por el Gobierno colombiano para que todos los actores internacionales obren con prudencia y responsabilidad”, agregaron.

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Por último, citaron el principio de no intervención que se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “El preámbulo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 reafirma, igualmente, los principios de igualdad soberana de los Estados y no injerencia en sus asuntos internos. En el ámbito nacional, el artículo 9 de la Constitución Política establece que las relaciones exteriores de Colombia se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, finalizaron.

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