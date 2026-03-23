Candidatos presidenciales debaten sobre desigualdad: así podrá seguir la transmisión en vivo

Debate de candidatos presidenciales en El Espectador. Foto: Archivo Particular

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La campaña presidencial se agita al ritmo de peleas entre candidatos, encuestas y el juego de alianzas con los partidos tradicionales. En el grupo de punteros, mientras Iván Cepeda ya sumó a Juan Fernando Cristo y va por los progresistas del Liberal, la Alianza Verde y La U, Paloma Valencia busca conquistar a los conservadores, Cambio Radical y los partidos cristianos. Abelardo de la Espriella, aunque dijo que no quiere alianzas con partidos tradicionales, suma varios acercamientos con personalidades de todos los partidos tradicionales.

En medio de este juego, los debates de los aspirantes también moldearán la carrera hacia la primera vuelta del próximo 31 de mayo. Este martes 24 de marzo, El Espectador presentará un espacio en el que varios de los 14 candidatos inscritos podrán exponer sus ideas en un tema puntual y clave para el momento que atraviesa el país: la desigualdad.

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En alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Dejusticia, Re-imaginemos, Trees y Oxfam, este diario organizó para este martes 24 de marzo el foro de candidatos presidenciales “Construir una Colombia más equitativa”. Se trata de un espacio para que quienes buscan la jefatura del Ejecutivo expongan sus apuestas para superar las desigualdades en el país.

La conversación de los candidatos iniciará a las 9:00 de la mañana y usted podrá verla en vivo a través de la página web de El Espectador y todas sus redes sociales. Hasta el momento hay cuatro aspirantes a la Presidencia confirmados: Paloma Valencia (Centro Democrático), Claudia López (firmas), Roy Barreras (La Fuerza) y Luis Gilberto Murillo (firmas).

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Durante la charla programada para este martes, los presidenciables hablarán de los retos que enfrentan las ciudades y las zonas rurales, entre estos la inseguridad, el acceso a servicios públicos, la baja oferta laboral o la presencia de grupos armados ilegales. Cada aspirante deberá contestar cómo planea disminuir las desigualdades y cerrar las brechas entre la ciudad y el campo si el próximo 7 de agosto llega a la Casa de Nariño.

Los participantes confirmados también abordarán el momento actual del sistema de salud, el déficit fiscal, el papel de las mujeres y otros temas, todo en clave de las soluciones para generar más equidad en el país. Este será el primero de varios debates con presidenciables que este diario organizará de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

Siga en vivo el foro de candidatos a la Presidencia a través de El Espectador

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