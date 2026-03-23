Inscripción de cédula para la primera vuelta: este es el plazo límite y así puede hacerlo

Así puede inscribir su cédula para votar en la primera vuelta presidencial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La contienda presidencial se agita al ritmo de las alianzas, adhesiones y la conformación de los equipos de cada candidatura. Las campañas trabajan en desplegar sus fichas por todo el país para sumar votos. Con un escenario que cambia con esas movidas, además de las encuestas y los debates, en todas las orillas políticas saben que cada voto es valioso.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar y, si usted cambió recientemente su lugar de residencia, esto es lo que debe saber para inscribir la cédula. De acuerdo con el calendario electoral que estableció la Registraduría, los colombianos interesados en realizar este proceso para la primera vuelta tendrán plazo hasta este martes 31 de marzo.

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¿Cuáles son los requisitos? Lo primero es tener la cédula de ciudadanía vigente y original, en cualquiera de sus versiones, ya sea la amarilla con hologramas o la digital. En el caso de los ciudadanos colombianos en el exterior, la entidad recordó que el proceso se puede realizar ante la embajada, consulado correspondiente o los puestos de inscripción autorizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Para el caso de los locales, los ciudadanos interesados pueden adelantar el trámite en cualquier sede de la Registraduría, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en los puntos autorizados ubicados en diferentes centros comerciales o espacios ampliamente concurridos.

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En el caso de Bogotá, la Alcaldía informó que los centros comerciales habilitados para esta propuesta son Centro Mayor, Gran Estación, Titán Plaza, Unicentro, Multiplaza, Portal 80, Santafé, Paseo Villa del Río y Edificio Bacatá. El cambio de puesto se verá reflejado con la conformación del censo electoral definitivo, que se conocerá después del 30 de abril, pues desde ese momento quedará consolidada toda la base de votantes habilitados para la contienda presidencial.

Además de las personas que hayan cambiado de residencia y deseen votar en un punto más cercano a su nuevo domicilio, la inscripción de la cédula también estará habilitada para quienes no hayan inscrito previamente su documento en el lugar donde viven actualmente y para los ciudadanos que participarán por primera vez en unos comicios.

Quienes ya votaron en su puesto ideal el 8 de marzo, en las elecciones legislativas y consultas presidenciales, si no han cambiado de residencia, no deben realizar ningún trámite adicional. La Registraduría y las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para que aprovechen estos últimos días y no dejen para último momento una decisión clave para su participación en el mecanismo democrático.

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