Oposición cuestiona a Petro por inversiones en capacidad militar: ¿qué responde?

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Varios políticos de corte opositor cargaron contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por el accidente de un avión Hércules que se registró este lunes festivo en Puerto Leguízamo, Putumayo. El jefe de Estado fue el primero en hablar de la necesidad de renovar las capacidades de las fuerzas militares y desató un fuerte debate en redes sociales.

“La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años. Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/Confis desde hace un año que lo pedí. Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, aseguró Petro en su cuenta de X tras conocer la noticia del accidente.

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Fue ese trino el que causó la molestia de varios políticos. “Petro usted es un inútil. 4 años dando excusas y jamás asumiendo su incapacidad. Ya estamos hartos del mismo cuento. Pero claro como son militares esos le duelen menos que los guerrilleros. Usted y Cepeda son la misma mentira. Este país no merece tanto mediocre en el poder”, cuestionó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Petro usted es un inútil. 4 años dando excusas y jamás asumiendo su incapacidad.



Ya estamos hartos del mismo cuento. Pero claro como son militares esos le duelen menos que los guerrilleros.



Usted y Cepeda son la misma mentira. Este país no merece tanto mediocre en el poder. pic.twitter.com/WAawvjohN3 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 23, 2026

El presidente Petro le respondió vía X, asegurando que el gobierno se movilizó rápidamente para salvar las vidas de los uniformados que iban en el avión. “Les gusta la sangre y a mi salvar las vidas. Antes que saque usted banderas de victoria de la muerte yo quiero sacar las banderas de la vida y de la luz. Ya van 83 jóvenes salvados por el pueblo, ojalá sean más para alegría de la Patria”, respondió.

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La exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez también criticó la respuesta del mandatario. “No es cierto !!! En su primer año de gobierno, su ministro de Defensa Iván Velázquez devolvieron al presupuesto COP 800.000 millones que iban a equipo y mantenimiento de fuerza pública”, le dijo. A ella también le respondió Petro: “Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos, porque sus amigos todos, incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos hundiendo la financiación del estado?”.

Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos, porque sus amigos todos incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos hundiendo la financiación del estado?. Por eso me obligaron a recortar el presupuesto.



Está es la… https://t.co/t5P6LrOs2X — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Otras voces opositoras se sumaron al debate. “Señor presidente, le cogió la noche. Se le acabó el gobierno y ahora sí quiere tomar decisiones. Mientras hablaba de comprar aviones Gripen, nuestros soldados seguían sin lo mínimo para operar con seguridad. Hoy el país paga las consecuencias. Hay familias destrozadas”, aseguró Juan Manuel Galán.

“Uno esperaría un mensaje de solidaridad con las víctimas, que en su mayoría son jóvenes, con sus familias que viven un intenso dolor. En cambio vemos un trino indolente de parte de alguien que reparte culpas y pareciera no ser el presidente desde hace casi cuatro años”, comentó en sus redes sociales el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, hoy parte del equipo del candidato Abelardo de la Espriella.

Este es el balance del Ministerio de Defensa sobre accidente del avión Hércules

El ministro Pedro Sánchez emitió un nuevo balance sobre la situación en el departamento de Putumayo tras el accidente del avión de la Fuerza Aérea Colombiana. El alto funcionario escribió en su cuenta de X que, tras terminar una reunión urgente con la cúpula militar y de Policía, se descarta que el hecho esté relacionado con algún tipo de ataque armado a la aeronave.

“El avión cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. La aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada. La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo. Se han evacuado varios heridos”, escribió el jefe de la cartera.

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Agregó: “Una vez se confirme el listado completo de estos y de las víctimas fatales se informará oportunamente. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales. Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa se detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”.

El accidente ocurrió exactamente a las 10:00 de la mañana y eran 121 los pasajeros a bordo. Del total, 11 son parte de la tripulación de la Fuerza Aérea, 108 son soldados del Ejército y dos más son policías. El reporte actual es de 68 heridos que fueron trasladados a centros asistenciales, nueve que están en el dispensario de las Fuerzas Militares. Allí también falleció un uniformado. Sobre los otros 43 pasajeros aún no hay reporte oficial.

Así fue el accidente del avión Hércules

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