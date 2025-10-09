El centro busca protagonismo en el debate electoral: así van las reuniones

Coalición integrada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso de cara a las elecciones al Congreso de 2026. Dentro de los asistentes al evento estuvieron Sergio Fajardo, Ana Paola Agudelo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la reorganización dentro del Pacto Histórico para la consulta interpartidista del próximo 26 de octubre y la cumbre parlamentaria que alistan Cambio Radical y Centro Democrático, el centro está tratando de buscar caminos para tomarse el debate de las próximas elecciones. En reuniones ya se han delineado para tratar de acercar posiciones, pero todavía no hay nada seguro.

El que no ha hecho parte de esos encuentros es Sergio Fajardo, quien está pensando en irse solo directamente a la primera vuelta. Eso sí, su partido, Dignidad & Compromiso, ya concretó una coalición con el MIRA y el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel Galán para el Congreso, aunque sí se dejó claro que eso no implicaría irse a una consulta a nivel de las presidenciales.

Sugerimos: Petro continúa agenda en Bélgica: esto dijo sobre Israel, Trump y cumbre Celac-UE

Los encuentros que desde hace tiempo se vienen realizando son entre el líder del Nuevo Liberalismo y varios que están buscando firmas. Este lunes hubo una entre el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exministro Daniel Palacios y el exsenador David Luna “para identificar herramientas que faciliten la convergencia de candidaturas, pero es algo que aún está en cocción”, según le dijo uno de los asistentes a El Espectador.

Nada está en piedra todavía. Después del 17 de diciembre, la fecha límite en la Registraduría para presentar las firmas recogidas, se conocerá cuáles son los aspirantes con candidaturas certificadas y a partir de allá se podrán tomar decisiones sobre una consulta para el próximo marzo.

Le puede interesar: “No es una victoria de Trump”: Colombia reaccionó al primer acuerdo entre Hamás e Israel

Entre ellos también está la exalcadesa Claudia López, quien ha planteado en diversas ocasiones la posibilidad de unirse en un mecanismo de elección con otros candidatos. La invitación se la ha hecho al exalcalde de Cali Maurice Armitage, el exministro Alejandro Gaviria y al mismo Fajardo, pero ninguno ha dado el guiño.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.