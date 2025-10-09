Logo El Espectador
“No es una victoria de Trump”: Colombia reaccionó al primer acuerdo entre Hamás e Israel

Políticos se refirieron a la primera parte del plan de paz para asegurar la liberación de los rehenes israelíes y el cese al bombardeo en Gaza.

Redacción Política
09 de octubre de 2025 - 12:56 p. m.
El presidente Gustavo Petro, el exministro Juan Fernando Cristo, la senadora María Fernanda Cabal y el exmandatario Iván Duque reaccionaron a la noticia.
Foto: El Espectador
A dos años del ataque de Hamás en territorio israelí que derivó en la ofensiva desplegada por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, se logró concretar la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde Colombia, el mundo político ya se pronunció sobre el acuerdo y celebraron la noticia.

Desde Bélgica, el presidente Gustavo Petro aseguró que fue “la presión mundial” la que llevó a Trump “a decirle ‘no’ a Israel” e impuso la necesidad de una tregua. Incluso, agregó que su homólogo estadounidense “ha aprendido, a pesar de su soberbia”.

“Será un objetivo de la humanidad lograr que dos Estados se respeten en la misma región: el Estado de Israel y el Estado palestino, que es el objetivo y el trato que se hizo hace décadas entre figuras muy insignes del pueblo israelí y del pueblo palestino. He pedido que Catar continúe en la mediación y si acerca los otros, ya es el mediador de las negociaciones jurídicas con el Clan del Golfo”, aseguró.

El expresidente Iván Duque también se pronunció y felicitó a Trump “por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza”. Agregó que “marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo”.

“La mediación de Qatar, Egipto y Turquía es una gran señal para consolidar confianza y permitir que Hamás libere a Gaza y se abra un camino real hacia la convivencia de dos Estados”, apuntó.

Desde el Congreso también llegaron reacciones. La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) afirmó que el Gobierno estadounidense “cumple” con su mediación entre las partes y aprovechó para lanzar una pulla al mandatario colombiano, sobre el que dijo que “se puso del lado de los criminales”.

El senador Omar Restrepo (Comunes) celebró los avances en el diálogo, aunque apuntó que “no es una victoria de la gestión de Donald Trump, ni una muestra real de voluntad de paz del gobierno israelí”. “Es resultado de años y presión por parte de la comunidad internacional ejercida por diversos sectores —incluido desde Colombia— para evitar que continúe este genocidio”, dijo.

El representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca también aplaudió que se detuviera el genocidio en Gaza.

Por fuera del Congreso, precandidatos y políticos se pronunciaron. El exministro Juan Fernando Cristo remarcó que todos deben “celebrar que se detenga esta barbarie que nunca debió ocurrir y rogar como humanidad para que jamás se repita”.

“Ojalá sea solo el primer paso de un plan que lidere USA para concretar un acuerdo que garantice la coexistencia pacífica de dos Estados, Israel y Palestina, en el mismo territorio. Solo se avanzará en ese propósito si se derrota y aísla los extremistas de lado y lado. Por ahora a celebrar que se salven vidas israelíes y palestinas con este acuerdo”, concluyó.

La precandidata Vicky Dávila felicitó a Trump y lo calificó de ser verdaderamente “un líder mundial”. También se fue contra el mandatario colombiano, a quien señaló de “no lograr nada”.

Por Redacción Política

Edgard Lopez(56726)Hace 16 minutos
Mr Trump, muy bien hecho, ahora le toca seguir sacando al vagabundo jefe del cartel de los soles y sus 4 secuaces directos y a todos los que apoyan dicho regimen, sea quien fuere, llévenselos, metalos a una carcel y bote la llave en la mitad del océano indico
Carlos (63194)Hace 53 minutos
Petro está convencido que a la gente le importa lo que diga un orate, borracho y adicto como él. Pobre hombre, vive totalmente alejado de la realidad.
Jorge López(60581)Hace 54 minutos
Es que nuestro ecfiente Presidente lo hubiera preferido a través de un megáfono
