“No es una victoria de Trump”: Colombia reaccionó al primer acuerdo entre Hamás e Israel

A dos años del ataque de Hamás en territorio israelí que derivó en la ofensiva desplegada por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, se logró concretar la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde Colombia, el mundo político ya se pronunció sobre el acuerdo y celebraron la noticia.

Desde Bélgica, el presidente Gustavo Petro aseguró que fue “la presión mundial” la que llevó a Trump “a decirle ‘no’ a Israel” e impuso la necesidad de una tregua. Incluso, agregó que su homólogo estadounidense “ha aprendido, a pesar de su soberbia”.

“Será un objetivo de la humanidad lograr que dos Estados se respeten en la misma región: el Estado de Israel y el Estado palestino, que es el objetivo y el trato que se hizo hace décadas entre figuras muy insignes del pueblo israelí y del pueblo palestino. He pedido que Catar continúe en la mediación y si acerca los otros, ya es el mediador de las negociaciones jurídicas con el Clan del Golfo”, aseguró.

Le he solicitado como presidente de Colombia no solo mediar ante el clan del golfo y desactivar la principal organización narcotraficante del Caribe, sino además su grupo rival: "Conquistadores de la Sierra". Casi la totalidad de la cocaína que sale de Colombia por el Caribe, lo… https://t.co/KKqVRlTpc9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2025

El expresidente Iván Duque también se pronunció y felicitó a Trump “por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza”. Agregó que “marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo”.

“La mediación de Qatar, Egipto y Turquía es una gran señal para consolidar confianza y permitir que Hamás libere a Gaza y se abra un camino real hacia la convivencia de dos Estados”, apuntó.

Felicitaciones al presidente @realDonaldTrump por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza. Lograr que Israel y el grupo terrorista Hamás inicien la primera fase del plan, con la retirada y liberación de secuestrados, marca un camino hacia una estabilidad añorada en… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 9, 2025

Desde el Congreso también llegaron reacciones. La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) afirmó que el Gobierno estadounidense “cumple” con su mediación entre las partes y aprovechó para lanzar una pulla al mandatario colombiano, sobre el que dijo que “se puso del lado de los criminales”.

El presidente Trump cumple. Primer paso para la paz, un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas.



El de aquí se puso del lado de los criminales que lo aplaudieron y nada logró más que el desprestigio mundial. pic.twitter.com/xFuLsJ3Rrs — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 9, 2025

El senador Omar Restrepo (Comunes) celebró los avances en el diálogo, aunque apuntó que “no es una victoria de la gestión de Donald Trump, ni una muestra real de voluntad de paz del gobierno israelí”. “Es resultado de años y presión por parte de la comunidad internacional ejercida por diversos sectores —incluido desde Colombia— para evitar que continúe este genocidio”, dijo.

El representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca también aplaudió que se detuviera el genocidio en Gaza.

Por fuera del Congreso, precandidatos y políticos se pronunciaron. El exministro Juan Fernando Cristo remarcó que todos deben “celebrar que se detenga esta barbarie que nunca debió ocurrir y rogar como humanidad para que jamás se repita”.

“Ojalá sea solo el primer paso de un plan que lidere USA para concretar un acuerdo que garantice la coexistencia pacífica de dos Estados, Israel y Palestina, en el mismo territorio. Solo se avanzará en ese propósito si se derrota y aísla los extremistas de lado y lado. Por ahora a celebrar que se salven vidas israelíes y palestinas con este acuerdo”, concluyó.

Las naciones árabes Quatar, Egipto y Turquía junto a Estados Unidos lograron un primer acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes y el retiro de Israel de la franja de Gaza tras dos años del acto terrorista de Hamas y la reacción desproporcionada de ese país que costó la… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 9, 2025

La precandidata Vicky Dávila felicitó a Trump y lo calificó de ser verdaderamente “un líder mundial”. También se fue contra el mandatario colombiano, a quien señaló de “no lograr nada”.

Felicitaciones al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por el acuerdo entre Israel y Hamas. Los secuestrados regresarán a casa. Eso sí es ser un líder mundial. No como Petro que no logra nada con su teatro que nos avergüenza. pic.twitter.com/eK36dChOJH — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 9, 2025

