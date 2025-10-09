Petro continúa agenda en Bélgica: esto dijo sobre Israel, Trump y cumbre Celac-UE

El presidente Gustavo Petro junto a su canciller, Rosa Villavicencio, tras su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Foto: Ovidio González - Presidencia

La agenda en Bélgica del presidente Gustavo Petro comenzó con varias reuniones alrededor de la próxima cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y no han sido pocos los pronunciamientos que desde allá ha dado de temas de coyuntura nacional e internacional.

Este jueves tuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien confirmó su asistencia a la cumbre que tendrá lugar en Santa Marta entre el 9 y el 10 de noviembre. A ella ya se había sumado previamente el canciller federal y jefe del Gobierno de Alemania, Friedrich Merz.

“Podríamos ayudar a limpiar la matriz de energía eléctrica de Europa, que es mucho mas fácil, y a limpiar la matriz de energía de China, que es más difícil. Igual, el efecto sería el mismo sobre un ralentizamiento del colapso climático que viene”, dijo Petro sobre sus conclusiones del encuentro, que calificó de “excelente”.

Fue después de ese encuentro que el mandatario se refirió al primer acuerdo entre Hamás e Israel para detener el bombardeo en la Franja de Gaza y permitir la liberación de los rehenes en manos del grupo terrorista. Aseguró que fue “la presión mundial” la que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a mediar e impuso la necesidad de una tregua.

El mandatario recordó el papel de Catar en el proceso y señaló que ya le ha pedido a ese gobierno mediar las conversaciones con el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra. Además, apuntó que apoyaba la propuesta de que sea la administración árabe la que medie "entre el Caribe y los EE. UU. para cambiar la política alrededor de lanzar misiles sobre jóvenes caribeños pobres que no lleva sino al asesinato".

En ese punto es que Petro también respondió a la administración Trump por la petición de retractación sobre los bombardeos a embarcaciones en el Caribe. Aunque previamente ya lo había dicho, señaló que: “El funcionario de la Casa Blanca está obligado a mostrar los nombres y procedencia de las gentes que asesinaron en el Caribe con misiles”.

Entre otras cosas, el jefe del Estado colombiano insistió en su rechazo a la respuesta en Medellín a las protestas pro-Palestina del pasado martes. Afirmó que están “ante una violación profunda de derechos humanos ordenada desde la Alcaldía” de Federico Gutiérrez.

Este miércoles, los roces que generaron a nivel político la respuesta a las manifestaciones ya incluían una respuesta del mismo “Fico”, quien acusó al mandatario de querer “intervenir en las decisiones de Medellín”.

En el entretanto, sigue avanzando la agenda del mandatario en Bélgica. Este jueves está previsto que se reúna con el presidente de Sudáfrica (Cyril Ramaphosa) y asista al Acto de Reconocimiento a víctimas exiliadas de la Hacienda Bellacruz y el Encuentro social de la migración de América Latina y el Caribe preparatorio de la Cumbre Celac-UE.

