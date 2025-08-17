Alianzas, candidato presidencial y Congreso: las claves del foro del Centro Democrático

Marcha de seguidores de Álvaro Uribe Vélez luego de conocerse la condena en su contra de 12 años de prisión domiciliaria inmediata tras ser declarado culpable de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Centro Democrático arranca de nuevo su campaña presidencial rumbo a 2026 en medio de un complejo panorama: su máximo líder, Álvaro Uribe, enfrenta una condena a 12 años de prisión domiciliaria, y el partido aún lidia con el magnicidio de Uribe Turbay. El foro virtual sirvió como punto de partida para discutir la estrategia política, con la presencia de las principales figuras del uribismo y del padre del senador fallecido.

En el encuentro virtual, Uribe Vélez trazó las líneas de lo que, según él, deben ser los principales temas de campaña. También mencionó la posibilidad de que aparezca un nuevo precandidato que compita en una consulta interna y propuso que todos los domingos se realicen foros, tanto internos como con aliados potenciales. Por eso pidió a los precandidatos y al director del partido, Gabriel Vallejo, reunirse “a más tardar el martes” para definir la estrategia electoral.

Sobre Miguel Uribe Turbay, el expresidente afirmó: “Estudiaba, se actualizaba, guardaba silencio cuando tocaba, hablaba y empujaba cuando correspondía, tenía gran control de la inteligencia emocional”.

Uribe también reconoció las dificultades de la campaña: “Nuestros precandidatos tienen una limitación por las amenazas de seguridad y, por supuesto, mi situación por la privación de la libertad. Tenemos que hacer un esfuerzo para, a través de las redes, conectar más y más colombianos. Que se integren miles y miles de ciudadanos”.

En cuanto al contexto de seguridad, insistió: “Nuestros candidatos son víctimas de una amenaza terrorista. Tendrán que apelar a este tipo de instrumentos de comunicación”. Y responsabilizó al Gobierno por el asesinato de Uribe Turbay: “El magnicidio fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno, que se convertían en invitaciones, por lo menos implícitas, para que la delincuencia procediera. Nosotros no hemos sido instigadores ni promotores de violencia. Hemos repetido que nuestro concepto de seguridad es para todos los colombianos”.

El presidente Gustavo Petro respondió de inmediato: “Deje de sembrar odio, Uribe. Su deber, como condenado, es no sembrar más rupturas de convivencia. Usted llamó al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en Estados Unidos, en verdadera actitud de sedición. Yo le respondí protegiéndolo a usted y a su familia. Defender posiciones y decir la verdad no es oprobio. No trate de silenciarme, ya lo intentó por décadas. Ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay los atentaron por razones políticas”.

Deje de sembrar odio Uribe, sus deber es, como condenado, no sembrar más rupturas de convivencia.



Usted llamo al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en EEUU, en verdadera actitud de sedición, yo le respondí protegiéndolo a usted y su… https://t.co/q0I2i3VDm6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2025

Los temas de campaña y las alianzas

Al hablar de propuestas, Uribe señaló: “Acabar el narcotráfico, disminuir los impuestos –tenemos la tasa más alta de la OCDE–. No pretendemos afectar a los trabajadores, sino reducir impuestos a los empresarios: es mejor pagar salarios que pagar impuestos, es mejor que los empresarios inviertan a que le entreguen dinero al Estado. Queremos un Estado reducido. Nos exponemos a esa zona binacional y no pueden nuestros soldados ser objetivo militar de EE. UU. como lo es el régimen de Maduro”.

En cuanto a las alianzas, se refirió a que “esta semana salieron a la luz pública muchos comentarios”. Se trató, sobre todo, de la posibilidad de que el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón llegue al partido para buscar al aval. Sobre él, y otros interesados como el abogado Abelardo de la Espriella, Uribe dijo que les reiteró que está en firme la posibilidad de una coalición, pero no que podrían llegar personas que no sean militantes del partido.

“Abelardo me preguntó si podía ser candidato por el partido o por firmas. Yo le dije que desde hace muchos meses se cerró el proceso de inscripción de precandidatos y tenemos esta circunstancia –se había presentado el atentado–. Se habló con toda franqueza con él y está en ese proceso de recolección de firmas”, afirmó.

El papel de la familia Uribe Turbay

Uribe también pidió a los precandidatos reunirse “a más tardar este martes” con Miguel Uribe Londoño. “Mi sugerencia respetuosa es que si el número de cuatro precandidatos aumentara a uno, de acuerdo con lo que se hable con Miguel Uribe Londoño, debe ser en cabeza de un militante, de una persona del partido”, afirmó.

Cabe recordar que, antes de la muerte de Uribe Turbay el 11 de agosto, los cuatro precandidatos se habían reunido en Llanogrande con Uribe Vélez y Gabriel Vallejo. Allí se acordó que, si el senador se recuperaba, sería el candidato único. Tras su fallecimiento, la incógnita es quién recibirá el respaldo de su familia.

En el foro, Uribe Londoño enfatizó que seguirá en la discusión política: “Hablen con él claramente del Congreso. Insistiré en una lista cerrada al Senado y que un grupo de entidades serias estudien hojas de vida de aspirantes, desempeños parlamentarios y políticos, trayectoria de respeto a la ley y transparencia”.

Más tarde agregó: “Este partido debe ser el que decida quién debe liderar el fin del nuevo comunismo en el país. El pasado 7 de junio, en un ataque terrorista, quisieron silenciarlo sin darse cuenta de que, cometiendo ese homicidio, lograron todo lo contrario: consiguieron que sus ideas sean más potentes”.

Y concluyó: “Avanzaremos según nuestras agendas: cuente con el legado de mi hijo para lograr el propósito de ganar las elecciones y salvar a Colombia. Organicemos con absoluta determinación esa causa y escojamos y defendamos el triunfo del liderazgo que tome las banderas de Miguel para que a Colombia vuelva la seguridad”.

