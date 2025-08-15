En vivo | “Paguen propaganda”: Petro pidió a sus ministros “comunicar mejor”

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros de este 15 de agosto. Foto: Presidencia

Una nueva edición del consejo de ministros del presidente Gustavo Petro se desarrolla este viernes. Aunque se esperaba que ocurriera el pasado martes, en ese día todavía se desarrollaban los homenajes en honor al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático).

Este viernes, también ocurrió otra reunión clave. Una delegación de Estados Unidos compuesta por los senadores Rubén Gallego (demócrata) y Bernie Moreno (republicano) junto con el encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara, estuvo en la Casa de Nariño en un encuentro con el mandatario. Se discutieron temas alrededor de narcotráfico, violencia y comercio en Colombia.

La cumbre Celac con la Unión Europea

La canciller (e) Rosa Villavicencio fue la primera en intervenir, pues el presidente no se encontraba en el salón. Aseguró que buscan compartir los avances de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

A su llegada, el jefe de Estado indicó que buscan “dejar una herencia de integración real, no retórica”, pues “América Latina es una de las regiones menos integradas del mundo”. Recordó que cada ministro tiene como tarea impulsar los temas de su cartera alrededor de la Celac: “La idea es que proyectos concretos sirvan de ejes integradores”.

En la mira del Gobierno está la cumbre entre Celac y la Unión Europea, que ocurrirá en Santa Marta, y el presidente ya dio órdenes alrededor de eso. Con una mención al discurso del expresidente Uribe —que calificó como “lo contrario a las garantías de no repetición”—, instó a la ministra de Culturas, Yanai Kadamani, a presentar un acto cultural que representara “un homenaje a la militancia de izquierda que cayó asesinada por miles en la época del genocidio de la Unión Patriótica” y pidió que las víctimas de esa matanza estuvieran presentes en el acto.

“Usaron un entierro para agredir a decenas de miles de víctimas que vieron a sus seres queridos caer bajo las balas, incluida nuestra directora de Función Pública, cuyo marido falleció ahí siendo candidato presidencial”, dijo.

Y agregó, sobre la orden de la CIDH de pedir perdón como Estado a las víctimas: “Pareciera que para el Estado es más bien hipócrita y se demuestra a través de expresidentes volviendo a hablar de venganza y de criminalizar la UP”. Incluso, advirtió que “lo que [Uribe] dijo allí es que hay garantías, que se puede repetir, (...) si no somos [la izquierda] capaces de ganar las elecciones”.

Petro pidió aumentar cifras positivas para las elecciones de 2026

El presidente también dio órdenes relacionadas con el panorama electoral que ya se está desarrollando y pidió avances concretos para todas las carteras. En esa línea, apuntó que “las cifras las [necesitan] redonda y contundentes antes del 8 de noviembre”.

“La definición de la sociedad colombiana comienza en diciembre, va comenzando por pedazos, pero es en diciembre cuando la gente se empieza a poner en modo electoral después de las fiestas. Ahí toma su decisión para Congreso, entonces todo lo que este gobierno haga que tenga que ver con esa toma de decisión pues termina en noviembre, tal cual la Ley de Garantías lo indica. Entonces ustedes no hagan cálculos a agosto del año entrante, al 31 de diciembre. (...) Lo que no se hace en estos meses no se hizo desde el punto de vista de la efectividad política”, indicó.

En las cifras de pobreza extrema, mencionó que “hay que ser más audaces como Gobierno”. El presidente subrayó que se podría llegar al 0 % en ese indicador, pero “se necesita otro gobierno” para eso. En todo caso, dijo que en cada ministerio se necesita “un plan rápido” para abordar ese tema con “mayor insistencia”.

Habló incluso del caso de Carlos Ramón González y aseguró que se enteró por la prensa que el exdirector del Dapre estaba viviendo en Nicaragua, que dijo que “no es amistosa con Colombia” aunque mantienen “relaciones diplomáticas”. El mismo caso ocurrió para la canciller (e) Rosa Villavicencio y la excanciller Laura Sarabia.

“La prensa quiere hacernos ver como que estamos protegiendo un amigote que se robó la plata”, apuntó.

El jefe de Estado también se refirió al pago a medios alternativos y redes sociales para la promoción de lo que se hace en el Gobierno. Aseguró que los ministerios deben pagar propaganda en plataformas para que la ciudadanía conozca el trabajo del Ejecutivo.

“Toca a las redes directamente, a la casa de las personas, o al celular o al televisor, etcétera. Por favor háganlo desde mañana, tenemos hasta noviembre”, recordó Petro. Y añadió: “Paguen la publicidad, y sin miedo, porque el pueblo debe saber lo que hicimos”, pidiendo que lo hicieran antes de noviembre, porque luego “la ley lo prohíbe”.

Noticia en desarrollo...

