Estas son las últimas movidas que han tocado las elecciones de 2026

Coalición integrada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso de cara a las elecciones al Congreso de 2026. Dentro de los asistentes al evento estuvieron Sergio Fajardo, Ana Paola Agudelo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán. Foto: El Espectador - José Vargas

Los últimos días han estado marcados por varias movidas políticas para que los partidos terminen de concretar sus apuestas para 2026. Desde todas las orillas están buscando dejar en firme sus aspiraciones, pero algunas enfrentan reveses judiciales que ponen en duda la posibilidad de la unidad.

El Centro Democrático prepara una decisión

Este martes se conoció que el 28 de noviembre fue la fecha elegida por el partido del expresidente Álvaro Uribe para escoger un candidato presidencial entre los cinco aspirantes que están actualmente: las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, así como el senador Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

El mecanismo escogido para seleccionar un candidato será una encuesta contratada con una firma internacional. Y la fecha es clave porque también deja abierta la puerta para quien no resulte elegido pueda inscribirse al Congreso.

Esa lista al Senado, en todo caso, ya tiene varias decisiones de fondo y será cerrada. El número 25 sería el exmandatario Uribe, quien está a la espera de conocer el sentido de fallo en segunda instancia este 21 de octubre y ya fue condenado, en primera instancia, por soborno procesal y fraude en actuación penal. De esa determinación está pendiente su participación, pues un fallo adverso podría entorpecer su aterrizaje en el Congreso. Eso sí, quedaría abierta la puerta abierta a una posible apelación con lo que pasará a tercera instancia.

El concejal Daniel Briceño encabezaría la lista abierta de Cámara por Bogotá y el representante Andrés Forero pasaría al Senado, a él se sumarían Hernán Cadavid y Christian Garcés.

La izquierda sortea las dudas de su consulta

El retiro del exalcalde de Medellín Daniel Quintero del mecanismo con el que el Pacto Histórico busca elegir un precandidato que luego se mida ante el frente amplio abrió un ramillete de interrogantes. Estos van desde la posibilidad de que no puedan participar en esa consulta que se espera el próximo marzo y que el mismo exmandatario regional siga en la contienda.

El documento de acuerdo de voluntades que presentó el Pacto Histórico a los órganos electorales, firmado por los representantes legales de la Unión Patriótica (el representante Gabriel Becerra), el Partido Comunista (Jaime Caicedo) y el Polo Democrático (el senador Carlos Alberto Benavides) establece que se hará “una consulta partidista” en la que se escogerá una precandidatura “para que participe en una consulta interpartidista que elija una candidatura única en coalición”. Sin embargo, el mismo Quintero ha dicho que se retiró del mecanismo para que no lo frene de llegar al frente amplio.

Información importante: sí vamos a poder participar en las elecciones del gran frente amplio. pic.twitter.com/CRAxJCj4Ky — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 16, 2025

La mirada esta ahora sobre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, a donde se llevaron las dudas. La entidad en cabeza de Hernán Penagos aseguró que seguirá adelante con la organización de la consulta y “no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidad, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales”.

¿Qué ha pasado en el centro?

Varias coaliciones están tratando de definir sus apuestas para las próximas elecciones. Ahora Colombia, integrada por MIRA, Dignidad & Compromiso y Nuevo Liberalismo está en conversaciones complicadas para la decisión de quién encabezará la lista. Desde un sector se ha planteado que sea el exministro Alejandro Gaviria el que tenga el número uno, seguido del exsenador Jorge Robledo, pero no hay nada sobre piedra.

Incluso, este diario conoció que el MIRA quiere que sea la senadora Ana Paola Agudelo la que lidere el grupo y en Dignidad & Compromiso no ven con buenos ojos que un exintegrante del gabinete de Gustavo Petro sea la cara más visible de la lista al Senado. Se espera que otros nombres que aterricen sean el empresario Tulio Gómez, antes dueño del América de Cali, y el exrepresentante caleño Juan Fernando Reyes Kuri. La hoy representante Jennifer Pedraza buscaría dar el salto al Senado.

Además, este viernes se presentó otra coalición: La Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción (ALMA). Esta está integrada por los partidos lianza Democrática Amplia (ADA) del senador Paulino Riascos, el partido cristiano Colombia Justa Libres, ASI, Dignidad Liberal y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, del fallecido Rodolfo Hernández, así como Colombianismo, el movimiento de Mauricio Lizcano, que está recolectando firmas.

La organización quiere presentarse como una “opción legítima ‘del centro de una ciudadanía’”. Aunque el anuncio fue específicamente para el Congreso, con el compromiso de presentar el 8 de noviembre la lista de candidatos al Capitolio, están todavía explorando la posibilidad de medirse en una consulta presidencial interpartidista.

Entre quienes iban a hacer parte de esa coalición está Colombia Renaciente, que se habría bajado en los últimos días para sumarse a otros diálogos: los que ocurren entre En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo, Alianza Verde y el Partido Demócrata.

