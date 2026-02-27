Cepeda, De la Espriella, López y otras movidas electorales a una semana de las elecciones

Candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López. Foto: Archivo Particular

Aspirantes a la presidencia se alistan para el cierre de campañas de cara a las elecciones a Congreso y consultas del próximo 8 de marzo. En la capital del país coincidirán varios eventos de diferentes partidos políticos anunciando el cierre de la contienda.

Desde la orilla de la izquierda, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, tuvo como su última parada antes de volver a Bogotá -para el cierre de campaña-, la capital del Valle del Cauca. En Cali, el candidato se refirió a las bases de su campaña en un discurso que dio en el Parque Banderas. durante su intervención Cepeda salió en defensa del presidente Gustavo Petro: “Hoy, cuando nuestro presidente avanza de manera valiente en las reformas sociales, se dicen toda clase de mentiras, calumnias y campañas sucias en su contra”. Además, el candidato Roy Barreras, estuvo en Soledad, Atlántico, desde donde se refirió a los resultados más recientes de la encuesta Invamer.

Por su parte, desde el centro político, la candidata Claudia López tuvo agenda llena desde Valledupar, la capital del departamento del Cesar. Allí asistió a varios encuentros durante el día, entre los que estuvo uno con mujeres de la comunidad Wayuu. Por su parte, Sergio Fajardo volvió a Bogotá en un evento de campaña con Jorge Enrique Robledo, al que además asistió el escritor Héctor Abad Faciolince.

En cuanto a la derecha, la candidata Paloma Valencia estuvo en un evento de campaña junto al expresidente Álvaro Uribe en Honda Tolima, durante el cuál fue capturada una mujer armada que, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), es una de sus funcionarias y se encontraba de vacaciones en el momento de los hechos. En un comunicado, el partido político pidió a las autoridades competentes “iniciar de inmediato una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos de la presencia armada de esta persona en el lugar”. Además, exigió al Gobierno garantías electorales y medidas de seguridad para las actividades políticas durante las elecciones legislativas y presidenciales.

Por último, Abelardo de la Espriella, regresó a Bogotá tras recorrer el Eje Cafetero, para asistir al cierre de la campaña de las listas al Congreso de su partido, Salvación Nacional, que sucederá el próximo 27 de diciembre.

Todos los partidos y organizaciones políticas tienen hasta el próximo primero de marzo para cerrar las campañas de candidatos y candidatas al Congreso. Pues a partir de esa fecha y hasta terminar las elecciones legislativas, están prohibidos los actos de proselitismo político.

