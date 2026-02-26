¿Vive fuera del país y quiere votar?: este es el proceso para colombianos en el exterior

Votación para el Congreso 2018 y para las consultas interpartidistas de izquierda y derecha para la presidencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A la fecha, 1.096.368 colombianos en el exterior están habilitados para votar en las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo, un 12,7 % más que en las presidenciales de 2022, cuando eran 972.764, según datos de la Cancillería.

Desde el 5 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2026, los residentes en el exterior pueden ingresar a este enlace para actualizar su puesto de votación en la plataforma de la Registraduría. Si no inscribieron su cédula para el Congreso, aún pueden hacerlo para las presidenciales; el enlace para connacionales está aquí.

Para las elecciones del 8 de marzo, donde se elegirán representantes al Congreso de la República —incluidos los del exterior— y se harán las consultas interpartidistas, los colombianos en el exterior votarán desde el lunes 2 hasta el domingo 8 de marzo en la embajada donde inscribieron su cédula. Podrán elegir un candidato o candidata al Senado, un representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, o alguna de las tres consultas de aspirantes a la Presidencia.

El mismo esquema se aplica a las elecciones presidenciales: una semana antes de la primera vuelta del 31 de mayo, es decir desde el 25 de mayo podrán acercarse a votar en la embajada donde se encuentran inscritos, y si hay segunda vuelta, una semana antes del 21 de junio.

La Registraduría, en conjunto con embajadas y consulados donde Colombia tiene presencia, ha desplegado la logística para facilitar el voto incluso durante la semana previa, dando más tiempo a los connacionales para acercarse a su puesto.

