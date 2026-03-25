Movidas de campaña: alianzas, cambios de última hora y sorteo de Registraduría

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 25 de marzo llegó acompañado de movimientos electorales: desde el anuncio del orden del tarjetón, que dejó a Iván Cepeda como el primero y a Luis Gilberto Murillo como el último, hasta la salida de una fórmula vicepresidencial fuera de los tiempos estipulados.

Por un lado, Sergio Fajardo suma más fichas a su campaña. En esta ocasión se anunció que, en caso de ganar, Juan José Echavarría sería su ministro de Hacienda y Crédito Público. Echavarría se viene desempeñando como director del equipo programático de la campaña presidencial y ha ocupado cargos como gerente del Banco de la República, director ejecutivo de Fedesarrollo y viceministro de Comercio Exterior.

Lea: Así quedó el tarjetón para la primera vuelta del 31 de mayo: Cepeda es el 1 y Murillo el 14

Por otro lado, Gustavo Matamoros, anunció que quien iba a ser su fórmula vicepresidencial decidió no seguir con la candidatura. Robinson Giraldo presentó su renuncia por “razones personales que le impiden continuar en esta carrera” lo que llevó al candidato a nombrar como nueva fórmula a la abogada y lideresa social Mila María Paz Campaz, originaria de El Charco, Nariño. Aunque el plazo máximo para realizar ajustes era el 20 de marzo, Paz Campaz logró entrar en el tarjetón junto a Matamoros.

Por otro lado, el candidato de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, anunció que cuenta con el apoyo del jugador del Junior, Teófilo Gutiérrez. Este equipo pertenece a la familia Char, influyente en la política de Barranquilla, donde Alejandro Char es alcalde de la capital del Atlántico. El futbolista Dayro Moreno y el ciclista Rigoberto Urán también le manifestaron su apoyo.

Le recomendamos: Se profundiza polémica política tras accidente de Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo

Por su parte, desde el oficialismo y tras reunirse en la sede de su colectividad con la nueva bancada del Pacto Histórico que consiguió 25 sillas en el Senado y por lo menos 30 en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda y Aída Quilcué lograron el primer puesto dentro del tarjetón del 31 de mayo.

Además, Miguel Uribe Londoño mantendrá nuevos encuentros con sectores económicos. Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Santiago Botero y el resto de los 14 candidatos también buscan acercamientos a varios de estos sectores para impulsar los respaldos en su campaña.

En contexto: Debate presidencial dejó dardos a Petro y propuestas en materia de salud, economía y equidad

De otra parte, Claudia López comenzó a participar en varios escenarios programáticos para darle fuerza a su programa de gobierno. Este miércoles estuvo profundizando en asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción.

Y Carlos Caicedo, otra de las aspiraciones que buscan espacio en la izquierda, confirmó que este jueves lanzará desde Bogotá oficialmente su campaña por el movimiento Fuerza Ciudadana.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.