Se profundiza polémica política tras accidente de Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo

Presidente Gustavo Petro, expresidente Iván Duque y exministro Diego Molano. Foto: Archivo Particular

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Luego de que un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentara tras despegar en Puerto Leguízamo, en el Putumayo, dejando un saldo de 69 muertos, 57 heridos y tres días de luto nacional, se ha levantado una polémica política debido al estado de estos aviones y la proveniencia de los mismos.

Tanto el presidente Gustavo Petro, como el expresidente Iván Duque, el exministro Diego Molano y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez han intercambiado fuertes mensajes en medio de la tragedia en la que estuvieron involucrados 128 militares.

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Por un lado, Petro asegura que hay necesidad de revisar convenios que vienen desde la administración anterior debido al origen de los aviones Hércules, que han sido entregados por Estados Unidos y por otro, Duque le pidió que asuma su responsabilidad luego de tres años de gobierno.

El núcleo de la discusión está en la calidad de los aviones entregados por Estados Unidos, sin embargo, el exministro de defensa, Diego Molano, aseguró que una vez los aviones llegan a Colombia es el Gobierno el encargado de garantizar el mantenimiento y el buen funcionamiento de las aeronaves.

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Además, Marta Lucía Ramírez dijo: “Que dolor nuestros militares. 100 jóvenes soldados apenas empezando sus vidas para terminar perdiéndolas por un gobierno irresponsable que no los cuida, ni equipa y como siempre busca culpables. Mucho agradecerían sus familias si en lugar de ufanarse x salarios los protegieran”.

La situación se transformó rápidamente en una pelea en la que el jefe de Estado manifiesta que “quieren evadir la responsabilidad del gobierno de Duque. Pediré el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición del mantenimiento de la nave”, mensaje en el que además desautorizó lo dicho por el comandante de la FAC, el general Carlos Fernando Silva Rueda, quien aseguró que estas aeronaves pueden seguir funcionando hasta por otros 40 años. Al respecto, Petro le dijo: “La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión”, refiriéndose a la posible causa del accidente.

No estoy de acuerdo ni con la interpretación ni con las explicaciones.



1. La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano.



2. No hay señal alguna de ataque.



3. No era un problema de la pista.



4.… https://t.co/2thTElFy6l — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2026

La discusión política se ha venido escalando y mientras que algunos de los heridos han sido trasladados al Hospital Militar en Bogotá y familias se acercan al Ministerio de Defensa para iniciar el proceso de reclamación delos cuerpos de sus seres queridos, mandatarios y exmandatarios mantienen choques.

No obstante, tras el consejo de ministros en el que se habló sobre este asunto, el presidente Petro anunció un luto de tres días por el fallecimiento de los 69 uniformados que se encontraban en el avión. Durante estos días, se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y las embajadas de Colombia en el exterior. A su vez, el mandatario anunció que “realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”.

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Este asunto también fue discutido en el Congreso, donde se tienen reacciones divididas sobre este hecho; mientras unos hacen un llamado a la calma, otros responsabilizan a la actual administración u anteriores sobre el hecho.

El senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, anunció en la sesión de la Comisión VI que citará a debate de control político a la Aerocivil para que entregue respuestas claras sobre el accidente y desde el oficialismo, Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) cuestionó la calidad del avión Hércules que fue adquirido en la administración de Iván Duque. El congresista aseguró que “Iván Duque destacó el avión Hércules como un hito. Tras el accidente, la pregunta es inevitable: ¿qué calidad tenía realmente?“.

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Este tipo de posiciones encontradas se da en medio de los llamados de condolencias expresados por los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López y de un luto extendido en todo el territorio colombiano por la pérdida y afectación de los soldados y sus familias.

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