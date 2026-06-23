Partidos se organizan en torno a De la Espriella: Centro Democrático hará parte del gobierno

El panorama de Abelardo de la Espriella en el Congreso. Foto: Archivo Particular

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Una vez llegue a la Casa de Nariño para asumir el cargo presidencial en reemplazo de Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella se enfrentará a un complejo panorama en materia de gobernabilidad. En el papel, cuenta con cuatro senadores —a falta de los escrutinios legislativos finales— que hacen parte del partido Salvación Nacional, que lo avaló para la campaña presidencial. Además, tendrá el respaldo de los 47 congresistas del Democrático, que este martes oficializó la decisión de acompañar sus reformas y presentó su propia agenda.

Sin embargo, estos números siguen siendo bajos para el reto de iniciar un nuevo gobierno con varios programas y proyectos que necesitan el visto bueno del Legislativo. Solo en el Senado, De la Espriella podría sumar 21 respaldos con los dos partidos ya mencionados, un número que se queda corto incluso frente a las 25 curules que tiene el Pacto Histórico, cifra que podría aumentar a 26 si el candidato Iván Cepeda, tras la confirmación de los escrutinios, acepta una curul por el estatuto de la oposición.

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En este punto, como ya se mencionaba antes de la campaña, entrarán a jugar un papel clave los partidos tradicionales: Cambio Radical, La U, Conservador, Liberal y los movimientos cristianos. Varios de estos se sumaron en la campaña de De la Espriella, pero cabe resaltar que el entonces candidato rechazó las adhesiones oficiales de estas colectividades, asegurando que se trataba de “los de siempre”. Sin embargo, en el círculo del ahora presidente electo aseguran que vendrá una etapa de diálogos con diferentes sectores.

En el caso del Partido Conservador, está claro que uno de sus líderes, el senador Efraín Cepeda, respaldará el nuevo gobierno, pues incluso su nombre ya suena como uno de los posibles integrantes del gabinete ministerial del próximo jefe de Estado. Ahora bien, durante los últimos cuatro años, esta bancada sufrió varias fracturas internas por la cercanía de algunos de esos políticos con Petro; de hecho, este martes se conoció que el senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo renunció a la militancia del Partido Conservador, luego de haber estado en los últimos años respaldando algunas iniciativas del gobierno saliente.

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El Partido de la U, que también pidió a sus bases votar por De la Espriella, aseguró que sus integrantes se mantienen comprometidos con defender la democracia y el trabajo conjunto por el bienestar y futuro de todos los colombianos, esto después de felicitar al candidato ganador y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. En estas toldas hay nombres claves para el nuevo oficialismo, como el del senador guajiro Alfredo Deluque, quien suena como candidato para asumir la presidencia del Senado en la siguiente legislatura.

Desde esa misma colectividad, voces como la de la senadora Norma Hurtado, del Valle del Cauca, aseguran que, aunque el candidato De la Espriella no recibió los respaldos de los partidos, la realidad del Congreso obligará a todos a construir acuerdos en favor del pueblo colombiano. Por otra parte, la Alianza Verde se suma a las bancadas con divisiones internas frente a la postura política para los próximos cuatro años. Sin embargo, las mayorías se mantendrán cerca del progresismo y, por ende, en oposición a esta nueva administración.

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En los pasillos del Congreso aseguran que el nuevo presidente podría asegurar los números que necesita si suma los votos de otras colectividades como Cambio Radical y si logra convencer a una parte importante del Partido Liberal. Ahora bien, varios reconocen que los primeros dos años pueden ser más fáciles, pero que enfrentará duros obstáculos si intenta tramitar reformas constitucionales o proyectos que toquen a sectores sensibles.

Lo cierto es que Abelardo de la Espriella ya está pensando en cómo maniobrar estos asuntos políticos, ya que en las últimas horas se ha reunido con varios de sus asesores más cercanos para definir la conformación de su gabinete y del gobierno en general, conversación que sin duda deberá tener en cuenta la reorganización de las fuerzas en el Congreso, que asumirá funciones el próximo 20 de julio.

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