Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Falta la definición de Sergio Fajardo en la consulta del centro: ya están López y Huerta

Tras la inscripción oficial de Claudia López y Leonardo Huerta en la llamada Consulta de las soluciones, se está a la espera de la decisión que anunciaría hoy Sergio Fajardo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
05 de febrero de 2026 - 11:52 a. m.
Precandidatos Sergio Fajardo, Claudia López y Leonardo Huerta.
Precandidatos Sergio Fajardo, Claudia López y Leonardo Huerta.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El precandidato Sergio Fajardo anunció en días anteriores que este 5 de febrero tomaría una decisión respecto a si se integra o no a la consulta de centro propuesta y establecida por Claudia López el pasado 4 de febrero ante la Registraduría Nacional.

En un primer momento, tras plantear la idea de una consulta de centro, Claudia López extendió la invitación a Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Juan Fernando Cristo y Leonardo Huerta, sin embargo, Cristo se inclinó por la consulta de la izquierda -que ahora se encuentra en crisis tras la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que Iván Cepeda vaya a las urnas el 8 de marzo-, Armitage manifestó que irá solo a primera vuelta y aún no se conoce la respuesta de Fajardo.

Vínculos relacionados

¿Qué pasará ahora con la consulta de la izquierda tras la salida de Iván Cepeda?
Gran Consulta por Colombia quedó inscrita: así se conformó el bloque de centroderecha
Así reaccionó el mundo político en Colombia a la captura de Álex Saab

El candidato tiene menos de 48 horas para anunciar su decisión, pues el plazo máximo para anunciar la intención de participar en la medida en urnas de 8 de marzo ante la Registraduría es el día de mañana, 6 de febrero.

Lea: Remezón a la campaña: petrismo busca cómo responder al CNE y oposición aprovecha ventaja

Este sector político está a la espera de la respuesta del precandidato tras varias reuniones privadas entre él y la precandidata Claudia López. Por su parte, López ha mantenido la invitación hacia el precandidato y reitera que su participación dentro de la consulta es importante para fortalecer el centro político del país.

Le recomendamos: Estas son las caras que irán en el tarjetón de las consultas presidenciales del 8 de marzo

En esta misma línea, la exalcaldesa y principal promotora de la Consulta de las soluciones manifestó durante la inscripción de la agrupación: “Yo me siento profundamente orgullosa de la historia de Colombia [...]. Y hoy venimos aquí a honrar un paso más en esa historia. A dejar en manos de los únicos jefes que tenemos todos, los ciudadanos de Colombia, la decisión del rumbo de si nos estancamos o avanzamos. [...] Venimos a dejar en manos de los ciudadanos la democracia como nos corresponde y sabemos y confiamos en que los colombianos sabrán tomar la decisión más sabia en las urnas”.

Mientras tanto, ayer ya quedó en firme la llamada Gran Consulta de la derecha mediante la inscripción oficial en el ente registrador de los nueve precandidatos que participarán en ella. Además, durante el evento los y las integrantes de la agrupación afirmaron que nombres como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo quedaron fuera de la discusión, pues tienen la confianza de que el próximo presidente de Colombia saldrá de esos nombres.

Por su parte, la izquierda se tambalea tras el anuncio del CNE y las posiciones se dividen respecto a si se debería o no hacer la consulta sin el candidato del Pacto Histórico, sin embargo, los otros precandidatos -Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras- deberán tomar una decisión antes de la fecha límite de la Registraduría, pues Iván Cepeda ya comunicó de manera oficial que retira su intención de participar en las consultas interpartidistas.

Los últimos movimientos electorales van reajustando el tablero y los sectores políticos se consolidan para medirse en urnas tanto el 8 de marzo en las consultas y en las elecciones legislativas, como en las presidenciales el próximo 31 de mayo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Centro

Fajardo

Sergio Fajardo

Claudia López

Leonardo Huerta

Consultas

8 de marzo

elecciones

elecciones 2026

 

Elsa(63035)Hace 14 minutos
Ivan Cepeda posando de victima, típico de la izquierda. Creen que se pueden saltar normas leyes, por ser ellos.
Héctor(20578)Hace 42 minutos
Claudia López haciéndole el juego a Petro. Siempre lo ha hecho y Petro agradece con su estilo.
Héctor(20578)Hace 47 minutos
Y Quién es Huerta?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.