Falta la definición de Sergio Fajardo en la consulta del centro: ya están López y Huerta

El precandidato Sergio Fajardo anunció en días anteriores que este 5 de febrero tomaría una decisión respecto a si se integra o no a la consulta de centro propuesta y establecida por Claudia López el pasado 4 de febrero ante la Registraduría Nacional.

En un primer momento, tras plantear la idea de una consulta de centro, Claudia López extendió la invitación a Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Juan Fernando Cristo y Leonardo Huerta, sin embargo, Cristo se inclinó por la consulta de la izquierda -que ahora se encuentra en crisis tras la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que Iván Cepeda vaya a las urnas el 8 de marzo-, Armitage manifestó que irá solo a primera vuelta y aún no se conoce la respuesta de Fajardo.

El candidato tiene menos de 48 horas para anunciar su decisión, pues el plazo máximo para anunciar la intención de participar en la medida en urnas de 8 de marzo ante la Registraduría es el día de mañana, 6 de febrero.

Este sector político está a la espera de la respuesta del precandidato tras varias reuniones privadas entre él y la precandidata Claudia López. Por su parte, López ha mantenido la invitación hacia el precandidato y reitera que su participación dentro de la consulta es importante para fortalecer el centro político del país.

En esta misma línea, la exalcaldesa y principal promotora de la Consulta de las soluciones manifestó durante la inscripción de la agrupación: “Yo me siento profundamente orgullosa de la historia de Colombia [...]. Y hoy venimos aquí a honrar un paso más en esa historia. A dejar en manos de los únicos jefes que tenemos todos, los ciudadanos de Colombia, la decisión del rumbo de si nos estancamos o avanzamos. [...] Venimos a dejar en manos de los ciudadanos la democracia como nos corresponde y sabemos y confiamos en que los colombianos sabrán tomar la decisión más sabia en las urnas”.

Este 8 de marzo en la #ConsultaSoluciones escogimos un camino claro: salud, seguridad, educación y cero corrupción. Porque nos duele lo mismo y porque sí tenemos la berraquera para resolverlo. ¡Ni un paso atrás, vamos imparables por las soluciones! Abro hilo🪡 pic.twitter.com/SQtJ88WLdP — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 4, 2026

Mientras tanto, ayer ya quedó en firme la llamada Gran Consulta de la derecha mediante la inscripción oficial en el ente registrador de los nueve precandidatos que participarán en ella. Además, durante el evento los y las integrantes de la agrupación afirmaron que nombres como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo quedaron fuera de la discusión, pues tienen la confianza de que el próximo presidente de Colombia saldrá de esos nombres.

Ya es oficial. #LaGranAlianza es la fuerza que va reconstruir el país que todos queremos.



La cita es el #8deMarzo y estoy lista para ser la primera mujer presidente de todos los colombianos.



Sin odios, sin división pero con determinación para resolver los problemas sociales y… pic.twitter.com/FOjQ2FLAiI — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 4, 2026

Por su parte, la izquierda se tambalea tras el anuncio del CNE y las posiciones se dividen respecto a si se debería o no hacer la consulta sin el candidato del Pacto Histórico, sin embargo, los otros precandidatos -Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras- deberán tomar una decisión antes de la fecha límite de la Registraduría, pues Iván Cepeda ya comunicó de manera oficial que retira su intención de participar en las consultas interpartidistas.

EL PACTO HISTÓRICO SE RETIRA DE LA CONSULTA DEL 8 DE MARZO



Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó al @CNE_COLOMBIA su retiro de la consulta del 8 de marzo,



Me inscribiré para la primera vuelta de las… pic.twitter.com/hVCLPH61lQ — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 5, 2026

Los últimos movimientos electorales van reajustando el tablero y los sectores políticos se consolidan para medirse en urnas tanto el 8 de marzo en las consultas y en las elecciones legislativas, como en las presidenciales el próximo 31 de mayo.

