Partidos mayoritarios buscan cómo depurar apoyos para las presidenciales de este 2026

Son varios los partidos políticos que se encuentran en este convulso inicio del 2026 ajustando sus estrategias para determinar a qué candidato presidencial apoyar luego de que pasen las elecciones de Congreso. Y aunque el grueso de las colectividades ya tienen fichas definidas o caminos pavimentados para andar electoralmente, no son pocas las que aún se encuentran una especie de limbo.

Uno de ellos es el Partido Conservador, el cual —como lo reveló El Espectador— tiene a los 40 congresistas que sacó en 2022 tras lograr 2,2 millones de votos a la espera de qué hacer frente a la cita presidencial del 31 de mayo. Esta colectividad tiene cinco precandidatos y aún no logran un acuerdo para depurarse.

Efraín Cepeda, Juana Londoño, Felipe Córdoba, Rubén Lizarralde y Carlos Velásquez no han encontrado el camino para definir a una sola carta para los comicios en los que se elegirá al siguiente inquilino de la Casa de Nariño. Se habló de una encuesta o de citar a una convención nacional para que allí se dirima todo, aunque cada uno ha puesto “peros” que no dejan avanzar. La bancada legislativa está expectante de los pasos a seguir.

Una situación en parte parecida se vive en Cambio Radical, que en las últimas legislativas logró 27 curules con 1,6 millones de votos. En esta colectividad se apostaba por una nueva candidatura del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pero esto aún no se ha definido y la situación de salud que enfrenta parece que tiene todo en stand by.

En todo caso, hay sectores que consideran que sí pueden apostar por una ficha propia. “Estoy convencido que vamos a tener candidato y no existirá esa posibilidad de dejar en libertad a los militantes y a los corporados de Cambio Radical”, precisó el senador Carlos Fernando Motoa.

Por los lados de La U, colectividad que logró en 2022 un total de 25 escaños legislativos con 1,6 millones de votos, tampoco se ha definido si apoyan a un candidato o si se deja a la bancada en libertad. De acuerdo con el representante Víctor Salcedo, lo que sí se ha dado son acercamientos con aspirantes como Juan Carlos Pinzón, Roy Barreras y Mauricio Lizcano, aunque aún no se tienen definiciones.

Y en las toldas del Partido Liberal, que en las elecciones pasadas alcanzó 46 curules con 2,1 millones de votos, también se encuentran en definiciones. El jefe de la colectividad, el expresidente César Gaviria, desplegó el grueso de sus esfuerzos en consolidar una bancada fuerte en las legislativas del 8 de marzo, pero desde esta misma fuerza se han dado acercamientos con varias candidaturas para intentar construir acuerdos.

Estas fuerzas son claves, pues son las actualmente mayoritarias —junto al Pacto Histórico que logró 47 escaños con 2,8 millones de votos— y el direccionamiento que tomen sus bancadas puede impactar en la cita presidencial, prevista para el 31 de mayo.

