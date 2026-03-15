“Tenemos que lograr una paz institucional, pero también paz política”: Luis Gilberto Murillo

El excanciller Luis Gilberto Murillo anunció como su fórmula para la Vicepresidencia a Luz María Zapata. Foto: Archivo Particular

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¿Cómo llegó Luz María Zapata a la campaña presidencial?

Luz María Zapata (LMZ): Con el doctor Luis Gilberto Murillo nos conocemos de vieja data. De hecho, hay una foto que puse en Instagram, que es súper linda, del doctor Murillo cuando era ministro de Ambiente, alzando a mi sobrino en el 2016. Desde ahí lo conocí, el viceministro del doctor Murillo se posesionó cerca de la finca, en el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, que es un sitio hermoso.

Una vez cuando tuve que ir a Washington a hacer un trabajo con las capitales y el doctor Murillo estaba de embajador, entonces mi mamá me mandó a decir: “Dígale que lo amo”. El hecho es que tenemos un amigo en común que hemos trabajado mucho, que quiero mucho, el equipo del doctor Murillo está muy bien integrado. En enero yo oí una entrevista y me encantó el doctor Murillo. Llamé a nuestro amigo en común y le dije, me respondió: “Ah, bueno, le voy a decir”. Yo no sé qué hizo después, pero me llamó por la tarde: “¿Por qué no vienes y hablas con el doctor Murillo?”. Y le dije que claro que sí. Ese día hablamos largo, comimos, y le dije, quiero ayudarle.

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Y usted también buscó llegar a la Presidencia en su momento.

LMZ: Busqué firmas, pero es que eso cuesta plata. No encontré la financiación y yo desistí. Yo tengo una fundación que se llama Luz para Colombia y hacía talleres, estaba siempre en la calle entregando el metro de las emociones, que es un tema de una maestría que yo estudié en inteligencia emocional y bienestar. Yo estaba en eso, pero lo de las firmas fue como un mes, apenas vi que no iba a recoger plata, yo soy realista, y dije no pierdo el tiempo.

La Colombia que merecemos no se construye desde la exclusión. Se construye eligiendo bien, con oportunidades, confianza y trabajo conjunto. Ese camino, junto a Luz María Zapata, empieza hoy. ¡Únanse! pic.twitter.com/LHMDuq7S3j — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) March 12, 2026

¿Qué pasó en Washington?

Luis Gilberto Murillo (LGM): Nuestro amigo en común dice: “Vea, esta entrevista le gustó a Luz María Zapata, y obviamente no necesita presentación. Qué bueno sería que, si tiene tiempo, nos ayudara en la campaña con sus ideas y conoce bien el país”. Ya habíamos trabajado con ella porque nosotros hicimos mucho énfasis en una línea de diplomacia que no se aplica mucho en Colombia, que es la diplomacia subnacional. Ella, como directora ejecutiva de Asocapitales, hizo un trabajo muy importante en Washington, con el equipo de Luz María miramos los proyectos más importantes que se tenían en las ciudades capitales a ver cómo conseguíamos apoyo de cooperación. Entonces yo le dije a mi amigo que eso nos ayuda mucho. Además, conoce muy bien a todo el sector empresarial y ha recorrido el país y ha hecho un trabajo muy importante porque conoce la institucionalidad.

Y nos preparamos con el equipo de campaña me ayudó mucho Lucho Junior, mi hijo que es politólogo. Hicimos toda una conversación y hablamos de temas de país. Entonces, Luz María me preguntó cuál es mi visión de país. Yo le dije, Luz María, yo creo que nosotros tenemos que pensar en el futuro, donde hay oportunidades para todos y aquí se requiere entender los territorios, las regiones. Yo esperaba pedirle que nos ayudara con las ideas, pero ella me dijo que estaba dispuesta a ayudarme en su campaña, cualquiera de las funciones del equipo de campaña. Después cuando se da, ya empezamos a pensar en fórmulas, teníamos unos criterios, y Luz María encajaba sobresalientemente en todos los criterios. Pensábamos que no iba a aceptar, la verdad.

¿Y cuándo fue la propuesta?

LGM: Yo mandé la razón de la propuesta temprano. por lo menos hace un mes o más.

LMZ: Sí, pero la propuesta fue formal el martes.

LGM: No, no, las sugerencias informales fueron hace rato.

LMZ: Incluso, estuve en Medellín porque me invitaron a la visita del pastor Ramiro Peña, que eso es otra de las cosas que me une con el doctor Murillo, todo su mundo espiritual, yo soy súper católica. Yo me fui para Medellín, estuve con ellos, los acompañé. Y allá me empezaron a decir vicepresidenta, unos amigos ahí que me sentaron y ya empecé como a digerir.

LGM: El pastor Ramiro Peña es un asesor espiritual del presidente [Donald] Trump, que a propósito, volvieron a hablar el presidente Trump y el presidente [Gustavo] Petro. Eso va bien.

LMZ: Y usted sabía de eso.

LGM: Sí, porque eso se propuso antes. Pero está bien que hablaron, pero hay que mantener esa relación, esa interlocución.

Muchos preguntan si soy de izquierda o de derecha. Yo soy de la Colombia que necesita que el agua llegue, que la carretera exista, que el joven tenga oportunidades y que el talento de nuestra gente pueda prosperar. — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) March 13, 2026

Usted estuvo en la baraja de Iván Cepeda para su fórmula a la Vicepresidencia, ¿hubo conversaciones en torno a eso?

LGM: Yo he tenido una muy buena relación, muy cordial, con Iván, con gente que está en este sector, como la he tenido con otros. Qué día me encontré con Paloma Valencia, nos saludamos en Anato, con Juan Daniel Oviedo, con Juan Fernando Cristo también. Yo trato de tener muy buena relación con todos los candidatos. Pero nunca me lo sospeché, porque yo estoy es para la primera vuelta.

Frente a la primera vuelta, ¿cómo unir un poco a ese centro que está tan disperso?

LGM: El centro no está disperso, yo creo que la gente está ahí. Lo que veo es que hay distintas opciones del centro que tienen que conectar con la gente. Esa es la propuesta nuestra, porque nosotros somos una fórmula de los territorios, de las regiones, de las provincias, que tenemos una propuesta de cómo, realmente, romper con el centralismo. Luz María conoce todos los diagnósticos y lidera la ejecución de políticas que realmente construyan soluciones. Y por otro lado, una enorme capacidad de gestión, entonces eso es fundamental para un próximo gobierno, las conexiones, el trabajo que tiene con el empresariado.

Yo siempre resalto las luchas de Luz María por la equidad, sobre todo de género, todo el tema de empoderamiento de la mujer, y otros grupos tradicionalmente en exclusión. Eso es fundamental. Y la diplomacia subnacional.

¿Cómo van a hacer para construir puentes con otros sectores como Cambio Radical, Dignidad & Compromiso, Alianza Verde?

LGM: Lo que estamos haciendo es convenciendo al electorado que está ahí. Cuando usted ve líderes individuales, entonces se dice que el centro está fracturado, pero cuando usted ve la gente, están ahí esperando un liderazgo que les motive, y ese es el nuestro, nosotros vamos a motivarlos para que vean que hay una opción que representa estar aparte de los extremos, hacer un gobierno que sea sensato, que busque consensos.

LMZ: En realidad, las consultas sacaron 8 millones de votos. Estamos hablando de un potencial de 40 millones [del censo electoral] y vota el 50 %, 20 o 21 millones. Todo eso es gente que no está reflejada ahí. Yo creo que sí, las consultas son impactantes, claro, y nos tienen en toda la novela de los vicepresidentes, de no sé qué más, pero hay un poco de gente que yo no creo que se haya visto reflejada.

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¿Qué viene para ustedes después de la inscripción?

LGM: ¿Qué sigue? Nosotros estamos, obviamente, ensamblando equipos porque ya estamos en alianza, en fórmula. Además, vamos a hacer algunas giras y recorridos como fórmula para poder convencer al país de que nos interesan cosas importantes. Estamos escuchando mucho a la gente para incorporar lo que la gente plantea, las soluciones sus problemas. Aquí estamos pensando cómo la gente decide sobre su futuro, que lo van a ver reflejado en lo que se está planteando esta fórmula.

¿Cuáles son sus banderas en esta elección y por qué escogerlas?

LGM: Este tiene que ser un país donde haya oferta de oportunidades, hay que pensar en un país que nos integre a todos y a todas. La diversidad no es una debilidad, es una gran fortaleza, y ese es nuestro marco de acción política en la campaña. Planteamos algunos ejes que son estructurantes de cómo tiene que moverse un país. Uno tiene que ver con el énfasis transversal de los temas de seguridad integral. Otro tiene que ver con la infraestructura y la tecnología, que sea resiliente, que sea regenerativa. También lo que tiene que ver con la inversión y comercio. Ningún país se desarrolla si no hay inversión y si realmente no hay buenos flujos de comercio. Otro eje muy importante tiene que ver con el bienestar social, con la inclusión y hay temas pendientes de educación, de salud, de vivienda. Y un quinto eje transformador si tiene que ver con el fortalecimiento y modernización del Estado.

La oportunidad es Colombia. Nuestro país tiene talento, recursos y una gente extraordinaria. Lo que falta es un gobierno que abra las puertas para que ese talento se convierta en progreso. Lo vamos a lograr. pic.twitter.com/JM4GxJejpw — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) March 13, 2026

Nosotros que acabamos de estar en el Gobierno y en esa interacción con el Estado, funciona como si estuviese en el siglo pasado, y hay que modernizarlo. De lo contrario, no va a poder responder a lo que le exige la ciudadanía. Vamos a escuchar a la gente, a nuestros expertos, a nuestra gente programática y darle mucho contenido.

LMZ: Todas las cosas que acaba de decir el doctor Murillo son muy importantes porque todas esas las necesitamos para alcanzar la paz. En el tema en el que yo estoy muy involucrada es todo el tema de educación emocional. Todo eso y también los temas de seguridad: entendido como unas Fuerzas Militares y de Policía muy respaldadas por el presidente, actualizándose todos los temas tecnológicos y de inteligencia, todo en lo que nos hemos estado quedando rezagados. Por eso que una fórmula como la de nosotros dos es tan importante, porque nosotros garantizamos que aquí vaya a haber una tranquilidad para todo el mundo, un respeto para todo el mundo y eso encaminado a la paz que va a generar todo un movimiento de mejorar la economía, de mejorar el turismo. Que esto sea un hub cultural, un hub económico.

¿Cuál sería la primera decisión que tomarán el 7 de agosto, en caso de llegar a la Presidencia?

LGM: La primera decisión que cualquier presidente tiene que hacer, muy dialogado con su vicepresidenta, es la selección del gabinete: son las personas con las cuales usted va a transformar el país. Y hay varios frentes que hay que trabajar de manera urgente: el país va a tener un enorme desafío en los temas fiscales, inmediatamente hay que tomar decisiones en ese frente, porque es lo que nos va a garantizar la posibilidad de poder implementar las distintas políticas que quisiéramos.

Hay una urgencia en poder garantizar que la fuerza pública cuente con las capacidades necesarias para poder empezar a controlar los territorios. Poder ejercer autoridad y complementar oportunidades. Y luego una revisión rápida para tomar medidas urgentes en el sector salud.

LMZ: Y yo quiero añadir otra que también es muy importante. El primer día, sentados con todos los alcaldes y gobernadores del país, revisando todos los temas y los retos regionales, porque todos los temas de salud, educación, pasan porque tengamos una relación maravillosa con los gobiernos territoriales.

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¿Cómo sería su relación con el Congreso?

LGM: La relación con el Congreso tiene que ser armónica, pero no solamente con el Congreso, sino con los distintos poderes. Nosotros somos institucionalistas, hay que fortalecer la democracia y hay un sistema de pesos y contrapesos. Buenas relaciones con los organismos de control, con todo el aparato judicial, con gobernadores, alcaldes. Tenemos que lograr que la capacidad de construir acuerdos estructurantes. Allí el papel de Luz María va a ser fundamental porque ha construido consensos. Aquí tenemos que lograr una paz institucional, porque esto ha estado como de estrés nacional, también paz política.

De las primeras cosas que haremos es sentar a los partidos políticos, por un lado a los que tienen presencia en el Congreso, y hay que discutir con ellos y con sus bancadas, la manera en que vamos a trabajar, pero también nuestras prioridades. Y, por otro lado, va a ser importante también sentar a los que no están en el Congreso, pero que son expresiones políticas muy importantes y expresiones sociales, porque tenemos que garantizar que realmente hay un ambiente propicio para que las propuestas que nosotros traemos.

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