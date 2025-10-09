Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Registraduría entra en maratónicos días para finiquitar logística de la consulta del Pacto

El órgano electoral está en diálogo constante con los Ministerios de Defensa y del Interior para garantizar la votación libre y segura. Se tuvo que declarar urgencia manifiesta para los temas operativos ante el corto tiempo para avanzar en la organización del llamado a las urnas.

Redacción Política
09 de octubre de 2025 - 11:55 a. m.
El delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, anunció que la consulta del Pacto Histórico seguiría adelante.
El delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, anunció que la consulta del Pacto Histórico seguiría adelante.
Foto: Registraduría
En 17 días el Pacto Histórico escogerá un candidato presidencial entre la exministra Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La logística para la convocatoria a las urnas comenzó a moverse desde el 26 de septiembre, la fecha límite para la inscripción de precandidatos, y en el lapso de un mes la Registraduría organiza unas votaciones a nivel nacional.

Y no han sido pocos los obstáculos a los que se ha enfrentado el petrismo para dejar en firme este llamado. En las últimas 48 horas ha tenido que organizarse por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efectos las medidas provisionales que permitieron la inscripción de los precandidatos por el movimiento Pacto Histórico, así como comenzar a analizar las vías que dejan la realización de una consulta interpartidista de cara al “frente amplio”.

“La consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”, anunció el delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, en una rueda de prensa este miércoles.

En la Registraduría varias oficinas se están moviendo para garantizar estos comicios. No es solamente Suárez el que ha tenido el ojo puesto en la consulta, sino también todo un equipo detrás que comenzó a moverse desde hace algunas semanas para finiquitar los detalles logísticos: los tarjetones, por ejemplo, ya fueron impresos.

Por esos mismos tiempos definidos por la ley es que en el órgano electoral comenzaron días maratónicos. Lo primero fue la declaración de una urgencia manifiesta para la contratación de la solución logística de las elecciones con un monto de poco más de COP 193.000 millones.

A eso se suma un diálogo constante con los jefes de carteras. Desde el Ministerio de Defensa del general (r) Pedro Sánchez han anunciado que se desplegarán 80.000 uniformados en todo el país para la seguridad de la ciudadanía que participe en la consulta.

Y un punto clave de esta convocatoria es, como lo ha dicho el mismo registrador Hernán Penagos, que poco usan los partidos esta fecha para decidir sobre sus candidatos. Incluso, se trata de la primera vez que un movimiento ha decidido llamar a una votación para la selección del orden de las listas al Congreso.

“Este tipo de consultas tienen un nivel de alta exigencia desde el punto de vista administrativo por el corto tiempo de preparación”, señaló Penagos en un foro de El Tiempo.

Por Redacción Política

