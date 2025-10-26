La izquierda define a su candidato presidencial: siga aquí la definición de la jornada

El senador Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro votaron este 26 de octubre en la consulta de la izquierda. Foto: Presidencia

Los precandidatos presidenciales de la izquierda, el senador del Polo Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho, al igual que el presidente Gustavo Petro, ya ejercieron este domingo su derecho al voto en medio de la consulta que los sectores que buscan el continuismo de la actual administración citaron para este 26 de octubre.

El jefe de Estado, quien precisamente este domingo sale del país hacia Qatar —con lo que suma más de 70 viajes al exterior en los tres años de mandato que lleva—, votó en un colegio ubicado en el sur de Bogotá.

Esta consulta, que también tiene más de 500 aspirantes disputándose un puesto en las listas de Senado y Cámara, tuvo un costo de COP 190.000 millones y estuvo precedida de polémica. Si bien comenzó con tres colectividades —Polo, Unión Patriótica y Partido Comunista—, lo que generó debate sobre si era interpartidista o no, terminó solo haciéndose a nombre del Polo tras la bajada de las otras dos fuerzas. Para el mediodía, la Registraduría reportaba poco más de 307.000 votos en todo el país.

Algo similar pasó con los candidatos, pues junto a Cepeda y Corcho estaba el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien en medio de una imputación penal por posible corrupción terminó acordando con Petro su retiro del proceso. En todo caso, la Registraduría, que lidera Hernán Penagos, aseguró que los votos que este último saque deberán ser contabilizados.

Hacia el medio día, 307.000 ciudadanos habían ejercido su derecho al voto en la consulta de los partidos políticos, informó el registrador nacional, Hernán Penagos. pic.twitter.com/a6Ubw9f4TB — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 26, 2025

Registraduría emite parte de tranquilidad sobre la existencia de material electoral en Sucre, y otras regiones del país. Ante las denuncias de algunos votantes y participantes de la consulta, el órgano electoral señala que hay tarjetones suficientes para que los votantes puedan ejercer su derecho al voto.

La Registraduría Nacional informa que:



Sincelejo, Sucre, cuenta con tarjetas electorales suficientes en todas las mesas de votación para que la ciudadanía ejerza su derecho en la consulta de los partidos. pic.twitter.com/dINHXn3MQd — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 26, 2025

Hasta las 2:00 p.m. la Registraduría reporta 1,250.000 votantes en 20.000 mesas instaladas a nivel nacional. Son 70 los puntos de mayor afluencia y en donde se han fraccionado las mesas para lograr una mayor eficiencia para que se pueda ejercer derecho al voto. Salvo casos puntuales en Bolívar y Barrancabermeja, hasta ahora no se han reportando incidentes de orden público.

El registrador indicó que, tal y como lo estipula la ley, las mesas permanecerán abiertas hasta las 4:00 p.m. No obstante, también indicó que al tratarse de unos comicios atípicos, quienes estén en las filas, aún pasada la hora del cierre, podrán ejercer su derecho al voto.

Tanto el presidente Petro como el Pacto Histórico continúan denunciando una serie de “irregularidades” centradas especialmente en falta de material electoral, el colapso en mesas de votación o el cierre o traslado de las mismas. Han señalado de forma directa a la Registraduría al ser el órgano encargado de la logística de esta jornada. Penagos, sin embargo, hace un parte de tranquilidad y normalidad alrededor de estas votaciones.

Ya no hay tarjetones en buena parte del país, que descaro, siempre el golpe contra el pueblo. Aquí Sincelejo el pueblo que nunca me abandona. pic.twitter.com/szVXgsOqC5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025

En respuesta a la solicitud del Pacto Histórico, el registrador Penagos señaló: “Todas las personas van a poder ejercer el derecho al voto. Quienes aparezcan en cola para votar, entregan la cédula al jurado de votación y podrán ejercer el derecho al voto. Esto se trata de una consulta y tiene unas condiciones distintas. No hay ninguna dificultad si a las 4:00 p.m. hay personas en las mesas, los jurados reciben su voto. Toda la ciudadanía podrá votar sin mayores dificultades”. La Registraduría reportó 50 puntos con alta afluencia de votantes, pese a que desde el Pacto hablan de “puntos críticos”, donde se ha acabado el material electoral o en los que se presentan extensas filas.

La Procuraduría ha venido acompañando este proceso desde cerca de hace dos meses para brindar soluciones y lograr acuerdos. Hoy se está materializando lo que era predecible en participación, de afluencia de votantes, de distribución de puestos y de apertura de nuevas mesas en donde ha habido mayor afluencia de la esperada. La votación, en general, se está garantizando. La Fuerza Pública ha venido trabajando y están cubriendo todo hasta donde les da las capacidades tecnológicas, físicas y de pie de fuerza. No encontramos información que desdiga de la organización acordada con los que solicitaron esta consulta. No siendo una votación de Congreso ni de presidente, sí estamos preparados para garantizar el derecho al voto y a elegir y ser elegido

Desde las campañas de Cepeda y de Corcho han denunciado dificultades para votar. “Hay colas en las que los ciudadanos están viendo si lograrán votar o no. Muchos llegan, y ante esas filas, deciden no votar. Hay una incidencia además de otros obstáculos para que la consulta sea un éxito y muestre nuestro resultado. A los resultados de esta tarde habrá que adicionar los votos que no se presenten por la forma en que fue planificada y desarrollada la organización de esta consulta”, dijo el senador Cepeda luego de votar en un colegio al suroccidente de Bogotá.

Ante estos hechos, el Pacto Histórico, haciendo eco del llamado del presidente, solicitó de manera formal a la Registraduría que se ampliara durante una hora el plazo para votar, es decir, hasta las 5:00 p.m. “Esta solicitud se fundamenta en hechos verificados y reportados a través de los canales oficiales, entre ellos: problemas en la apertura oportuna de varios puestos de votación, insuficiencia de mesas para atender la demanda y una masiva afluencia de votantes, circunstancias que, en conjunto, han generado congestión, largas filas y riesgo cierto de que un número significativo e ciudadanos quede imposibilitado de ejercer su derecho al voto dentro del horario ordinario”, indicó la organización política en una comunicación oficial a la Registraduría.

“Desde el inicio hemos enfrentado obstáculos por parte de las autoridades electorales. Me llegan denuncias en Bogotá y distintas partes del país: no hay mesas suficientes, se han trasladado o cerrado puestos sin informarle a la comunidad. Se le negó el derecho al voto a los colombianos y colombianas”, afirmó la representante María Fernanda Carrascal, quien participa en los comicios para ser elegida como candidata por la lista del Pacto a la Cámara en Bogotá.

¡DENUNCIA! Lo que está pasando en la consulta del Pacto Histórico es una vergüenza nacional.



❌ Falta de mesas.

❌ Cambios sin aviso.

❌ Desorganización.



Le temen a la fuerza del @Pactocol, la fuerza política más grande de Colombia.



Exigimos garantías @Registraduria pic.twitter.com/VoPPG3YNn9 — Mafe Carrascal Rojas #57 (@MafeCarrascal) October 26, 2025

Se trata de una solicitud hecha por el mismo presidente Petro:

El registrador debería postergar la hora de cierre de las mesas, dada la enorme afluencia de la ciudadanía, se demoran hasta una hora para poder votar. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025

En un primer informe, el registrador Hernán Penagos señaló que más de 307.000 personas han asistido a los puestos de votación. Desde el Pacto Histórico resaltan la alta participación en la consulta de este domingo, 26 de octubre.

La senadora María José Pizarro afirmó que “sí tenemos preocupaciones que hemos manifestado en relación con los 4.000 puestos que fueron trasladados, puestos que no aparecen en distintas zonas y eso ha generado incertidumbre, sin embargo la gente llega a votar y lo seguirá haciendo a lo largo del día. Quieren mostrar como derrota un éxito rotundo. Es la primera vez que se hace un ejercicio como este donde la gente va a elegir a sus candidatos”.

A su turno, la exministra de Ambiente Susana Muhamad aseveró: “Es una jornada con una afluencia importante en el país, pero vivimos dos fenómenos: algunos puestos con largas filas porque las mesas no son suficientes y eso puede ser un problema para que la gente pueda votar. Y desde hace varios días se canceló la puesta de mesas de votación en varios lugares. Son afrentas a los derechos políticos de la población”.

Los precandidatos presidenciales de la izquierda, el senador del Polo Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho, al igual que el presidente Gustavo Petro, ya ejercieron este domingo su derecho al voto en medio de la consulta que los sectores que buscan el continuismo de la actual administración citaron para este 26 de octubre. El jefe de Estado votó antes de salir rumbo a un nuevo viaje internacional -superando los 70 durante sus tres años de gobierno-, esta vez para Qatar.

“Adelante, con toda”, dijo Petro tras depositar su voto, cuyo sentido en todo caso no hizo público. Y, siguiendo la línea de criticar a la institucionalidad, agregó que “desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000; pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la paz de Colombia”.

