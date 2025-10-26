Cepeda se impuso en la consulta de la izquierda y será la ficha del petrismo

El senador Iván Cepeda durante su discurso de triunfo en la consulta. En la foto está acompañado por las senadoras Gloria Flórez y María José Pizarro. Foto: Óscar Pérez

El senador Iván Cepeda se convirtió en el candidato del Pacto Histórico este domingo, 26 de octubre. Cepeda se convierte en la carta del petrismo para la consulta del Frente Amplio en marzo del año entrante. Y lo hace superando el millón de votos de los más de 2 millones de apoyos que hubo en las urnas.

El senador, después de 15 años en el Congreso, da el salto a buscar la Casa de Nariño, con el propósito de liderar el “frente amplio” y de suceder al presidente Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto de 2026. Se trata de un cambio en su carrera política y que decidió después de que el expresidente Álvaro Uribe fuera condenado en primera instancia. Y aunque el exjefe de Estado fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, Cepeda ha mostrado como un logro la batalla legal que sostiene con Uribe.

Desde minutos antes del cierre de las urnas, a las 4:00 p.m., comenzaron a llegar militantes y aliados de Cepeda a la sede del Polo Democrático Alternativo, que, finalmente, fue el partido que avaló al senador y a la exministra de Salud Carolina Corcho en un esfuerzo por evitar que el hoy ganador quede inhabilitado para medirse en una nueva consulta antes de la primera vuelta presidencial, a realizarse el 31 de mayo de 2026.

Entre los asistentes estuvo, por ejemplo, la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Ángela María Robledo, así como exfuncionarios como el exministro de las Culturas Juan David Correa, la exministra de Ambiente Susana Muhamad y el exviceministro Diego Cancino. También estuvieron las senadoras Gloria Flórez y María José Pizarro, quienes renunciaron a su precandidatura para apoyar a Cepeda.

Tan pronto comenzó el informe de los votos en la plataforma de la Registraduría, Cepeda se impuso sobre Corcho. En el avance 30, Cepeda tenía 1,4 millones de votos frente a 643.617 de Corcho. El total fue de 2,3 millones, incluyendo los votos por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien pese a renunciar a la consulta su foto salió en los tarjetones, y los anulados.

Cepeda arribó a la sede del Polo sobre las seis de la tarde cuando ya era un hecho su victoria. En la tarima fue recibido por congresistas y aliados de su campaña, mientras que los asistentes al salón Carlos Gaviria de la sede del Polo en Teusaquillo vitoreaban y gritaban “¡presidente!“.

Entre vítores y gritos de presidente sube a la tarima @IvanCepedaCast a la tarima organizada en la sede del Polo. Ofrecerá un discurso luego de su victoria en la consulta del Pacto Histórico.@elespectador pic.twitter.com/dCKLkvvQ80 — Leonardo Botero (@LeoBoteroF94) October 27, 2025

El confirmado candidato presidencial se pronunció al respecto de su triunfo en una rueda de prensa en la que no solo resaltó el triunfo, reconociendo a su contendora –quien acordó que lo respaldaría en la campaña–, sino también cuestionando duramente a la Registraduría de Hernán Penagos por los problemas que, a lo largo de la jornada, fue reportada por el Pacto Histórico.

En su discurso, el senador Cepeda reconoció, desde un inicio, a Carolina Corcho, quien, a su vez, anunció que lo respaldará a partir de ahora: “Hemos demostrado que somos una fuerza esencialmente democrática”.

Además, habló de las supuestas irregularidades y de las polémicas que rodearon la consulta en las semanas previas a su realización, asegurando que se trató de un intento por interponerse en la realización de la votación y pidió que se permita la conformación del Pacto como un partido: “Nuestros adversarios políticos tejieron una serie de obstáculos para impedirnos llegar a esta instancia. Es realmente indignante e inadmisible que a estas alturas no tengamos personería jurídica aún. Hago un llamado respetuoso pero vehemente al CNE: ya es hora de que nos den nuestra personería. Somos la fuerza más influyente”.

También se refirió al Frente Amplio, que es la siguiente apuesta del Pacto Histórico y que se mediría en una consulta, esa sí interpartidista, el próximo 8 de marzo, cuando sean también las elecciones legislativas. “Las otras fuerzas afines con espíritu democrático, dispuestos a caminar por una paz y a avanzar en las reformas, las invitamos a sentarnos para construir el camino para un gran Frente Amplio que ganará las elecciones en primera vuelta. Ese frente amplio que queremos es una fuerza política que queremos que se construya sobre compromisos programáticos”, afirmó.

Y, mostrando el continuismo que representará como candidato del petrismo, hizo varios llamados a favor del jefe de Estado: “El presidente Gustavo Petro se merece todo el respeto en Colombia y el mundo”. Finalmente, concluyó asegurando que “vamos a la construcción del segundo gran periodo de las transformaciones históricas”.

Con los cerca de 1,5 millones de votos que obtuvo, Cepeda recibe un impulso significativo de cara a las negociaciones que iniciarán. Ya desde varios sectores de centro izquierda han manifestado su felicitación al ahora representante del Pacto Histórico, y por tanto del presidente Petro, en las elecciones de 2026. Seguirán, entonces, semanas de negociaciones con la intención de, como lo dijo Cepeda -y como el mismo jefe de Estado ha pedido en varias ocasiones-, construir una alianza mayor de cara a las presidenciales del próximo año.

