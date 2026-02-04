Consultas de centro y derecha se inscribirán hoy ante la Registraduría: este es el panorama

Precandidatos y precandidatas presidenciales con intención de ir a consultas interpartidistas. Foto: Archivo Particular

Faltando dos días para que culmine el plazo para anunciar la intención de aspirantes a la Presidencia de participar en consultas la llamada Gran Consulta por Colombia anunció que llevarán a cabo la inscripción oficial de su agrupación ante la Registraduría este miércoles a la 1:30 p.m., la coalición está conformada por Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y David Luna. Esta consulta de centro-derecha se ha mantenido firme desde su conformación y con el último de los integrantes, el exalcalde Enrique Peñalosa, se cierra la agrupación que irá a urnas el próximo 8 de marzo.

Por su parte, desde el centro político, Claudia López viene pujando para lograr la conformación de una tercera consulta. La invitación fue extendida, en un primer momento, a Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Juan Fernando Cristo y Leonardo Huerta, sin embargo, Cristo se inclinó por a consulta de la izquierda, Fajardo y Armitage aún no anuncian si participarán o no y solo está en firme, además de López, Huerta.

No obstante, se espera que este jueves 5 de febrero Sergio Fajardo anuncie cuál será su decisión tras varias reuniones con la exalcaldesa de Bogotá. Aún así, López ya confirmó que este miércoles 4 de febrero hará la inscripción de su consulta en la Registraduría a las 9:45 a.m.

Mientras tanto, en la izquierda todo sigue frío. Tanto la participación de Iván Cepeda como la de Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida -donde además están Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo- está a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se anunciará este miércoles en horas de la tarde.

Al respecto los precandidatos ya han manifestado cuál es el camino a seguir en caso de que no se les permita participar. Mientras Barreras afirma que se mantendría en la consulta si se anuncia un impedimento para Cepeda, este último asegura que el Pacto Histórico iría solo a primera vuelta.

Los conjueces que definirán el futuro de la consulta oficialista serán Alberto Rojas (Partido Liberal) y Martín Coral Berdugo (Colombia Justa Libres). En caso de que se necesite un tercer conjuez, este sería Hollman Ibáñez. En la lista también estaba Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático), sin embargo tras declararse impedido no participará en la definición.

Por su parte, respecto a Quintero, El Espectador conoció una ponencia favorable respecto al precandidato, documento que también se espera sea votado este miércoles para definir si participa o no en las consultas del 8 de marzo, tras una negativa de la Registraduría.

Hay mandato popular: @IvanCepedaCast es nuestro candidato.

Si el CNE impide nuestra participación en la consulta, inscribiremos de inmediato su candidatura para liderar un gran acuerdo político y social, ganar en primera vuelta y profundizar las transformaciones del país.

La… pic.twitter.com/28jAhVeiQC — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) February 4, 2026

Este no es el único asunto que preocupa en esta orilla política. Pues tras la caída de la lista a la Cámara del Valle del Cauca, también existe la posibilidad de que el CNE decida impedir que se materialicen las listas de Bogotá, Cauca, Tolima, Sucre, entre otras regiones, por superar el umbral electoral del 15 % de coaliciones, llegando incluso a 27,11 % en la capital del país.

