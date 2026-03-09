¿Cuándo es la primera vuelta presidencial 2026? Fechas y calendario electoral

La primera vuelta presidencial es el próximo 31 de mayo. Foto: EFE - Carlos Ortega

Tras las elecciones del pasado 8 de marzo, donde se definieron las personas que ocuparán las bancadas de Senado y Cámara en el periodo 2026-2030, quedan varias fechas claves en el calendario.

Aún queda la disputa de la presidencia de Colombia. En la contienda, según las encuestas, puntean Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, con los nuevos resultados de las consultas interpartidistas, donde ganaron Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras el panorama podría modificarse.

La fecha más importante, luego del domingo, es el próximo 13 de marzo, cuando se cierra oficialmente la inscripción de candidatas y candidatos presidenciales que se hace con la fórmula presidencial que cada uno determine. Y posteriormente será la primera vuelta de elecciones a la presidencia el 31 de mayo. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta está contemplada para el próximo 21 de junio.

Calendario electoral:

13 de marzo: cierre de inscripciones de candidatas y candidatos presidenciales.

31 de marzo: inician los espacios gratuitos en medios de comunicación para campaña presidencial.

16 de abril: conformación de listas de los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

8 de mayo: selección de delegados del CNE.

21 de mayo: publicación de listas de jurados de votación para elecciones presidenciales.

25 de mayo: inicia votación a Presidencia en el exterior.

29 de mayo: finalizan espacios gratuitos en medios de comunicación.

30 de mayo: inicia la Ley Seca a las 6 p.m.

31 de mayo: elecciones presidenciales.

1 de junio: finaliza Ley Seca a las 6 a.m.

21 de junio: segunda vuelta presidencial (si es necesaria).

