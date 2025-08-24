Quintero cuestionó al Pacto de Petro en medio de llegada de más precandidatos

El exalcalde Daniel Quintero cuestionó al Pacto Histórico en medio de llegada de nuevas precandidaturas, como la del senador Iván Cepeda y la de la exministra Gloria Inés Ramírez. Foto: Archivo Particular

Luego de la confirmación de que los senadores Iván Cepeda y Clara López, al igual que la exministra Gloria Inés Ramírez, entraban de lleno a la pujar por un cupo presidencial entre los sectores de izquierda, se dio este fin de semana un nuevo sacudón entre las filas que enarbolan las banderas del presidente Gustavo Petro.

El golpe sobre la mesa fue del exalcalde de Medellin Daniel Quintero, quien usó sus redes para advertir que, desde su óptica, estas filas del progresismo se están convirtiendo en escenarios sectarios que buscan sacarlo de la consulta que se tiene prevista para el próximo 26 de octubre.

Si bien el nombre del exmandatario regional —imputado por posible corrupción— genera controversia en estas huestes, al punto que se han buscado caminos para convencerlo de que dé un paso al costado, Quintero salió este domingo a decir que lo que ve, en resumen, es falta de garantías.

“Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada. El Pacto Histórico ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la Presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder”, aseguró el exalcalde.

Y agregó: “Varios de nuestros candidatos han sido excluidos de la consulta, y esa izquierda de roscas, el soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias de law fare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la Presidencia. No se diferencian en nada. A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos resetear: desde adentro o desde afuera”.

Quintero había dicho esta semana que estaba analizando si continuaba o no en la contienda por un cupo en la consulta de octubre, pero todo parece indicar que dará el paso al costado. De hecho, otros precandidatos como María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Carolina Corcho y Gloria Flórez estaban analizando qué pasos dar, pese a la insistencia del imputado exalcalde de mantenerse en este sector de izquierda.

Lo cierto es que Quintero cuenta con un respaldo tácito del presidente Petro y, por lo mismo, no se descarta que buque consolidarlo en lo que resta del proceso electoral.

Entre tanto, los demás precandidatos están trabajando en esos escenarios de unidad y, por lo mismo, la llegada de Cepeda y Ramírez es un movimiento que les da más aire para potenciar la campaña progresista. Y, por otro lado, López continúa en su intención de formar un grupo de socialdemocracia que recoja otras fuerzas de este espectro de la política y que también llegue a la otra consulta ampliada del 8 de marzo de 2026.

