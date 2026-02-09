De la Espriella, Cepeda y Fajardo: estos son los movimientos más recientes de las campañas

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo lideran la intención de voto en las últimas encuestas. Foto: Archivo Particular

En medio del convulso panorama político que se vivió durante la última semana por los movimientos de varios partidos y las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), las correrías proselitistas no se detuvieron. Este domingo, por ejemplo, los tres punteros de las encuestas —Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo— estuvieron en eventos de plaza pública en diferentes regiones y la Registraduría recibió las últimas modificaciones de las listas para Congreso.

De la Espriella estuvo en Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde realizó un evento de plaza pública para hablar de sus propuestas para la región y de aspectos que considera son claves para el país, como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

En un espacio similar, pero en Cartagena (Bolívar), se presentó Cepeda, en cuya intervención reiteró su interés de buscar de forma directa la primera vuelta del 31 de mayo y lo que considera es el modelo de Estado que se requiere en Colombia.

Fajardo, a su turno, recorrió las calles del barrio Santa Librada en la localidad de Usme del sur de Bogotá, donde enfatizó que su campaña no se basa en maquinarias y otras estructuras de poder que pueden ir en contraría de su propuesta de transparencia.

Paloma Valencia, de la Gran Consulta por Colombia, estuvo en varios eventos que organizó en Antioquia el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático. Durante esos espacios, señaló que lo considera es la necesidad de que la actual administración no se reelija a través de sus fichas presidenciales.

Vicky Dávila, de la misma coalición, estuvo también recorriendo algunos municipios del oriente antioqueño, donde dialogo con las comunidades de la región en torno a las necesidades que le expresó la ciudadanía y las propuestas que hace en su campaña.

Los otros integrantes de esta consulta —Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas— hicieron lo propio durante el fin de semana. El primero, incluso, denunció este domingo que en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, le quemaron una valla publicitaria.

Por los lados del Frente Amplio, la consulta de la izquierda que integran Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda y Edison Torres, estuvieron en actividades de campaña y siguiendo los últimos pasos de las inscripciones de las listas al Congreso. Todos los partidos están atentos de este último proceso, pues están en juego 103 curules de Senado y 182 de la Cámara.

Incuso, luego de que el Pacto Histórico reorganizara sus listas a la Cámara de Bogotá, Valle y otras regiones, salió Cambio Radical a pedir oficialmente que no se acepte ese proceso porque, desde la óptica de sus voceros, habrían presuntas irregularidades que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería volver a analizar. El oficialismo, por supuesto, rechazó estos señalamientos y defendió la legalidad de sus planchas.

La Consulta de las Soluciones, que tiene a Claudia López y Leonardo Huerta en el tarjetón, tuvo a sus candidatos en actividades de campaña durante el fin de semana, por lo que están en definiciones de sus pasos a seguir en la contienda electoral.

Otros candidatos, como Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Clara López —quienes igualmente van a primera vuelta— estuvieron en diversas reuniones para mover sus aspiraciones.

En todo caso, las votaciones de las consultas y de Congreso son el próximo 8 de marzo y hay 16 candidatos buscando un cupo en las presidenciales y más de 3.000 aspirando a una curul en el Legislativo.

